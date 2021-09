Inspiration4, la primera misión de civiles que orbitará la Tierra

Este año ha marcado un capítulo muy importante para el desarrollo espacial; con la llegada de actores privados como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic, uno tras otro, se han sucedido importantes hitos en el camino por hacer del espacio exterior un destino turístico.



El primero fue el viaje de Richard Branson, el pasado 11 de julio, que voló durante una hora a bordo del avión VSS Unity junto con otras cinco personas y cruzó los 80 kilómetros de altura; en esta hazaña lo siguió Jeff Bezos: el hombre más rico del mundo alcanzó el espacio el 20 de julio junto con otros tres tripulantes a bordo del New Shepard, un viaje que duró 10 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje y superó los 100 kilómetros de altura.



El turno llega esta semana para SpaceX. La compañía de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial del multimillonario Elon Musk anunció desde comienzos de año que enviaría al espacio un cohete tripulado solamente por civiles, un proyecto conjunto con Shift4 Payments, una empresa de tecnología y procesamiento de pagos, y el Hospital St. Jude, especializado en la investigación de cáncer en niños y adolescentes.

Cada asiento tendrá un pilar de la misión asignado: el liderazgo, la esperanza, generosidad y prosperidad. Foto: Twitter @SpaceX

Después de meses de preparación, el momento ha llegado. SpaceX pondrá este miércoles por primera vez en órbita una tripulación integrada totalmente por novatos y sin ningún astronauta profesional a bordo, cuatro pasajeros que en teoría encarnan la apertura del espacio a todas las personas.



Con un 70 por ciento de probabilidad de condiciones climáticas favorables, los equipos de SpaceX e Inspiration4 hasta el momento apuntan a una ventana de lanzamiento de cinco horas que se inicia a las 8:02 p. m. (tiempo del este - 7:02 p. m. hora colombiana) el miércoles 15 de septiembre y, si es necesario, contarán con un tiempo de respaldo para el lanzamiento desde las 8:05 p. m. del 16 de septiembre.



La misión despegará del Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida, a bordo de la cápsula Dragon Resilience de SpaceX, que será puesta en órbita por un cohete Falcon 9. Un viaje orbital que durará tres días y terminará con la caída de la cápsula al océano Atlántico con ayuda de paracaídas.



Alcanzarán una altura de casi 575 kilómetros sobre la Tierra, más allá de la órbita de la Estación Espacial Internacional (ISS) y superior a la de los viajes suborbitales de Bezos y Branson. Orbitarán la Tierra cada 90 minutos a lo largo de una ruta de vuelo personalizada y que será monitoreada cuidadosamente en cada paso por el control de la misión de SpaceX.



La cápsula, que ha sido usada también para llevar astronautas de la Nasa hacia y desde la Estación Espacial Internacional desde territorio estadounidense, no tendrá esta vez un anillo de acoplamiento cerca de la nariz porque ahora su destino será diferente.

La tripulación

Al frente de la misión estará el multimillonario de 38 años Jared Isaacman, fundador y director ejecutivo de Shift4 Payments. Fue él quien encargó la misión, costeó todos los gastos e invitó a tres personas anónimas que no fueron elegidas bajo un proceso de selección sino con un peculiar criterio, cada asiento tendrá un pilar de la misión asignado: el liderazgo, la esperanza, generosidad y prosperidad.



La más joven, Hayley Arceneaux, de 29 años, es una sobreviviente de cáncer de huesos infantil, que representa la esperanza. Será la primera persona con una prótesis en ir al espacio. Fue elegida porque trabaja como asistente médica en Memphis para el Hospital St. Jude, beneficiario de la recaudación de fondos que también se ha adelantado con el desarrollo de la misión.



El asiento de la generosidad fue para Chris Sembroski, de 42 años, un exveterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que trabaja en la industria de la aviación y fue seleccionado entre 72.000 contribuyentes de la campaña de recaudación de fondos del hospital.



El último asiento representa la prosperidad y se le ofreció a Sian Proctor, una profesora de ciencias de 51 años que en 2009 perdió por poco la ocasión de convertirse en astronauta de la Nasa. Será la piloto de la misión, asistiendo al comandante Isaacman, quien representa a su vez el liderazgo.

¿Cómo seguir el despegue?

El lanzamiento se transmitirá en directo en el canal de YouTube de Netflix. De hecho, la plataforma de streaming estrenó el pasado 6 de septiembre la serie Countdown: The Inspiration4 Mission to Space (Cuenta regresiva: Misión espacial Inspiration4), dirigida por Jason Hehir, director del documental ganador de un premio Emmy The Last Dance, sobre los Chicago Bulls de Michael Jordan.



La producción cuenta con cuatro episodios, que ya se estrenaron, sobre los largos meses de entrenamiento que han vivido los miembros de la misión y los últimos preparativos antes del vuelo.



El último episodio estará disponible el 30 de septiembre, días después de que finalice la misión, e incluirá imágenes del interior de la nave durante el viaje, así como de su regreso a la Tierra.



REDACCIÓN CIENCIA

*Con información de agencias

