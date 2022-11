Por segunda vez en 2022, los observadores de estrellas tendrán la oportunidad de ver un eclipse lunar total el 8 de noviembre. Al menos una parte del fenómeno será visible en todo el este de Asia, Australia, el Pacífico y América del Norte. El eclipse lunar total anterior ocurrió en mayo.



En Colombia parte del fenómeno podrá ser apreciado por lo menos en su fase total, antes del amanecer.



Según Alphonse Sterling, astrofísico del Marshall Space Flight Center de la Nasa en Huntsville, Alabama, los eclipses lunares totales ocurren aproximadamente una vez cada año y medio en promedio.



Si bien la Luna ha brindado generosas oportunidades para ver eclipses este año, los espectadores deben aprovechar el eclipse de noviembre porque el próximo eclipse lunar total no ocurrirá hasta 2025, de acuerdo con la agencia espacial estadounidense.

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra proyecta una sombra completa, llamada umbra, sobre la Luna. La sombra de la Tierra se clasifica en dos partes: la umbra, la parte más interna de la sombra donde la luz directa del Sol está completamente bloqueada, y la penumbra, la parte más externa de la sombra donde la luz está parcialmente bloqueada.

Durante un eclipse lunar total, la Luna y el Sol están en lados opuestos de la Tierra. Muchas personas se preguntan por qué los eclipses lunares no ocurren todos los meses dado que la Luna completa una órbita alrededor de la Tierra cada 27 días.



La razón es que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, por lo que la Luna suele pasar por encima o por debajo de la sombra de la Tierra. Los eclipses lunares solo son posibles cuando las órbitas se alinean de modo que la Luna esté directamente detrás de la Tierra en relación con el Sol.

¿Cómo verlo en Colombia?



La acción comenzará en las primeras horas de la mañana del 8 de noviembre. El eclipse parcial comenzará en Colombia a las 4:09 a. m., con la totalidad comenzando a las 5:16 a. m. En nuestro país el punto máximo que se podrá apreciar será a.m. a las 5:41 y a las 5:44 a.m. la Luna se pondrá, por lo que nos perderemos la mayor parte o la totalidad de la última fase parcial del eclipse.



Otra característica de un eclipse lunar total es el tono rojo de la Luna durante la totalidad. El color rojo se produce debido a la refracción, el filtrado y la dispersión de la luz por la atmósfera de la Tierra. La dispersión es un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh, bautizado así por el físico británico del siglo XIX Lord Rayleigh.



La dispersión de Rayleigh es también la razón de los amaneceres y atardeceres rojos. La luz del Sol choca con los gases de la atmósfera terrestre y, debido a su longitud de onda más corta, la luz azul se filtra, pero la luz roja no se dispersa fácilmente debido a su longitud de onda más larga. Parte de esa luz roja se refracta, o se desvía, a medida que atraviesa la atmósfera de la Tierra y termina brillando en la Luna con una luz roja fantasmal. El grado de enrojecimiento de una Luna completamente eclipsada puede verse influenciado por las condiciones atmosféricas resultantes de erupciones volcánicas, incendios y tormentas de polvo.



REDACCIÓN CIENCIA*

Con información de la Nasa