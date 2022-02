Uno de los personajes claves para ponerle fin a la Segunda Guerra Mundial (y salvar 14 millones de vidas) fue Alan Turing (1912-1954); experto en criptografía, fue el mismo que creó la informática teórica, planteó hace 80 años la posibilidad de una inteligencia artificial –y por ello propuso una tesis de morfogénesis en la biología– y fue fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad, pues inventó la arquitectura de los ordenadores modernos.



De ahí que no sea en vano que el máximo galardón para un informático sea el Premio Turing, algo así como un Nobel concedido por la Association for Computing Machinery (ACM). Gracias a su máquina de Turing (MT), no solo le dio forma a la carrera computacional sino que, además, planteó la reflexión en torno a lo que se puede y no se puede computar, esto es, la llamada ‘teoría de la computabilidad’, que es analizada por el investigador y docente del Departamento de Computación de la Universidad Politécnica de Cataluña Jordi Delgado Pin, en su libro De Turing a Google. Computación y programación.



Partiendo de ciertas especificaciones sobre la revolucionaria máquina, como un tipo de computador teórico y estilizado que resultó de las propias reflexiones de Turing en torno al significado de la palabra ‘computar’ –la cual, en aquella época hacía alusión al computador como una computadora que calculaba–, el autor introduce en lenguajes de programación como While, que se basa en tres instrucciones diferentes: la asignación, la composición y la iteración.

“No hemos descrito las máquinas de Turing, pero son aún más sencillas que el lenguaje While, y sin embargo con ellas se ha desarrollado originalmente la mayoría de la teoría de la computabilidad (...); el lector debe considerar que los creadores e investigadores de esta teoría fueron y son muy brillantes”, escribe Delgado, y enfatiza en el carácter abstracto tanto de las máquinas como del lenguaje de programación mencionados en el tomo número 28 de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas.



“Es más o menos evidente hasta qué punto las máquinas de Turing son abstractas: una cinta de casillas ilimitada, donde siempre tenemos el espacio que necesitamos sin importar lo complicado del cómputo, deja claro que no estamos manejando un formalismo con las limitaciones reales que tiene un ordenador”, puntualiza el autor.



De Turing a Google. Computación y programación circulará mañana con EL TIEMPO por un precio de $ 24.900 (la colección completa tiene un costo de $ 699.000 para suscriptores del Club Vivamos, y de $ 879.900 para los no suscriptores), y podrá adquirirlo en almacenes de cadena, con su vendedor de confianza, llamando al 4266000 en Bogotá o al 018000110990 a nivel nacional, o a través de tienda.eltiempo.com.

