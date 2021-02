Así es el sexo para los hombres durante la andropausia

Una de las preocupaciones más frecuentes entre los hombres después de cierta edad es cómo se desarrollará su vida sexual a medida que pasan los años. Sin embargo, la frecuencia y la calidad de las relaciones pueden variar dependiendo de muchos otros factores.



Algo que sí es cierto es que entre otros efectos del envejecimiento, hay una progresiva disminución de la célebre hormona de la testosterona, una de las que más importancia tienen en el organismo masculino.



A este proceso se le conoce generalmente como andropausia. Aunque la Rae la define como el "climaterio masculino", es decir, el período de la vida en el cual "cesa la función reproductora", se trata de un término que tiene muchos más matices.



El descenso en los niveles de testosterona puede afectar el deseo sexual y el estado de ánimo. Foto: iStock

Pero, ¿qué es realmente la andropausia? De acuerdo con el urólogo y especialista en endourología, Óscar Darío Martín, "es más un término que se ha querido manejar para hablar sobre los bajos niveles hormonales que llegan con el envejecimiento en los hombres. Pero la andropausia en sí misma no existe".



Se trata, más bien, de un concepto acuñado que busca ser análogo del proceso de la menopausia en las mujeres, que, sin embargo, responde a lógicas hormonales distintas.



La Clínica Mayo lo explica bien en su sitio web, pues resalta que, después de cumplir 40 años, los hombres pierden cerca del 1 por ciento de la cantidad de testosterona que hay en su organismo con cada año que pasa.



Esto no implica que tengan un nivel bajo que les genere síntomas o molestias. Y muestra, por supuesto, que a esa edad la dinámica de las hormonas en los hombres es más progresiva en comparación a lo que sucede con las mujeres en la menopausia, pues ellas presentan cambios más acelerados.



Sin embargo, según la Clínica Mayo, entre el 10 y el 25 por ciento de los varones sí pueden tener una cantidad baja de testosterona, aunque muchos de ellos podrían no notarlo debido a que no tienen síntomas y, para saberlo, requerirían una prueba de sangre.



Para referirnos a estos casos lo mejor es hablar simplemente de un déficit de testosterona.



¿Qué síntomas presentan los hombres que tienen niveles bajos de testosterona?

El urólogo Martín advierte que la testosterona es la principal hormona masculina e influye en una gran cantidad de procesos fisiológicos de los hombres como la cantidad de vello, la formación de masa muscular e incluso el estado de ánimo.



Añade que, efectivamente, hay personas que presentan cambios en muchas de estas funciones de su organismo si no tienen niveles hormonales saludables. Aunque no siempre muestran síntomas notorios, el urólogo asegura que algunos pacientes se pueden diagnosticar porque "empiezan a cambiar de carácter, son personas que no tienen deseo sexual, que no quieren tener contacto de este tipo con su pareja. Y comienzan a perder masa muscular muy rápido".



Sus huesos también pueden verse afectados. Esta disminución en la testosterona puede estar relacionada con la falta de calcio y, a su vez, con la osteoporosis, que afecta normalmente afecta más a las mujeres.

El estado de ánimo de los hombres mayores que tienen déficit de testosterona también puede modificarse, pues, en algunos casos, se vuelven irascibles y hasta sedentarios. "Como que no les provoca nada", dice el experto.



En cuanto a la frecuencia de la actividad sexual, señala que es natural que disminuya con el paso de los años. Por ejemplo, según Martín, si en la juventud se tienen tres encuentros a la semana, cuando un hombre tiene entre 60 y 70 años, la frecuencia podría reducirse hasta un encuentro semanal o quincenal.



"Es diferente cuando a usted no le apetece tener sexo nunca, ni una vez al mes, ni a los dos meses, ni a los tres. Eso ya es patológico", concluye.



Consejos para prevenir y tratar los niveles bajos de testosterona

¿Qué deberían evitar los hombres después de los 40 años para mantener buenos niveles de testosterona y, con ello, un saludable deseo sexual?



El urólogo Martín da una recomendación que es común entre los profesionales de la salud: hay que reducir el consumo de los alimentos ultraprocesados y de aquellos que contengan grasas saturadas y azúcares refinados.



Si ingiere demasiadas comidas de este tipo, "resulta que usted poco a poco se va a ir llenando de grasa corporal, que inhibe la testosterona y favorece la producción de hormonas femeninas. Esto genera un círculo vicioso", dice Martín.



Comer nueces, aguacate y distintos tipos de carne, en cambio, podría ayudar a mejorar la producción de la hormona.



Pero no se trata solo de la alimentación. Es importante mantener una vida activa, hacer ejercicio físico de forma regular y dormir de forma adecuada.



Tener sinceridad con su pareja puede ayudarle a no convertir su problema de salud en un problema de comunicación. Foto: iStock

Ahora bien, cuando ya se empiezan a tener síntomas de baja testosterona, Martín hace una reflexión que puede ser muy útil, sobre todo en el ámbito del desempeño sexual masculino.



"Los hombres por lo general somos inseguros. Nos gusta mentirnos a nosotros mismos", dice con vehemencia. "Cuando el problema nos ha afectado a un nivel mayor, buscamos ayuda en algo que no tiene que ver con médicos. Acudimos al amigo, al señor de la farmacia, y a productos equis, que no tienen ningún estudio científico, pero que sí se promocionan mucho", agrega.



Y asegura que es común que, después de probar estas alternativas que no les permiten resolver de fondo sus problemas, acudan a los profesionales de la salud como última opción.

Por último, el doctor señaló que lo ideal es que la comunicación con la pareja sea abierta y honesta. Pero esto es difícil debido a la inseguridad que puede causar, por ejemplo, perder el deseo de tener relaciones sexuales por un tiempo prolongado.



"Si le da pena, busque asesoría sin su pareja. Pero búsquela. Puede ir adonde un urólogo, un sexólogo o un endocrinólogo. Solución siempre va a haber", concluye el experto.

Tendencias EL TIEMPO