La pregunta sobre qué había antes del Big Bang es una cuestión que ha ocupado a físicos y astrónomos durante mucho tiempo.



La teoría del Big Bang es la propuesta más reconocida sobre el origen del Universo, y según este modelo, el espacio estaba comprimido, lo que lo hacía más pequeño, denso y caliente, hasta que se generó una gran explosión.



En esas condiciones, propias de hace 13.800 millones de años, se formaron todos los elementos del universo que conocemos.



A pesar de ello, la curiosidad científica ha ido todavía más atrás, preguntándose qué había en el espacio previo a ello.

Existen algunas hipótesis que buscan explicar qué había antes del Big Bang, pero han representado todo un reto para la comunidad científica. Aquí le contamos algunas de las más conocidas.

Había materia oscura

Durante mucho tiempo, los investigadores creyeron que la materia oscura debe ser una sustancia sobrante del Big Bang.



Pero, usando un nuevo marco matemático simple, un estudio muestra que la materia oscura puede haber sido producida antes del Big Bang durante una era conocida como la inflación cósmica cuando el espacio se estaba expandiendo muy rápidamente.



Se cree que la rápida expansión conduce a la producción copiosa de ciertos tipos de partículas llamadas escalares. Hasta ahora, solo se ha descubierto una partícula escalar, el famoso bosón de Higgs.



“No sabemos qué es la materia oscura, pero si tiene algo que ver con partículas escalares, puede ser más antigua que el Big Bang", aseguró uno de los científicos.



Además, sabemos que las galaxias se alejan entre sí y que lo hacen cada vez más rápido lo que implica que algo las puede estar ‘empujando’ y esto es lo que conocemos como materia oscura.

Universos múltiples

Esta teoría se ha relacionado con el fondo cósmico de microondas que es radiación que nos llega desde esas etapas primeras del universo.



Con esa información podemos saber que hubo momentos en los que este universo permitió que se dieran condiciones, por ejemplo, para que se formaran las galaxias y las diferencias empezaron a dar forma a cuerpos como las estrellas.



"La teoría de los universos múltiples defiende que aquella región a partir de la que empezó todo podía no ser la única, es decir, podía haber habido diferentes regiones similares que también empezaran a expandirse y que dieran lugar, cada una de ellas, a un universo", explica Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 'El País'.



Hay algunas teorías que especulan con la idea de que aquella región a partir de la que empezó todo podía no ser la única, sino que existirían diferentes regiones similares que también pudieron expandirse y dar lugar, cada una, a un universo. A esto se le conoce como la teoría de los universos múltiples.



"Hay muchas cosas que matemáticamente tienen sentido y esta de los universos múltiples puede tener sentido matemático y físico pero hasta que no se observe y obtengamos una prueba aunque sea indirecta, no puede afirmarse", apunta Delgado.

No existía nada

"Yo adopto un enfoque euclidiano (tridimensional) a la gravedad cuántica para describir el inicio del Universo", explicó el científico en el programa. Foto: EFE

Una de las posturas más aceptadas por la comunidad científica es que antes del Big Bang no había nada.



Uno de ellos es el reconocido Stephen Hawking quien respondió al astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson la pregunta sobre qué hubo antes de la gran explosión, recuerda la 'BBC', a lo que Hawking respondió que nada.

Pero con esto se refiere a que nada de lo que conocemos ahora puede relacionarse con lo que pudo haber en ese momento, pues era una singularidad, un momento en el que todas las leyes de la física dejarían de aplicar.



Así que el universo evolucionó independientemente de lo que había antes y puede ser diametralmente diferente ahora.



La forma de explicar esto es imaginarnos que estamos cerca del Polo Sur, por ejemplo. Si caminamos un poco hacia el sur, finalmente llegaremos hasta el polo, pero, una vez allí, ya no podremos seguir más hacia el sur.



"No hay nada al sur del Polo Sur, así que no había nada antes del Big Bang", dijo Hawking en ese momento.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

