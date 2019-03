¿Qué nos dicen las cavernas sobre cómo será el clima en Colombia?

Frente a nosotros hay un vacío de unos 20 metros. Para un espeleólogo experimentado, el que estamos a punto de ejecutar es un número de rutina. Para mí, en cambio, significa uno de los momentos más desafiantes que he enfrentado durante ‘Colombia subterránea’ y, por qué no, de mi vida: bajar haciendo rápel por este muro vertical hacia el interior de la caverna de Los Carracos, en el municipio del Peñón, en Santander.



Todo será a oscuras y con las luces de nuestros cascos como único apoyo visual. La maniobra es indispensable para llegar a una de las cámaras de esta cueva que la geóloga colombiana Verónica Ramírez utilizó como laboratorio de estudio para su doctorado en la Universidad de São Paulo (Brasil) y con el cual pudo hacer un detallado análisis de cómo ha sido el clima en los últimos 100.000 años en Colombia a partir del análisis de los patrones de lluvias. Una muestra paleoclimática –el estudio del clima del pasado– sin precedentes.



Debemos confiar ciegamente –en medio de tal oscuridad, la frase cobra un sentido literal– en nuestros equipos de seguridad: arneses, mosquetones, descendedores y ascendedores. La cuerda por la que llegaremos al sótano de Los Carracos cae al vacío, asegurada en el extremo superior por un anclaje armado por Juan Carlos Higuera, nuestro guía espeleológico. Fijo mi descendedor a este hilo al que le encomendaré mi vida. Lentamente me giro para darle la espalda al abismo, y con cuidado apoyo un pie tras otro en la resbalosa pared. Como en las películas de acción, el mejor consejo es no mirar hacia abajo. Paso a paso, uno tras otro, los miembros de la expedición llegamos hasta el suelo. Ahora estamos en un mundo subterráneo de oscuridad y silencio.