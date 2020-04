¿Cómo enfrentan las comunidades étnicas al coronavirus?

El Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad - Dejusticia - llevó a cabo un conversatorio en el que se discutió la afectación del coronavirus en los pueblos indígenas y afrodescendientes, y cómo estos han tenido que afrontar esta situación global desde su experiencia étnica.



El encuentro, que contó con Ati Quigua, concejal indígena de Bogotá, Yoseth Ariza, médico investigador del Centro de Estudios Afrodiaspóricos, y Victor Jacanamijoy, expresidente de la ONIC y médico tradicional inga, buscó explorar la manera en que la pandemia afecta a las comunidades étnicas del territorio nacional.

Ante esto, el taita Jacanamijoy señaló que la mejor herramienta contra el virus es lo que los indígenas del Putumayo llaman “Uichkarri”, que significa “aléjese”, es decir, el aislamiento.



“Nos han infectado de mucho miedo, pánico y susto, pero debemos entender que aislarse es el mejor medicamento ante esta enfermedad. No es algo nuevo. El pueblo de Atenas, 400 años antes de Cristo, también sufrió una fuerte epidemia de tifus. Una de las recomendaciones que hicieron los historiadores de la época es que no es bueno el contacto”.



Sin embargo, Jacanamijoy aseguró que es importante rescatar la medicina tradicional de los indígenas, ya que este les ha permitido salir de otras epidemias en ocasiones anteriores: “Nuestros pueblos históricamente han tenido sus métodos de curar las enfermedades. Los taitas han sido ingeniosos para contrarrestarlas sin necesidad de vacunas ni farmacéuticas”.



Por su parte, el médico Yoseth Ariza señaló la importancia de garantizar la presencia del estado y la institucionalidad en las regiones: “Tanto la pandemia como los mecanismos para hacerle frente afectan de manera diferencial a los grupos étnicos. Es prioritario abordar las desigualdades en el servicio de salud”.



Y añadió: “Los protocolos nacionales deben llegar a todas las regiones porque es posible que se presente una muerte en un pueblo indígena o afrodescendiente que pueda ser por coronavirus, pero la gente no lo sepa porque allá no llegan las pruebas diagnósticas”.



También señaló que, pese a la pandemia, las comunidades han sabido resaltar el liderazgo de ciertos actores en medio del aislamiento, medida que calificó como exitosa para no llevar la enfermedad a poblaciones vulnerables:



“La medida de distanciamiento social de movilidad en el territorio ha sido la medida más efectiva para contener el avance de la enfermedad en algunos departamentos. En esta época de pandemia ha sido muy importante el protagonismo del liderazgo de las comunidades”.



Ati Quigua, concejal indígena de Bogotá, mencionó con preocupación que la medida del aislamiento social se ha visto afectada por la continuación de las actividades extractivas como la minería:



“Para que no llegue el covid-19 a nuestros territorios es importante tomar medidas para suspender las actividades extractivas”



Sin embargo, lo que señaló como lo más preocupante de la situación es la vulnerabilidad de estas comunidades, lo cual las hace más propensas a ser afectadas por el virus al no tener acceso a la salud ni a condiciones básicas de salubridad:



“Tenemos esas comunidades que en su región o donde llegaron desplazados no tienen saneamiento básico en sus hogares. Esto justamente afecta la salud de estos pueblos”.



REDACCIÓN CIENCIA