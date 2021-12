El científico Gregory J. Leonard descubrió en enero de este año un cometa llamado C-2021 en el Observatorio Mount Lemmon. A pesar de que comúnmente se le ha llamado ‘el cometa de Navidad’, el astro adoptó el nombre de quien lo identificó por primera vez y fue visto inicialmente como una “mancha tenue” cuando sobrepasó la órbita de Marte.



(Le puede interesar: Mañana despega misión de la Nasa para mejorar comunicaciones con el espacio)



Según información de la NASA, los científicos de dicha entidad trazaron la órbita que está siguiendo hacia el Sol y agregaron que es posible que se pueda apreciar cuando alcance su punto más cercano a la Tierra a unos 35 millones de kilómetros de distancia.



(Además: Hallan planeta liviano del tamaño de Marte y la mitad de masa de la Tierra)

La fecha probable en la que se podrá observar el cometa es entre el 12 y el 14 de diciembre. No obstante, los expertos han dejado claro que no pueden indicar una fecha exacta sobre cuándo podría verse su máximo esplendor en razón a que el polvo y gas que emana son impredecibles.



"Aunque los cometas son notoriamente difíciles de predecir, según algunas estimaciones el cometa Leonard se hará visible a simple vista en diciembre", explicó la NASA.



Si las condiciones climáticas así lo permiten, el ‘cometa de Navidad’ podrá identificarse a simple vista, o con ayuda de binoculares, en casi todo el mundo a partir del 12 de diciembre antes de que amanezca, lo cual se traduce en un horario cercano a las 5:00 a.m.



(Le puede interesar: Rusia vuelve a la carrera del turismo espacial con un millonario japonés)



En el caso de América, países del norte, centroamérica y el Caribe, dicen los científicos, podrán apreciarlo por el este del horizonte.



Tras su descubrimiento, observaciones y análisis posteriores dejaron ver que el cometa tiene un periodo de órbita largo, aproximadamente de unos 80.000 años, característica que convierte su aparición en un espectáculo digno de admirar.



Los astrónomos aseguran que el cometa Leonard es el mejor y más brillante que se podrá ver en este 2021. Según informó el portal especializado EarthSky, es un cometa ultrarrápido, pues atraviesa el sistema solar interior a 71 kilómetros por segundo. Sin embargo, podrá observarse como un movimiento lento debido a su distancia de la Tierra.



(Siga leyendo: ¿Qué son la Teoría del caos y el Efecto mariposa?)

Más noticias de Ciencia

-Presidente Duque sancionó ley para dar continuidad a Minciencias



-A prueba de todo: los animales que son prácticamente 'inmortales'



-Eclipse solar que oscurecerá la Antártida fascina a científicos y expertos