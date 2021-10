¿Qué tiene que ver el yin yang con la matemática?

Si bien los griegos encendieron las chispas de la filosofía, la geometría, la lógica y hasta la belleza estética, existe un arte del cual no se tienen registros de su autoría, el de la combinatoria, en donde las series, sucesiones y, como su nombre lo indica, las combinaciones y permutaciones trascendieron su ‘simple’ función premonitoria aplicable al juego.



Fue Blaise Pascal –el mismo que a la edad de 16 publicó su estudio de las curvas cónicas y a los 19 creó la primera calculadora de la historia– de los primeros grandes matemáticos que abordó las posibilidades de triunfo y las probabilidades para llegar a este, por petición de jugadores aficionados como Antoine Gombaud (1607-1684).



Pero más allá de ayudarle a descifrar los enigmas del azar al también escritor que firmaba con el alias de Caballero de Méré, Pascal le dio pedigrí a la combinatoria, al llevarla de los salones literarios del París de los siglos XVII y XVIII. Inclusive hoy, los lenguajes de programación informática que hablan en términos de bits se fundamentan en combinaciones de dígitos y símbolos.

Aún resulta más llamativo que este arte premonitorio encontrara su cuna en China y resultara inmerso en filosofías milenarias como el yin yang, mientras goza de un carácter tan contemporáneo que la literatura de divulgación sobre combinatoria tiene algunos pocos ejemplares que datan de mediados de los años noventa. “Lo único que se puede encontrar a este respecto está en internet, principalmente recogido en videos de YouTube”, escribe José A. Cuesta en su libro Roma, ramo, amor. El arte de la combinatoria.



En esta nueva entrega de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas, el licenciado y doctor en física español no solo retrocede hasta el año 2400 a. C., cuando se registran los orígenes del I Ching, como cosmovisión y filosofía “para realizar oráculos y obtener consejos”, basada en los hexagramas, sino que, además, realiza un recuento de las soluciones matemáticamente demostradas a los más legendarios problemas planteados en la mesa de juego, demostrando que el azar también es competencia algebraica.



