Colombiano que grabó la estratosfera rompió un récord mundial

Hace un año Faber Bustos le dio la vuelta al mundo cuando envió una cámara (GoPro) a la estratosfera con la que logró captar espectaculares imágenes de la tierra junto a la bandera de Colombia y una foto de sus familiares y amigos. Gracias a este video hoy recibe un nuevo reconocimiento: logró romper un récord Guinness como el de un globo meteorológico con más visualizaciones en Facebook.



"No lo esperábamos, es algo que recibimos con agrado y con felicidad porque es un reconocimiento al trabajo que hemos realizado en redes sociales los últimos cuatro años de compartir conocimiento y educar a la gente", comentó Burgos a Caracol Noticias sobre el reconocimiento.



El récord Guinness lo consiguió gracias a haber alcanzado los 84 millones de visitas, las cuales día tras día aun siguen aumentando.



Sobre lo que significó para él la grabación de este impresionante video, Bustos le comentó en marzo de este año en entrevista con EL TIEMPO que, debido a que este tipo de experimentos con globos meteorológicos ya se habían hecho en otros lugares tuvo que observar muchas experiencias anteriores para darle a su propuesta un sello propio.



"Quise desde un principio que mi experimento con el globo meteorológico fuera especial. Que enseñara a las personas el valor que le debemos dar a la tierra y que le mostrara a la gente que no hay nada imposible, si se tienen las ganas", dijo.



Y añadió: "Invertí 48 horas editando un video de 13 minutos, el cual quedó en la memoria de la gente. Me di cuenta en ese breve momento de éxito, que para cualquier idea en la vida, no se trata de lo que hagas sino cómo lo cuentas. Ese fue el verdadero éxito del video del globo, mi narrativa, no fue más".



