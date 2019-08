Colombia podrá bautizar a un sistema planetario

En el 2019, la Unión Astronómica Internacional (UAI), organismo responsable de asignar los nombres de los cuerpos celestes, cumple cien años y, como parte de las celebraciones, está llevando a cabo la iniciativa NameExoWorlds, que busca que todos los países puedan bautizar a un sistema planetario, que comprende a un exoplaneta y a su estrella.

De acuerdo con la UAI, la estrella designada de cada nación es visible desde ese país y es lo suficientemente brillante como para ser observada a través de pequeños telescopios.



El cosmólogo Camilo Delgado, coordinador de NameExoWorlds en Colombia, explica que el país podrá participar del proyecto bautizando a un sistema que se encuentra en la constelación de la Bomba Neumática o Antlia, nombrada así por Nicolás Louis de Lacaille.



“La estrella conocida hasta ahora como HD 93083 es una enana naranja de clase espectral K3V, con una luminosidad cercana a la mitad de la de nuestro Sol y está situada a una distancia de 94.26 años luz”, asegura Delgado, y añade que, en 2005, fue descubierto un planeta orbitando a la estrella: “se trata de HD 93083b, un planeta con una masa de un poco más de un tercio (0.37MJ) de la masa del planeta Júpiter”.



HD 93083b le da una vuelta a su estrella a cada 144 días terrestres. Fue descubierto através del método de velocidad radial que consiste en observar el cambio en el espectro de luz de una estrella producido por el jalón gravitacional de un posible planeta que la orbite.

A continuación, los criterios para proponer los nombres:

A. Debe proponerse el nombre para el sistema y la estrella



B. Los nombres deben referirse a cosas, personas, lugares de gran relevancia cultural, geográfica o histórica para el país.



C. Se sugiere, aunque no es obligatorio, que los nombres estén relacionados con temas con el cielo y que vinculen a la estrella y el exoplaneta.



D. Los nombres deben tener preferiblemente entre 4 y 16 caracteres, preferiblemente de una palabra que sea pronunciable.



E. No deberá ser una palabra ofensiva.



F. Que no sea igual a otro nombre ya existente en las designaciones de la UAI.



G. NO se permiten nombres de: Marcas comerciales, personas o lugares reconocidos principalmente por situaciones religiosas, militares o políticas; personas que murieron hace menos de un siglo, nombres de personas vivas, nombres de organizaciones involucradas en la selección, nombres de mascotas, nombres sin significado, acrónimos, nombres con signos de puntuación.



H. Todos los nombres propuestos deben presentarse con una explicación de no más de cien palabras al momento de ser traducido al inglés.



I. Los nombres seleccionados no reemplazan a los existentes para nombrar los objetos en catálogos científicos, pero serán usados y reconocidos por la Unión Astronómica Internacional y publicados como tal para su uso generalizado en la comunidad con crédito completo a quién lo sugirió.

Y los criterios de evaluación para las propuestas para Colombia son los siguientes:

1. Nombre que relacione la idiosincrasia y las mitologías de los grupos étnicos y las culturas colombianas (15%).



2. Correspondencia, esto es, relación directa entre el nombre del planeta y su estrella (15%).



3. Relación del nombre propuesto con las propiedades físicas del sistema exoplanetario (15%).



4. Justificación por escrito de alianzas con instituciones de educación básica y media. La idea es que se divulgue y se comparta la información con la mayor cantidad de niños y estudiantes posible (15%).



5. Justificación de por qué la elección del nombre del exoplaneta y de su estrella anfitriona (40%).



Para más información sobre NameExoWorlds y para hacer la postulación, en:



https://oaocolombia.wixsite.com/iauoaocol/comite-nacional



Este proyecto llega después de que, en el 2015, la UAI llevara a cabo una primera versión de NameExoWorld, en la que les permitió a 19 países bautizar exoplanetas.



REDACCIÓN CIENCIA