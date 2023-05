El Ministerio de Ciencia firmó un memorando de entendimiento con el Hospital General de Massachusetts con el objetivo de realizar estudios biomédicos en neurociencia y generación de conocimiento en salud mental.



La alianza ocurre en el marco de la ‘Misión MIT – Harvard’ en Boston, Estados Unidos, en la que un grupo de jóvenes investigadoras colombianas han hecho trabajos de inmersión científica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y en Harvard.

Yesenia Olaya, ministra de Ciencia, Tecnología y Educación, respecto a alianza mencionó que "este convenio nos permitirá trabajar juntos en investigación

fundamental y clínica lo que nos ayudará a abordar los principales problemas

que afectan a la población, por medio de la transferencia de conocimiento,

educación, capacitación y atención al paciente, tendremos lineamientos claves

para mejorar la calidad de vida y fortalecer las capacidades de talento humano

especializado en neurociencia, psiquiatría y ciencias biomédicas”.



Otros fines de la alianza hecha con el Hospital General de Massachusetts son:

Implementar programas de salud mental comunitaria en poblaciones

desatendidas. Crear estrategias de educación virtual y telemedicina para entrenamiento

y asistencia de personal no especializado en atención en salud mental

en áreas rurales o regiones apartadas, entre otros.

En cuanto a las jóvenes investigadoras que se encuentran en Boston, beneficiarias del programa Ondas, de Minciencias, han sostenido diálogos con el profesor Bolek Wyslouch, director del Laboratory for Nuclear Science and Bates Research and Engineering Center (BATES), así como hacer recorridos por los laboratorios BEC1: Condensado de Bose-Einstein (BEC) y de Reloj de Iterbio y, participar en una charla con el Dr. Wolfgang Katterle, premio nobel de física 2001.



Dentro de la programación de actividades a desarrollar está la participación en

talleres didácticos sobre conceptos fundamentales de la óptica, la física

atómica y la física cuántica; la visita al Observatorio Astronómico de Harvard y

el recorrido por el Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica.

