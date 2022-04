Si bien no se considera un mineral sino una roca ígnea o un mineraloide (está conformada por diferentes minerales, como sucede con el granito), la obsidiana copo de nieve es muy apreciada cuando presenta altas dosis de cristales de cuarzo y cristobalita que son los encargados de salpicarle los detalles blancos a la superficie negra.



Minerales de la Tierra. Obsidiana copo de nieve. Foto: Colecciones EL TIEMPO

De la clase de los silicatos, la obsidiana aparece en el justo momento en el que la lava se solidifica al entrar en contacto con la atmósfera; de ahí que su proceso de formación se compare con el de congelamiento, sin serlo propiamente. Debido a ello, el fascículo número nueve de la colección Minerales de la Tierra incluye información sobre los icebergs –su vínculo con la comprensión de los efectos del calentamiento global, su tipología según el color del iceberg pues los hay azules y verde esmeralda– y un entretenido experimento para comprender por qué flota el hielo.



Asimismo, este contenido que acompaña a la muestra auténtica de obsidiana copo de nieve, explica en detalle la manera cómo un cambio de estado (de líquido a sólido) hace que el agua sea considerada un mineral e inclusive, que sea el mineral expuesto más abundante del planeta.

“Los científicos no consideran el agua en estado líquido un mineral porque sus átomos no forman una estructura cristalina. Sin embargo, cuando se congela sí que se forman cristales que pueden medir desde los siete milímetros de longitud en el caso de la nieve, hasta los 45 centímetros en agregados masivos de glaciares”, se lee en el ejemplar dedicado a la contrastante obsidiana copo de nieve.



PILAR BOLÍVAR

PARA EL TIEMPO

@lavidaentenis

