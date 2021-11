De los puentes de Königsberg, los grafos y las redes sociales

A partir de un recorrido dominguero de las clases acomodadas del siglo XIII por siete puentes sobre el río Pregel –que dividía en cuatro sectores a la antigua ciudad de Königsberg, en Prusia oriental (hoy Kaliningrado, en Rusia)–, que no repitiera ningún tramo, pero que, efectivamente, permitiera atravesar cada puente y llevar al caminante al punto de origen, surgió una de las teorías más atemporales y didácticas de las matemáticas, la de los grafos.



Planteada por el suizo Leonhard Paul Euler, hacia 1700, la del grafo no es más que la formulación matemática de un problema de la vida cotidiana sin acudir a las relaciones algebraicas, numéricas ni geométricas, sino más bien a los dibujos, evitando caer en el design thinking (pensamiento con dibujos).



Si bien está en boga en el mundo de los negocios, el método que invita a pensar con dibujos se basa en las particularidades de los objetos que integran un sistema (la longitud, forma, tamaño, etc.) y no en lo que realmente descubrió el genio de la notación matemática moderna (popularizó el f(x) para hacer referencia a la función f sobre el argumento x y la letra griega para relacionar las longitudes del diámetro y la circunferencia, entre otras), que fueron las interconexiones entre dichas partes; de ahí la necesidad de evitar confusiones.

Grandes Ideas de las Matemáticas. Foto: Archivo particular



“En el problema de los puentes de Königsberg nos resulta indiferente el tamaño de los puentes, su longitud, su orientación o la distancia entre ellos. Lo importante en este caso es hacer la abstracción y pasar del mapa físico con los puentes, el río y las masas de tierra, a un conjunto de puntos y líneas que los conectan”, escriben Javier Galeano y Juan Gabriel Pastor, coautores de la nueva entrega de Grandes Ideas de las Matemáticas.



En este, el tomo número 17 de la colección, hallamos una extensa y funcional explicación de los tipos de grafos (o redes) y sus aplicaciones en la vida cotidiana, desde el mismo modelo de internet, pasando por las redes de distribución eléctrica de un país, las uniones neuronales, recorriendo también los ecosistemas naturales, la propagación de las epidemias (entre ellas, las invasiones zombis) y llegando a los ejemplos de redes que más enredan al mundo contemporáneo: las redes sociales.



De los puentes de Königsberg a las redes sociales. Teoría de grafos y redes complejas circulará mañana con EL TIEMPO por un precio de $24.900 (la colección completa tiene un costo de $699.000 para suscriptores del Club Vivamos, y de $879.900 para los no suscriptores) y podrá adquirirlo en almacenes de cadena, con su vendedor de confianza, llamando al 4266000 en Bogotá o al 018000110990 a nivel nacional, o a través de tienda.eltiempo.com.

