Colapsa el histórico radiotelescopio de Arecibo tras deterioro

La plataforma del Observatorio de Arecibo colapsó esta mañana. La noticia fue divulgada por las meteorólogas puertorriqueñas en la isla Ada Monzón y Deborah Martorell, en sus redes sociales, de fuentes de los empleados del observatorio.



El radiotelescopio –uno de los más grandes en el mundo– tenía un plato reflector de 305 metros de plato deflector instalado en una depresión natural y un domo gregoriano o plataforma de instrumentos, de 900 toneladas, que cuelga a 450 pies de alto.



(Le puede interesar: La Tierra: más rápida y cercana al agujero negro Sagitario A*).

Fotografía fechada el 15 de junio de 1962 cedida por el Observatorio de Arecibo donde se muestra el inicio de la instalación del triángulo de soporte para la plataforma del radiotelescopio en Arecibo. Foto: EFE

La plataforma permanecía suspendida por cables de soporte conectados a tres torres. Precisamente, dos de esos cables fueron los que colapsaron, el 10 de agosto y 6 de noviembre, comprometiendo la estabilidad de la estructura.



Al momento, no hay reportes de personas heridas tras el colapso.



“Es una tristeza bien grande, porque ayer estaba allá -dice la meteoróloga Deborah Martorell-. Estando allí escuché cómo se rompían los hilos de uno de los cables. En el fin de semana se rompieron seis y estando allí se rompió uno. Ya (los empleados) sabían que estaba a ley de nada de caerse, que quedaba menos de una semana. La manera en la que se rompieron los hilos era tan rápido que no había manera para estabilizarla. Se pasó ese punto (estabilizarla) hace a penas una semana”, contó la experta a El Nuevo Día.



(Vea también: Un atlas del Universo trazado en solo 300 horas)



Justo en días anteriores, más de 52.000 personas habían firmado una petición popular a la Casa Blanca para que se reconsidera la decisión de desmantelar y demoler el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico.



El 19 de noviembre, la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, en inglés) anunció el desmantelamiento y demolición controlada del radiotelescopio de 305 metros del Observatorio de Arecibo, debido a problemas de seguridad tras la rotura de dos cables. El telescopio alberga el sistema de radar planetario más poderoso del mundo, responsable de las observaciones críticas de seguimiento de los asteroides.



El director del NSF, Sethuraman Panchanathan, explicó entonces que la prioridad a la hora de tomar la decisión fue la seguridad, que estaba comprometida por la situación en la que se encontraba la estructura. "Había riesgo de colapso", dijo entonces Panchanathan, que se remitió a los tres informes de otras tantas firmas de ingeniería contratadas para evaluar los daños. La decisión, explicó, en ningún caso nada tenía que ver con temas científicos y que no hay fecha todavía para la demolición, aunque se preveía que se produzca durante las próximas semanas.



(Vea también: El SARS-CoV-2 podría entrar en el cerebro a través de la nariz).



Martorell indicó que hoy no solo hay tristeza dentro de la comunidad científica, sino que existe mucho coraje entre los empleados del Observatorio, pues desde agosto le indicaban a la NSF que la instalación era salvable y habían oportunidades para su rehabilitación en aras de evitar la noticia que se resalta hoy.



“Hay mucho coraje en la comunidad científica porque se pudo haber evitado. La burocracia y la espera de la NSF destruyó la plataforma del Observatorio de Arecibo. Fue bien difícil porque ayer había allí mucha tristeza, mucho pesar y preocupación. Estaban bien nerviosos porque sabían que en algún momento podía pasar, pero no querían que ocurriera.”, manifestó vía telefónica al diario El Nuevo Día..

Imagen del daño a la estructura del telescopio de Arecibo. Foto: EFE



La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, el pasado sábado remitió una carta al director de la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, en inglés) y propietaria de la instalación, Sethuraman Panchanathan, para que se reconsidera la decisión anunciada la semana pasada de desmantelar el Observatorio de Arecibo, centro mundial para la astronomía.



La carta de la gobernadora recuerdaba que desde que se construyó el Observatorio de

Arecibo, hace casi seis décadas, Puerto Rico, la NSF y la comunidad científica han colaborado de manera exitosa.



Destacaba la carta además que es un lugar emblemático de la historia moderna de Puerto Rico. "Como tiene conocimiento, la economía de Puerto Rico ha sufrido enormes retos en estos pasados años debido a la crisis fiscal, huracanes, terremotos y más reciente por la pandemia de la covid-19. El Observatorio de

Arecibo ha representado una relevancia científica significativa, tanto para investigación como para propósitos académicos, por lo que es crítico mantener operacional esta facilidad, siendo el radiotelescopio más grande del mundo", lee la carta.



"La industria turística es una de nuestras fuentes primarias de desarrollo económico. Habiendo sido impactada por todas las incidencias de la naturaleza es importante destacar que el observatorio por décadas ha sido una de nuestras atracciones principales para los turistas a nivel mundial", destaca.



Allí se filmaron varias películas de Hollywood como "Golden Eye", de la saga James Bond, y "Contact", protagonizada por Jodie Foster.



El adiós de este emblema de Puerto Rico supone dejar atrás lo que ha sido una parte fundamental para la comunidad científica mundial durante el último medio siglo.



El radiotelescopio del Observatorio de Arecibo permitió a los científicos observar objetos y eventos exóticos del espacio y misteriosas explosiones de ondas de radio.



También fue una herramienta clave en la búsqueda de asteroides que orbitan cerca de la Tierra ayudando a los astrónomos a encontrar objetos que potencialmente podrían representar una amenaza para el planeta.

También le recomendamos:

-La contaminación del aire es otro factor en el mal de Alzheimer



-Pulgares de neandertales se adaptaron para sujetar herramientas