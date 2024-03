Citan a debate de control político a la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya

estrés, presión, horarios extendidos, trabajadores sin contrato y un alto número de renuncias son las quejas que en repetidas ocasiones se escucharon el año pasado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Una situación que con el pasar de los meses se le sumaron también cuestionamientos sobre la idoneidad de convocatorias como ''Jóvenes en ciencia para la paz'', contrataciones hechas a personas cercanas a la ministra Yesenia Olaya y la capacidad de la cartera de cumplir sus objetivos misionales en medio de esta inestabilidad.

Son estos hechos los que ahora enfrentarán a la ministra a un debate de control político en el Congreso de la República convocado por la representante Jennifer Pedraza. Una citación que se había cancelado la semana pasada, pero que, según dio a conocer la congresista a través de X, se retomará después de la Semana Santa.

"Ya tenemos fecha del control político: 3 de Abril. ¡A rendir cuentas!", anunció Pedraza, quien en entrevista con EL TIEMPO explicó que está citación es motivada por temas como el bajo presupuesto con el que resultó la cartera en el Presupuesto General de la Nación 2024, y la baja gestión que, de acuerdo con la representante a la Cámara, tuvo la ministra Olaya para conseguir más recursos para la cartera.

"En principio a mí me parecía increíble que una persona que provenga del sector de la ciencia y la tecnología, se opusiera a un incremento en el Ministerio de Ciencias. Es difícil encontrar un ministro que no luche por el presupuesto de su propia cartera y más teniendo en cuenta las necesidades que tiene hoy la ciencia y la tecnología", detalla Pedraza, quien impulso en medio de los debates del PGN una proposición para que Minciencias no sufriera recortes, iniciativa que no contó con el apoyo de la ministra Olaya.

"Después nos contactaron trabajadores y trabajadoras que han sido víctimas de acoso laboral e incluso trabajadores y trabajadoras que se nos acercaron por el tema de la prima de mérito (una prima que primero responde a méritos, pero que incluso representa casi el 50 por ciento de los ingresos de algunos de ellos que están ya en sus años previos a su pensión por lo que va a tener efectos sobre ella)", detalla la congresista.

Baja ejecución de regalías

Como se dio a conocer desde EL TIEMPO, entre los temas que preocupan en la cartera de Ciencia está la baja ejecución de los dineros de regalías, una de las fuentes de recursos para la ciencia que defendía Olaya como una alternativa a las precarias asignaciones que ha tenido históricamente Minciencias en el PGN.

Aunque esta respuesta –que también ha estado en boca de quienes antecedieron a Olaya en el cargo– nunca ha convencido a los científicos, que ven en este sistema limitantes, como convocatorias que en su burocracia dificulta el acceso a los recursos e inestabilidad para procesos que son largos, sigue siendo una de las principales fuentes de las que se alimenta la investigación en el país gracias a que el Sistema General de Regalías destina para CTeI el 10 por ciento de los ingresos corrientes.

De esta manera, para el bienio 2023-2024 para ciencia se aprobaron 2,9 billones de pesos (2,6 billones netos), una de las asignaciones más altas de la historia. Sin embargo, de estos dineros solo se llegó a ejecutar el año pasado 130.000 millones de pesos, según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), lo que representa tan solo el cinco por ciento del total que se debe destinar para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el país en estos dos años y por lejos, la cifra más baja en ejecución de regalías para CTeI en los últimos cinco años.

“Llegamos a revisar y solamente se ha ejecutado el 4,6 por ciento de los recursos de ciencia y tecnología, cuya vigencia se termina en diciembre de este año. O sea, no hay ni siquiera ejecución de los recursos con los que la ministra justifica que no se necesita un incremento del presupuesto del Ministerio de Ciencias”, señala la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, cuyo equipo se ha dado a la tarea de revisar la gestión de la ministra Olaya, a quien esperan en las próximas semanas se confirme la fecha para citar a debate de control político en el Congreso.

Esto quiere decir que restan nueve meses para que Minciencias ejecute más del 90 por ciento de los recursos de regalías, más de 2 billones de pesos. Dineros que si no se asignan corren el riesgo de convertirse en rezago presupuestal o perderse.

REDACCIÓN CIENCIA