En debate de control político piden a Minciencias explicar casos de acoso laboral

Estrés, presión, horarios extendidos, trabajadores sin contrato y un alto número de renuncias son las quejas que en repetidas ocasiones se escucharon el año pasado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una situación a la que con el pasar de los meses se le sumaron también cuestionamientos sobre la idoneidad de convocatorias como Jóvenes en ciencia para la paz, contrataciones hechas a personas cercanas a la ministra Yesenia Olaya y la capacidad de la cartera de cumplir sus objetivos misionales en medio de esta inestabilidad.

Son estos hechos los que hoy enfrentan a la ministra a un debate de control político en el Congreso de la República convocado por la representante Jennifer Pedraza. Una citación en la que también figuran el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla (asistió en su reemplazo el viceministro) y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique.

Entre los hechos por los que deberá responder la ministra se destaca el tema del preocupante clima laboral dentro de la cartera. A mediados de julio del 2023, este diario reveló una serie de denuncias que se realizaron desde el sindicato de trabajadores del ministerio y que sucedieron a la muerte de Elizabeth Orjuela Molano, directora de Gestión de Recursos de CTel, un hecho que desde algunos sectores se ha vinculado con el estrés laboral que habría experimentado la funcionaria y que la habría llevado incluso a presentar su renuncia antes de su deceso.

Entre los hallazgos que espera presentar mañana, el equipo de Pedraza señala que la ministra Olaya “se raja en el manejo de los asuntos laborales, llevando a la entidad a la inoperancia y el grave desestímulo laboral” y que hay un “maltrato sistemático por abuso de poder”, que se evidencia en denuncias específicas de empleados y exempleados con los que tuvieron la oportunidad de entrevistarse y de detalles como el alto número de renuncias que se han presentado dentro de la cartera desde que se anunció la designación de Olaya como ministra.

Entre los testimonios se destacan casos en el que una persona señaló que después de una discusión en el Ministerio, empezó a sentirse mal, así que decidió ir a urgencias. “En el centro de salud le dieron una incapacidad médica, remisión a especialistas en medicina laboral, psicología y psiquiatría y medicamentos recetados”.

Lo que se suma a otros casos de personas que presentan graves antecedentes médicos. “En el primer caso, su salud empezó a empeorar al punto de tener que visitar con más frecuencia a su doctor, esta persona tiene pruebas del aumento de citas médicas desde que la ministra entró en funciones”, señalan desde el equipo de Pedraza.

En otro de los casos, la persona evidenció la sobrecarga laboral del Ministerio y quiso salir de la entidad, pero presuntamente se lo impidieron. “Su carta de renuncia no aparece en un derecho de petición enviado al ministerio (en que desde la UTL solicitaron información sobre renuncias presentadas entre enero del 2023 y la actualidad), pero sabemos que sí fue radicada”, afirma como parte de la investigación que motiva la citación al debate de control político. Además, señalan que más de cinco personas ingresaron a terapia psicológica o psiquiátrica y esto les impide hablar ante los medios debido a los traumas generados.

Abuso de poder

Desde el equipo de Pedraza señalan que más de cinco fuentes anónimas confirman que la ministra Yesenia Olaya ha incurrido en acciones que evidencian abuso de poder como que, por ejemplo, se ha comunicado a horas no laborales para regañar, de manera irrespetuosa y con tonos altos de voz, a distintos empleados del ministerio.

Además, las fuentes consultadas por la UTL señalan que Olaya no ha tenido en cuenta varios perfiles técnicos que no pertenecen a ningún partido político o vienen de gobiernos anteriores, sino que hacen parte del Ministerio desde hace varios años e incluso décadas, desde que funcionaban como Colciencias y, sin presentar sustento ha llamado a sus subalternos “cuotas de la oposición”, “enemigos del cambio” y “corruptos”.

También señalan que la jefe de la cartera de Ciencia ha pedido a varios funcionarios que dejen su celular y computador antes de ingresar a reuniones en su despacho y ha usado a sus escoltas como método intimidatorio de poder. “En algunas ocasiones se ha dirigido de maneras poco respetuosas a varios funcionarios con los escoltas a su alrededor y le ha pedido a sus escoltas revisar distintas oficinas”, indican.

Alta rotación

A septiembre de 2023 se registraron nueve nombramientos en los dos viceministerios (la cifra no especifica a qué nivel).

En el viceministerio de Conocimiento, Innovación y productividad y sus dependencias cinco personas han sido viceministros desde el 1 de mayo de 2023. La actual viceministra es la tercera en encargo en el mismo periodo.

-Dirección de Ciencia: en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y hoy la dirección ha tenido tres directores y el actual está en encargo desde el 16 de febrero de 2024.

-Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación: ha tenido tres directoras y ha estado en encargo más de 6 meses.

En el viceministerio de Talento y Apropiación del Conocimiento y sus dependencias dos personas han sido viceministras desde el 1 de mayo de 2023.

-Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento: ha tenido cinco directores desde el 1 de mayo de 2023.

-Dirección de Vocaciones y Formación: ha tenido dos directores.

-La Dirección de Gestión de Recursos para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ha tenido cinco personas a cargo desde el 1 de mayo de 2023. Dos de ellas en encargo.

En la secretaría general y oficinas asesoras:

-Dirección Administrativa y Financiera: han pasado cuatro directoras, dos en encargo.

-Dirección de Talento Humano: ha tenido tres directoras, dos en encargo. ●

La oficina asesora de comunicaciones ha tenido cuatro jefes desde la llegada de la ministra Olaya.

Desde el equipo de Pedraza sostienen que la alta rotación al interior de Minciencias “rompe con la posibilidad de tener políticas y procesos andando e impide la continuidad del cumplimiento de funciones del ministerio”.

Entre los objetivos de la citación de la ministra de Ciencias ante la Cámara de Representantes está también que responda sobre las irregularidades dentro de convocatorias como la de Jóvenes en ciencia para la paz en la que se ha detectado que, pese a que su propósito es acompañar y apoyar prototipos e ideas de negocio relacionadas con ciencia, tecnología e innovación, entre las 16 propuestas seleccionadas en el Chocó solo cuatro responderían a este fin.

“Tras de que no hay recursos, los pocos que hay están financiando iniciativas que no tienen ninguna base o desarrollo científico, tecnológico o de innovación. Adicionalmente, hubo conflicto de interés en la convocatoria Jóvenes en Ciencia para la Paz”, señalan desde el equipo de Pedraza, información presentada ante el Congreso de la República.

En respuesta, la ministra Yesenia Olaya manifestó: "Usted ha hecho acusaciones muy fuertes que atentan contra mi presunción de inocencia. Hasta el momento desconozco cualquier denuncia por presunto maltrato y acoso laboral. El Ministerio no ha recibido ninguna denuncia ni de la Fiscalía ni de la Procuraduría sobre conceptos relacionados con acoso laboral. Hay un protocolo para responder ante estas situaciones, y no hay ni una queja frente al comité de convivencia", dijo la funcionaria a la vez que pidió que se trasladen estas denuncias a los entes de control competentes, donde hasta el momento no se le ha notificado de procesos en su contra.

"Ante todo está mi dignidad como mujer y como funcionaria", se defendió la ministra Olaya, quien también sostuvo que "No es ético instrumentalizar la muerte de una persona", y que en la recopilación de información hecha por el equipo de Pedraza no se le solicitó información específica sobre los casos de acoso laboral.

REDACCIÓN CIENCIA