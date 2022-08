Arica debería cambiarse el nombre a Chinchorro y ser la capital antropológica de Chile. Habitaron el litoral del desierto de Atacama desde Ilo hasta Antofagasta, entre el 7020 a. C., y el 1500 a. C. Las momias Chinchorro son del 5050 a. C., y son las más antiguas del mundo. pic.twitter.com/7M2tCpGUNw