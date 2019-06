Tras 50 años, reabren rocas lunares para estudiarlas

A menos de un mes de celebrarse el aniversario número 50 de la llegada del hombre a la Luna, la Nasa anunció que reabrirá las rocas lunares que se recogieron en las misiones Apolo.

Según dio a conocer el Instituto de Ciencia estadounidense, esos tesoros lunares, que están guardados en el Centro Espacial Johnson de la Nasa, serán sacados de sus cajas de seguridad para poder ser revisados de nuevo por expertos, pues, a diferencia de hace unas cinco décadas, la tecnología actual es mucho más avanzada para determinar los misterios que todavía hay alrededor de la Luna.



Ryan Zeigler, uno de los conservadores, le dijo a la Associated Press (AP) que hay un total de 382 kilogramos de muestras, traídas entre 1969 y 1972, gracias a los doce astronautas que pisaron suelo lunar. Esos ejemplares fueron envasados al vacío, con el fin de que no fueran expuestos a la atmósfera terrestre, por lo que el desafío que tendrán los científicos será extraer las muestras de sus ejemplares sin que sean contaminados por residuos de la Tierra.



Con las pruebas que ya se han hecho en esas rocas, los científicos han logrado conocer la antigüedad de las superficies de Marte y Mercurio así como establecer algunas pistas de la formación de otros planetas del sistema solar.



Según reportó Ziegler, nueve equipos de investigación serán los encargados de recibir y revisar esas muestras, que son al menos 100.000. Todavía no se sabe cuándo se publicarán los resultados del estudio que adelantan los científicos.

Primera muestra fotografiada en detalle de una roca lunar. Foto: Nasa

La historia de las rocas lunares desaparecidas

Además de las rocas guardadas con recelo y hermetismo de la Nasa, otras muestras recogidas por los astronautas de las misiones Apolo 11 y Apolo 17 fueron entregadas a 135 países como símbolo de buena voluntad de Estados Unidos: algunas forman parte del orgulloso acervo de instituciones científicas y museos, pero de muchas otras no se tienen noticias.



Muchas desaparecieron, fueron robadas o se destruyeron. Una lista de ocho países resume la historia de algunas de las rocas lunares desaparecidas, y también de piedras perdidas que fueron recuperadas.



Los casos de Afganistán, Chipre, Honduras, Irlanda, Libia, Malta, Nicaragua, Rumania y España fueron compilados a partir de investigaciones realizadas por Joseph Gutheinz Jr. –agente especial retirado de la Nasa conocido como el ‘cazador de rocas lunares’– y sus estudiantes, y el sitio web collectSPACE, especializado en la historia de la exploración espacial.





REDACCIÓN CIENCIA

*Con información de AFP