'Prefieren dejar la plata dormida que financiar a los científicos': reacciones ante baja ejecución de Minciencias

Cada bienio, el Sistema General de Regalías destina para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) el 10 por ciento de los ingresos corrientes. Para 2023-2024 se aprobaron 2,9 billones de pesos (2,6 billones netos), una de las asignaciones más altas de la historia.

Sin embargo, de estos dineros solo se llegó a ejecutar el año pasado 130.000 millones de pesos, según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Esto representa tan solo el cinco por ciento del total que se debe destinar para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el país en estos dos años y por lejos, la cifra más baja en ejecución de regalías para CTeI en los últimos cinco años.

“Llegamos a revisar y solamente se ha ejecutado el 4,6 por ciento de los recursos de ciencia y tecnología, cuya vigencia se termina en diciembre de este año. O sea, no hay ni siquiera ejecución de los recursos con los que la ministra justifica que no se necesita un incremento del presupuesto del Ministerio de Ciencias”, señala la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, cuyo equipo se ha dado a la tarea de revisar la gestión de la ministra Yesenia Olaya, a quien citaron a debate de control político en el Congreso el próximo 3 de abril.

Yesenia Olaya, ministra de Ciencias. Foto:EFE / Carlos Ortega

Esto quiere decir que restan nueve meses para que Minciencias ejecute más del 90 por ciento de los recursos de regalías, más de 2 billones de pesos. Dineros que si no se asignan corren el riesgo de convertirse en rezago presupuestal o perderse.

Se trata de una situación que desde hace un tiempo viene despertando preocupación entre actores de la comunidad científica en Colombia. Para el profesor de la Universidad de Antioquia, Fanor Mondragón, esto es una evidencia más de que Minciencias no está cumpliendo el rol para que fue creado.

"El ministerio no ha desarrollado políticas que permitan el desarrollo del país utilizando la ciencia y la tecnología y por eso es que se da esa situación de proyectos como los de carpintería, crochet o proyectos de arequipe (que recibieron financiación en el marco de la convocatoria Jóvenes en Ciencia para la Paz en Quibó), es algo que no tiene ningún sentido que nosotros estemos utilizando lo recursos de ciencia y tecnología en esos temas", señala el profesor Mondragón, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Accefyn), quien también fue asesor del proyecto de ley que creó Minciencias.

Para el ingeniero químico, "Colombia tiene serias necesidades de desarrollos científicos para solucionar problemas críticos como, por ejemplo, la producción de hidrogeno con conocimiento propio, o la producción de agua potable para regiones que la necesitan urgentemente, como el caso de La Guajira".

"Limpieza de los ríos, reforestación, etc, son muchos temas en los cuáles, tanto los científicos colombianos, como la diáspora colombiana de científicos, pueden aportar, pero para eso necesitamos que el ministerio tenga claridad de hacia dónde se debe dirigir la investigación y crear políticas para evitar estar haciendo proyectos que no tienen nada que ver con nuestro desarrollo", plantea el experto.

Por su parte el economista Salomón Kalmanovitz manifestó que, en su opinión, "como en muchas otras áreas de gestión, la que tiene que ver con inversión en ciencia y tecnología es un desastre".

"Tenemos excelentes investigadores en las principales universidades públicas y privadas del país y no cuentan con recursos para sus labores en ciencias básicas. Ni que hablar de las ciencias sociales y en particular la que más me interesa que es la historia económica. Prefieren dejar la plata dormida que financiar a los científicos que pueden aportar al conocimiento y a la formación de nuevos investigadores que requieren de la práctica. ¡Perpetúan el atraso!".

Entre otras voces que se han sumado a la preocupación por la baja gestión de Mincienicas también está la del exdirector de Colciencias, y actualmente rector de la Universidad Autónoma de Occidente, Diego Hernández. "Como Director de Colciencias, formulé el plan bienal de regalías para Ciencia, Tecnología e Innovación 2019-2020. Ejecutamos el 100por ciento e históricamente ha sido la ejecución más alta desde la creación del Fondo. Hoy en día lamento tan baja ejecución", publicó en su cuenta de X.

También preocupan los retrasos al físico Eduardo Posada, presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Avanciencia). "Hay un plan de regalías que se había hecho a comienzos del año pasado y no se ha cumplido. El DNP ha hecho un esfuerzo por simplificar la Metodología General Ajustada (MGA) pero los términos de referencia de los proyectos o convocatorias todavía son muy complicados. Hacer un proyecto de esos y ejecutarlo es muy difícil, todavía falta para que sea un mecanismo ágil", explica el científico para quien hace falta una reforma de fondo a este sistema que se ha mantenido las últimas décadas.

Para Posada los retrasos y otras crisis de Minciencias -como las denuncias de sobrecarga laboral- también son consecuencia de que haya sido un ministerio creado a costo cero y mantenga la estructura y personal de Colciencias. "A mí me da la sensación de que realmente a Minciencias le hace falta mucho personal, hay una teoría que ha hecho camino del costo cero, la impresión que siempre he tenido es que eso era válido para el primer año. Me da la impresión de que se debe solucionar fácilmente, pero a todo el tema hay que ponerle mucho cuidado".

Aunque no se ha obtenido una respuesta directa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre a qué se debe la baja ejecución de regalías en 2023, desde la cartera exaltan la ejecución del presupuesto interno de la cartera: "Vamos en un 12,08 por ciento, la ejecución más alta en comparación con el mismo periodo de los últimos seis años", señalan desde su cuenta de X.

REDACCIÓN CIENCIA

@TiempodeCiencia