Científicos e instituciones se unieron en una huelga contra el racismo

Miles de científicos e instituciones relacionadas con la ciencia en todo el mundo participaron este miércoles en un paro de las actividades académicas como protesta contra el racismo y las desigualdades en lo que han bautizado como 'Huelga por la Vidas Negras'.



La iniciativa fue impulsada por la organización Particles for Justice (Partículas por la Justicia) y la plataforma Shout Down STEAM (Cierren la Ciencia Tecnología Ingeniería y Matemáticas) y, según los organizadores, ha sido secundada por científicos de todo el mundo, investigadores de prestigiosas universidades como Harvard, participantes en plataformas como Academia y publicaciones científicas de gran renombre, como la revista Nature.



"Admitimos que Nature es una de las instituciones blancas responsables de los prejuicios en la investigación y los trabajos de erudición. El mundo de la investigación científica ha sido y sigue siendo cómplice del racismo sistémico y debe esforzarse más para corregir estas injusticias y dar más cabida a las voces marginadas", indicó la prestigiosa publicación en un editorial colgado en su sitio web.



Como alternativa al trabajo académico, los promotores de esta idea proponen a científicos e investigadores que inviertan el tiempo en reflexionar y discutir sobre el racismo y busquen formas de acabar con las desigualdades en su ámbitos más cercanos.



"Una huelga académica es una necesidad urgente: apretar al botón de pausa, dar a los académicos negros un respiro y dar al resto la oportunidad de reflexionar sobre su propia complicidad", asegura Particles for Justice en un manifiesto publicado en su página web.



A lo que añade: "Reconocemos que nuestras instituciones académicas y colaboraciones de investigación -a pesar de hablar de diversidad, igualdad e inclusión- le han fallado a la comunidad negra en última instancia".



La idea de convocar una huelga nace de Brittany Kamai, física en UC Santa Cruz y el Instituto Tecnológico de California, que el 1 de junio propuso la iniciativa a un grupo de amigos, según informan medios locales.



Entre estos allegados estaba Chanda Prescod-Weinstein, investigadora de la Universidad de New Hampshire y miembro de Particles for Justice, y la astrofísica de la Universidad Autónoma de México Yilen Gómez. Estas tres mujeres decidieron crear el pasado 5 de junio la página web ShutDownStem.com para difundir la iniciativa, y aprovecharon que Prescod-Weinstein era miembro de Particles for Justice para difundir la idea en a través de la organización.



EFE y AFP