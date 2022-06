Un increíble estudio realizado por la ‘Foundation for Applied Molecular Evolution’ (FFAME, por sus sigla en inglés), logró determinar que puede existir un vínculo entre La Tierra y Marte en cuanto a la formación de la vida en ambos planetas. La investigación, que fue publicada en la revista ‘Astrobiology’, dictaminó que el vidrio de lava basáltica, una sustancia esencial para la vida, también se puede encontrar en el ‘planeta rojo’.



Según mencionaron los expertos, el ácido ribonucleico (ARN), complemento del ácido desoxirribonucleico (ADN), uno de los primeros materiales genéticos para la vida, se formó ‘espontáneamente’ en vidrio de lava basáltica. Este insumo primitivo, que ya se encontraba en nuestro planeta hace 4 mil millones de años, se ha podido descubrir en la superficie de Marte, por lo que los científicos no descartan una relación entre ambos.

"El vidrio basáltico estaba en todas partes en la Tierra. Durante varios cientos de millones de años después de la formación de la Luna, los impactos frecuentes, junto con abundante vulcanismo en el joven planeta, formaron lava basáltica fundida, la fuente del vidrio basáltico. Los impactos también evaporaron el agua para formar tierra seca, proporcionando acuíferos donde podría haberse formado el ARN", explicó Stephen Mojzsis, el coautor de la investigación.



Sin embargo, no es posible determinar a ciencia cierta el origen de la vida en nuestro planeta, pues la complejidad química de las sustancias dificulta la realización de hipótesis. Ahora bien, el estudio ha dado unas bases sólidas al explicar que las moléculas de ARN se pueden formar cuando los “nucleósidos trifosfatos se filtran a través del vidrio basáltico”.



El vidrio de Basalto es una sustancia que ha estado presente en nuestro planeta hace más de 4 mil millones de años. Foto: iStock

Basaltos encontrados en Marte

Steven Benner, quien es uno de los coautores de la investigación, ha dicho que los basaltos que se han podido encontrar en la superficie de Marte a lo largo de las expediciones, se han formado de forma similar a la de la Tierra.



Los impactos, el vulcanismo y los diferentes fenómenos planetarios que sufrió nuestro planeta hace millones de años, también los ha padecido el planeta vecino. Sin embargo, aún no se puede explicar porque allí no se generaron las suficientes condiciones para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos.



"Todavía no sabemos cómo todos los componentes básicos del ARN llegaron a tener la misma forma general, una relación conocida como homoquiralidad (...) Si la vida surgió en la Tierra a través de este camino simple, entonces probablemente también surgió en Marte. Esto hace que sea aún más importante buscar vida en Marte, tan pronto como podamos", concluyó Banner en el estudio.

Panorámica del cráter Gale de Marte tomada por el rover Curiosity desde el Monte Sharp, Esto refleja los impactos que pudieron dar origen a algunos Basaltos. Foto: NASA JPL

