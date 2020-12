Sorpresa por la 'calma sísmica' en Marte

Los científicos a cargo del sismómetro de la misión InSight de la Nasa confesaron su sorpresa por la ausencia de seísmos de magnitud superior a 4 entre los cientos registrados desde abril de 2019 en marte.



"Es un poco sorprendente que no hayamos visto un evento más grande", dijo el sismólogo Mark Panning, del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA en el sur de California, que lidera la misión InSight. "Eso puede estar diciendo algo sobre Marte, o puede estar diciendo algo sobre la suerte", señaló.



Dicho de otra manera: podría ser que Marte sea más estático de lo previsto, o que InSight aterrizó en un período especialmente tranquilo.



Los sismólogos tendrán que seguir esperando pacientemente esos terremotos más grandes para estudiar las capas profundas debajo de la corteza.



"A veces obtienes grandes destellos de información asombrosa, pero la mayoría de las veces estás averiguando lo que la naturaleza tiene que decirte", explicó en un comunicado el investigador principal de InSight, Bruce Banerdt, de JPL.



"Es más como intentar seguir un rastro de pistas difíciles que tener las respuestas presentadas en un paquete bien envuelto", añadió.



Una vez que InSight comenzó a detectar terremotos, se volvieron tan regulares que, en un momento, sucedían todos los días. Luego, a fines de junio de este año, las detecciones esencialmente se detuvieron. Desde entonces solo se han detectado cinco temblores, todos ellos desde septiembre.

Imagen de uno de los casquetes polares de Marte. Foto: ESA

Los científicos creen que el viento de Marte es responsable de estos períodos sísmicamente en blanco: el planeta entró en la estación más ventosa del año marciano alrededor de junio.



La misión sabía que los vientos podrían afectar al sensible sismómetro de InSight, que está equipado con un escudo abovedado contra el viento y el calor. Pero el viento todavía sacude el suelo y crea un ruido literal que cubre los temblores.



Esto también podría haber contribuido a lo que parece ser ser el largo silencio sísmico antes del primer terremoto de InSight, ya que la nave aterrizó mientras se estaba asentando una tormenta de polvo regional.



"Antes de aterrizar, tuvimos que adivinar cómo afectaría el viento a las vibraciones de la superficie", comentó Banerdt y agregó: "Dado que estamos trabajando con eventos que son mucho más pequeños de lo que prestaríamos atención en la Tierra, descubrimos que tenemos que prestar mucha más atención al viento".

NINGUNO INCLUYE ONDAS SUPERFICIALES

Todos los terremotos tienen dos conjuntos de ondas corporales, que son ondas que viajan a través del interior del planeta: ondas primarias (ondas P) y ondas secundarias (ondas S). También se ondulan a lo largo de la parte superior de la corteza como parte de una tercera categoría, llamadas ondas superficiales.



En la Tierra, los sismólogos usan ondas superficiales para aprender más sobre la estructura interna del planeta. Antes de llegar a Marte, los sismólogos de InSight esperaban que estas ondas ofrecieran destellos de hasta 250 millas (unos 400 kilómetros) por debajo de la superficie, en una capa sub-cortical llamada manto. Pero Marte continúa ofreciendo misterios: a pesar de cientos de terremotos, ninguno ha incluido ondas superficiales.



"No es totalmente desconocido tener terremotos sin ondas superficiales, pero ha sido una sorpresa", aseguró Panning. "Por ejemplo, no se pueden ver ondas superficiales en la Luna. Pero eso se debe a que la Luna tiene mucha más dispersión que Marte", explicó.



La corteza lunar seca está más fracturada que la Tierra y Marte, lo que hace que las ondas sísmicas reboten en un patrón más difuso que puede durar más de una hora. La falta de ondas superficiales en Marte puede estar relacionada con una extensa fractura en los 10 kilómetros superiores debajo de InSight.



También podría significar que los terremotos detectados por InSight provienen de las profundidades del planeta, ya que no producirían fuertes ondas superficiales.