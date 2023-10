Científicos creen haber hallado pruebas de existencia de ‘cuerdas cósmicas’: ¿qué son?

La infinidad del espacio exterior ha maravillado a los humanos desde hace siglos, y la realidad es que, aunque cada década la tecnología da pasos gigantes, entender y estudiar de manera completa al espacio es una tarea imposible, al menos por ahora.



Es por eso que muchos de los conocimientos que se tienen actualmente sobre el espacio-tiempo se basan en teorías e hipótesis desarrolladas por científicos y soportadas por cálculos matemáticos y físicos, pero no comprobables de manera práctica.

Tal es el caso, por ejemplo, de la posible existencia de ‘cuerdas cósmicas’ en el espacio exterior. Esta teoría, sin embargo, puede haber sido comprobada en las últimas semanas. Cabe aclarar que esta teoría no está relacionada con la famosa ‘teoría de cuerdas’.



Según Paul M. Sutter, astrofísico de ‘Discovery’, las ‘cuerdas cósmicas’ son defectos topológicos hipotéticos, mejor entendidos como grietas, fallas o dobleces en la tela del espacio-tiempo.



Propone la teoría que estas ‘arrugas’ serían inimaginablemente delgadas, no más anchas que un protón, pero que podrían almacenar tanta densidad que una cuerda de apenas kilómetro y medio podría pesar más que el planeta Tierra. Además, se teoriza que, al ser dobleces, podrían estirarse de un universo observable hasta otro.

Pues bien, a finales de septiembre, la científica Margarita Safonova, del Indian Institute of Astrophysics, lideró un estudio al respecto que ya fue aprobado por el boletín de la Sociedad Real de Ciencias de Lieja, y está disponible para pre impresión en el servidor arXiv.



Safonova y sus colegas observaron en su estudio lo que parecía ser un par de galaxias cercanas, separadas por miles de millones de años luz, pero, aún así, mucho más cerca de lo natural.



Usualmente, esta observación no se trata más que de un efecto visual en el que la imagen de la galaxia se duplica por un fenómeno llamado ‘lente gravitacional’. Sin embargo, este efecto ocurre bajo unas circunstancias específicas que no estaban presentes en este caso.



La ausencia de estas propiedades deja dos opciones: que efectivamente sean dos galaxias vecinas inexplicablemente cercanas, o que sea un efecto producido por la presencia de cuerdas cósmicas.



Según la investigación de Safonova y sus colegas de India y Rusia, el espectro de luz de los dos cuerpos era casi idéntico, y la luz emanada por ambos no estaba distorsionada.



“El modelado del par de galaxias SDSSJ110249-A,B muestra que el ángulo observado en los componentes de la luz podría ser explicado si la cuerda que lo proyecta está inclinada fuertemente hacia la línea de visión, y , posiblemente, doblada en el plano de la imagen”, se lee en el estudio de Safonova.



Cabe aclarar que la confirmación de la existencia de las cuerdas cósmicas requeriría evidencia extraordinaria, que no está presente en el estudio. Sin embargo, la imagen es un claro incentivo y un camino abierto para continuar con la investigación de estos hipotéticos cuerpos.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

