La carta con la que científicos colombianos en EE. UU. apoyan el paro

Con motivo del paro nacional que se vive por estos días en el país, miembros de la comunidad científica y académica colombiana en Boston (Estados Unidos), hicieron un llamado al diálogo por parte del gobierno y los voceros de grupos sociales y estudiantiles, para poder llegar a soluciones justas y que se garantice la protesta de forma pacífica.

Los firmantes rechazaron la violencia durante las marchas que se han venido presentado en el país.



"Rechazamos enfáticamente el uso violento del poder y la fuerza para callar voces inconformes como la del estudiante Dilan Cruz, quien fue asesinado durante la jornada de protestas del 21 de noviembre, y la de Duván Villegas, quien se encuentra en un grave estado de salud en la ciudad de Cali", manifestaron los académicos a través de la misiva.



Igualmente, lamentaron las muertes de los uniformados de la Policía Nacional Éver Danilo Canacuan, Roy Valentino Gallyadi y Jesús Norbey Muelas, además del suicidio del soldado Brandon Cely Páez.



Los académicos también celebraron el uso de la protesta como mecanismo para exponer inconformidades, y recalcaron la importancia de hacerse presentes como colombianos en el extranjero e invitar al diálogo.



"Nosotros, como comunidad académica, estamos presentes, atentos y activos para ayudar a construir una solución viable para todos los colombianos", manifestaron los académicos.





Y continuaron: "La situación que actualmente atraviesa nuestro país es el resultado de años de indiferencia por parte de múltiples actores de nuestra sociedad. Solicitamos que se escuchen las voces que exigen cambios oportunos y autocrítica desde el gobierno nacional. Nosotros, como comunidad académica, estamos presentes, atentos y activos para ayudar a construir una solución viable para todos los colombianos".



Eliana Amazo, miembro del Centro de Astrofísica del Instituto Harvard Smithsonian, le e dijo a este diario que su intención es hacer saber que, aunque están lejos, están pendientes y les preocupa la situación del país, "que no es nueva, pues lleva muchos años escondida".



"Este paro sacó a relucir todo el descontento por años de mal gobierno y la mayoría del país está de acuerdo con la protesta pacífica, incluidos nosotros en el exterior", afirmó Amazo.



Y continuó: "Creemos que es un sentimiento común entre muchos científicos y académicos; por eso esperamos que se sumen muchos más".



"Los científicos no somos extraterrestres, somos ciudadanos comunes y corrientes, que sentimos igual y nos afecta de la misma forma lo que pasa en nuestro país", agregó Amazo.



Eliana M. Amazo Gómez

Miembro Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian & Estudiante de Doctorado Max-Planck Institute for Solar System Research MPS , Göttingen Alemania



Dr. rer. nat. Julián D. Alvarado Gómez

Investigador del Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian



Camila Gutiérrez Plata

Magister en Diseño Urbano del Harvard Graduate School of Design



Jose Alejandro Barreto Martinez

Estudiante Maestría en Administración de Negocios (MBA) de Harvard Business School



Juan Pablo Castello, MD

Postdoctoral Research Fellow, Departamento de Neurología - Massachusetts General Hospital | Harvard Medical School, Boston.

Vicepresidente Académico, Harvard Colombian Student Society at Harvard University.



Lucero Ramírez Varela

Estudiante de Maestría en Educación

Harvard Graduate School of Education



Juan Rafael Martínez Galarza, Ph.D.

Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian



Juan Manuel Arias

Ph.D. candidate in Romance Languages and Literatures, Harvard University.



Laura Vargas Zuleta

M.A. candidate in Hispanic Studies, Boston College



Nicolás Páez Calderón, MD.

Postdoctoral Research Fellow, Departamento de Radiología - Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA



Tomás Guerrero Jaramillo,

B.A. candidate in History of Science and secondary field in Neuroscience at Harvard College. President of the Colombian Student Association at Harvard College.



Juliana Cohen

Mdiv 2019, Harvard Divinity School. Teaching Assistant, General Education Program, Harvard College



María Camila Pérez Matos

PhD student, Biological Sciences in Public Health, Harvard T.H. Chan School of Public Health.



Angie Viviana Sánchez Giraldo, MD

Investigadora Postdoctoral, Departamento de Neurología - Massachusetts General Hospital | Harvard Medical School, Boston

Estudiante Maestría en Salud Pública (MPH), University of Massachusetts, Worcester, MA.



Luis Felipe Castro Hurtado

Senior Student, Ciencias Ambientales, University of Massachusetts, Boston, MA.



Nicolás Isaza, MD

Residente, Medicina Interna. Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA



Jose Luis González Ramírez

MPH Harvard School of Public Health

Research Coordinator, Massachusetts General Hospital, Boston, MA



Gabriel Parra

Estudiante de Maestría en Políticas Públicas

Harvard Kennedy School of Government



Isabella Ariza

Estudiante de Maestría en Derecho

Harvard Law School



Ana María Rodríguez

Estudiante de Maestría en Derecho

Harvard Law School



Juan Camilo Rivera

Estudiante de Maestría en Derecho

Harvard Law School





Cherardi Neira Viscue

Estudiante de Ciencias Ambientales

Bunker Hill Community College

Asistente de investigación, Massachusetts General

Hospital, Boston, MA



Juan David Grisales

Estudiante de Maestría en Paisajismo y Estudios de Diseño en Urbanismo, Paisaje y Ecología

Harvard Graduate School of Design



Carlos Andrés Pérez Espitia

Doctoral Student, Global Governance and Human Security PhD Program

John W. McCormack Graduate School, University of Massachusetts Boston



Simón Escabi Santos

Estudiante de Maestría en Paisajismo

Harvard Graduate School of Design





Daniel Alejandro Castro-Fernandez

Estudiante de Historia y Filosofía

Northeastern University





Natalia Tíjaro, MD

Postdoctoral Research Fellow, División de Hematología/Oncología, Beth Israel Deaconess Medical Center | Harvard Medical School.



Ana María Grizales Rodríguez, MD

Internista-Endocrinóloga

Postdoctoral Research Fellow, División de Endocrinología, Brigham and Women’s Hospital I Harvard Medical School, Boston MA



Benjamin Villa Wiesner

Estudiante de Maestría en Diseño + Ingeniería

Harvard Graduate School of Design, Harvard School of Engineering and Applied Sciences



