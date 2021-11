Colombia, la puerta a la última tierra desconocida

Suramérica es conocida como la última tierra incógnita continental (además de la Antártida). El último desafío migratorio de los humanos en su expansión global desde su salida de África; una travesía que además tuvo lugar en algún punto en medio de uno de los cambios climáticos, ambientales y de régimen de subsistencia más importantes en la historia de la humanidad, la transición del Pleistoceno tardío al Holoceno temprano con el fin de la Edad de Hielo.



Un mundo más caliente contribuyó a la extinción de la megafauna, a la domesticación de plantas y a la notable diversidad actual de los grupos indígenas del sur del continente americano.



Pero ¿cómo se produjo este proceso de colonización? ¿Cómo consiguieron adaptarse a este nuevo territorio? Un grupo de científicos cree que parte de las respuestas a estos interrogantes podrían estar en suelo colombiano.



Para el arqueólogo José Iriarte, profesor de la Universidad de Exeter en el Reino Unido, la posición geográfica de nuestro país, además de otras características, lo convierte en un territorio muy interesante para estudiar la migración de los cazadores-recolectores, como se les conoce a esos antepasados muy muy lejanos.



“Colombia tiene una variación de altura de 5.000 metros y 30 ºC entre la selva y el páramo. Para nosotros es una oportunidad única a nivel mundial y sin precedentes para estudiar una colonización de un territorio tan diverso por grupos humanos. Para Suramérica, la entrada por Colombia es muy significativa por esa diversidad de ambientes”, explica.



Es así como el país será hasta el 2025 el escenario donde se desarrolla el proyecto The Last Journey o El Último Viaje, una iniciativa que reúne a investigadores de instituciones como la Universidad de Exeter, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia; la Universidad de São Paulo, en Brasil; la Universidad de Copenhagen, en Dinamarca, y el Instituto Max Planck, en Alemania.



Con una financiación de más de dos millones de euros del European Research Council, esta es la primera vez que se examina en detalle la migración humana antigua a través del noroeste de América del Sur. Una investigación que agrupa a arqueólogos, arqueobotánicos, zooarqueólogos, paleoclimatólogos y paleoecólogos, que utilizan tecnología de punta para estudiar los rastros, muchas veces microscópicos, dejados atrás por los primeros habitantes de esta parte del continente.

Se reescribe

Hay teorías que dicen que las Américas fueron colonizadas en algún momento entre hace 25.000 y 15.000 años por humanos que viajaron a través del corredor de la cuenca del Pacífico desde el noreste de Asia. Se cree que durante este periodo de la Edad de Hielo la tierra conectó a lo que hoy es Rusia con Alaska, permitiendo a las personas asentarse en la región, ahora sumergida, que los arqueólogos llaman Beringia.



Como los glaciares cubrieron gran parte de Canadá, bloqueando el camino hacia el sur, hacia el territorio continental de Estados Unidos y más allá, los arqueólogos creían que las primeras personas llegaron a las Américas caminando por un corredor que se abrió entre los glaciares hace unos 13.500 años. Una idea que ha cambiado en las últimas décadas, con datos de varios sitios que han sugerido que ya había presencia humana hace al menos 16.000 años.



Incluso hay sitios que, aunque controversiales, muestran fechas mucho más antiguas. Es el caso de un artículo publicado en Nature del año pasado que habla de artefactos dejados por humanos en una cueva en Zacatecas (México) hace al menos 27.000 años.



Otros hallazgos recientes prometen ser aún más revolucionarios, al dejar menos espacio para la duda de si son o no evidencia humana, como las huellas reportadas en septiembre de este año en Science, que se cree fueron dejadas hace unos 23.000 y 21.000 años por la gente que atravesaba el barro a lo largo de la orilla de un lago en lo que ahora es Nuevo México.



Para el profesor Francisco Javier Aceituno, quien representa a la Universidad de Antioquia en el proyecto The Last Journey, en medio de estas teorías y modelos él y sus colegas se han ubicado, intencionalmente o no, en un punto intermedio. “A lo mejor porque somos unos cobardes –se ríe–, pero no son camisas de fuerzas, estamos en un punto en el que entre 20.000 y 16.000 años ya hay claramente gente en el continente americano”.



Según cuenta el investigador, en el territorio colombiano esta tradición académica de estudiar los procesos de poblamiento fue iniciada en los años 60 por investigadores como el profesor de la Universidad Nacional Gonzalo Correal, con estudios en Cundinamarca. De hecho, a él se le atribuye la evidencia más temprana de presencia humana en lo que es hoy Colombia, donde los contextos más seguros provienen del sitio arqueológico de Tibitó, que data de hace unos 13.600 años, y del abrigo rocoso de Tequendama, de hace unos 12.850 años.



A este campo de estudio se han sumado con los años trabajos de investigadores en otras regiones del centro de Colombia; como la antropóloga Ruth Dickau, que ha documentado numerosos sitios con antigüedades de 12.600 años, o el caso del mismo Aceituno, quien ha trabajado principalmente en el Cauca bajo y medio, con publicaciones que hablan, por ejemplo, de evidencias de las primeras ocupaciones humanas en zonas como lo que hoy es Santa Rosa de Cabal –en cercanías al parque de Los Nevados– hace unos 10.000 años.



Pero, como está ocurriendo en Norteamérica con las huellas de Nuevo México, la historia es susceptible de reescribirse a la luz de nuevos hallazgos, y es a lo que le apuesta The Last Journey, a confirmar y revisar la antigüedad de estas fechas y aportar nuevas, incluyendo el análisis de otros sitios, como la franja de bosque de las tierras bajas del Chocó a lo largo de la costa del Pacífico y los lagos y el bosque andino.



Esto, claro está, si las condiciones de seguridad lo permiten. Un tema que en los últimos meses ha representado una importante preocupación al momento de planear la reactivación del trabajo de campo, el cual se había paralizado también por cuenta de la pandemia.



Atracción por la Amazonia

Sin duda, la mayor atracción del estudio se la lleva la selva amazónica. El bioma de mayor diversidad del mundo les ha brindado los primeros resultados importantes a los científicos del proyecto, los cuales fueron publicados el año pasado en la revista Quaternary International, con Gaspar Morcote, profesor de la Universidad Nacional, a la cabeza.



Aunque la publicación causó bastante revuelo mediático por cuenta de la megafauna, como osos perezosos gigantes o mastodontes, que se cree que puede estar representada en los murales pictóricos de la serranía de La Lindosa, Guaviare –lugar donde se llevaron a cabo las excavaciones–, el estudio se centró en lo que encontraron en el terreno frente a ellos: restos de fauna, flora, artefactos líticos y pigmentos minerales, asociados con las extensas y espectaculares pictografías.



La prueba de que humanos estuvieron en la Amazonia hace por lo menos 12.600 años atrás está, de acuerdo con los hallazgos realizados por el grupo de expertos, en tres refugios rocosos en esta región, el conocido y turístico Cerro Azul, Cerro Montoya y Limoncillos.



Un trabajo de campo que proporcionó una nueva cronología de radiocarbono que establece hacia esta época los primeros contextos humanos en el Alto Amazonas, los segundos datos más antiguos obtenidos para toda la Amazonia, después de los de la caverna de Pedra Pintada, en Brasil, de 13.300 años.



Para el profesor Morcote, quien ha hecho estudios en la zona incluso antes de que surgiera The Last Journey, La Lindosa se les ha abierto desde el 2017 como un espacio interesante asociado a estos primeros grupos humanos que han entrado a la Amazonia.



“Cada temporada que estamos haciendo encontramos nuevas cosas, nuevos sitios por descubrir porque da la impresión de que allá hay muchas zonas con ciertas características topográficas que también fueron seleccionadas por esta gente para llevar a cabo su vida cotidiana”.



De hecho, hasta el próximo 20 de noviembre, los científicos están de nuevo internados en esta serranía. “Queremos mirar todo el conjunto de cómo la gente vivió ahí, cómo se movían, cómo fue que captaron sus recursos acuáticos, cómo fue su vínculo con las plantas. Cuantos más sitios antiguos tengamos, podemos ver un panorama mucho más grande de cómo la gente se está adaptando a estos lugares”, detalla Morcote.



Una de las cosas que los maravilla es el hecho de que esos primeros humanos hayan decidido internarse en la selva en lugar de esquivarla en ese camino que se cree que hicieron posiblemente desde los Andes hacia el sur, en busca de escenarios más cálidos –una hipótesis preliminar que proponen los expertos–.



Y más aún el hecho de que no hayan estado solo de paso, sino que hayan hecho de estos lugares, en los que hoy los arqueólogos indagan, sus territorios de vida, en los que consiguieron dejar rastros culturales a pesar de no ser sedentarios. Pruebas de una historia de éxito en la que lograron sobrevivir durante miles de años.

