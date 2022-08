Un científico francés publicó el domingo una foto de una lonja de chorizo sobre un fondo negro y afirmó que se trataba de una imagen de la estrella más cercana al Sol, tomada con el nuevo telescopio espacial James Webb (JWST).

"Foto de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, situada a 4,2 años luz de nosotros. Fue tomada por el JWST. Qué nivel de detalles... Un nuevo mundo se desvela día tras día", escribió el físico Etienne Klein en Twitter.

Todo se salió de control cuando la fotografía fue divulgada por el medio digital 'HuffPost', compartiendo la noticia falsa de que era un cuerpo celeste. Incluso, la publicación llegó a tener casi 2000 retweets y más de 13.000 likes.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

La rectificación de Etienne Klein

Por supuesto, se disculpó por la broma, aunque aclaró que el objetivo se cumplió: incitar a la prudencia con respecto a las imágenes que circulan en redes y a la facilidad con la que las noticias falsas pueden prosperar en internet.

Je viens présenter mes excuses à ceux que mon canular, qui n’avait rien d’original, a pu choquer. Il voulait simplement inciter à la prudence vis-à-vis des images qui semblent éloquentes par elles-mêmes.

La blague d'un scientifique https://t.co/wHiJWxscxq #Astronomie via @LePoint — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) August 3, 2022

"Acabo de pedir disculpas a quienes se hayan escandalizado por mi farsa, que no tenía nada de original. Solo pretendía incitar a la prudencia respecto a las imágenes que parecen hablar por sí mismas", tuiteó el miércoles el físico Etienne Klein.

Al respecto, el experto aseguró en entrevista con 'AFP' que no lo podía creer y que le pareció interesante el ejercicio, no pensó que alcanzara a engañar a tantos usuarios.



"Me sorprendió el alcance de la difusión: pensé que la imagen se detectaría inmediatamente como falsa. Y cuando vi que un importante periodista de 'BFMTV' (un canal de noticias francés de 24 horas) se entusiasmaba con el tema y que corría el riesgo de difundirlo, le dije que era una broma. Se lo tomó con mucho humor", concluyó Klein a la agencia de noticias francesa.

*Con información de AFP