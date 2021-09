Por qué decidieron ser mujeres de ciencia

La ciencia no es para mujeres. Este tal vez fue uno de los estereotipos más marcados en la ciencia, a pesar de tener grandes ejemplos que lo desmienten. Desde la antigüedad se pensó que había labores propias para las mujeres, y, ciertamente, en ese entonces, la ciencia no era una de ellas.



(Le puede interesar: 6 ejercicios que practica cada día la neurocientífica Wendy Suzuki)

Facebook Twitter Linkedin

El libro puede ser descargado de manera gratuita en la página de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Foto: Marcela Aragón/ Santiago Vargas/ Ilustración: Carolina Garzón Blanco

Si bien las mujeres han conseguido grandes logros en procura de la equidad, como el derecho al voto y la posibilidad de ocupar puestos de liderazgo en empresas e instituciones, en comparación con los hombres, aún hay pocas mujeres en el campo de la ciencia, a pesar de que unas y otros tienen las mismas capacidades.



Es por ello que vamos a conocer a diez de las científicas colombianas más importantes en la actualidad. Contado por ellas mismas, sabrás sobre sus gustos, sus áreas de investigación, los logros que han alcanzado y lo más importante: cuáles han sido sus motivaciones.



Son mujeres reales, nacidas y formadas en Colombia, y aunque cada una de ellas presenta historias de vida diferentes, todas tuvieron el mismo sueño en común: ser científicas.



(Además: Minciencias premiará con computadores armables a niños de la región Caribe)

Ángela Camacho Beltrán

Estudié Física en la Universidad Nacional de Colombia y luego viajé a Alemania, donde realicé una maestría en Física en la Universidad Technische Hochschule Darmstadt, y después, un doctorado en la Universidad Johannes Gutenberg Mainz. De hecho, ¡fui la primera colombiana en obtener un doctorado en Física! Hago investigaciones en diferentes áreas, especialmente en materia condensada y física del estado sólido.



También lidero la Red Colombiana de Mujeres Científicas para visibilizar el trabajo que hacen ellas en la ciencia y proponer políticas para garantizar dicha participación.



(Puede consultar: Subastan documento manuscrito de Einstein sobre la teoría de la relatividad)



Me gusta mucho leer a Isabel Allende; por ejemplo, sus libros Paula y El amante japonés. Actualmente estoy leyendo el reportaje biográfico de Angela Merkel, la física del poder, ya que la considero un ejemplo maravilloso para nuestras jóvenes. Me gusta el cine, leer y hacer ejercicio (disfruto los bailes aeróbicos); también, pasear y viajar a conocer y disfrutar la naturaleza.



Estudié ciencia porque…



Desde niña estuve muy interesada en las matemáticas. Entré al colegio en segundo de primaria porque tuve que esperar a que mi hermana estuviera en edad de ir al colegio para que fuéramos juntas. Hasta entonces, tuve una profesora en casa y ella me inició en las matemáticas y me dejaba tareas que yo disfrutaba. Ya en la adolescencia, quise comprender mejor el origen de la vida y del universo para entender cómo funciona la naturaleza y poder relacionarla con las ideas religiosas, que eran tan importantes en el colegio de monjas al que asistía.

Dolly Montoya Castaño

Facebook Twitter Linkedin

Dolly Montoya es la primera mujer en llegar a la rectoría de la U. Nacional; su número es el 44 en el listado de todos los que han pasado por ahí. Foto: Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO

Soy química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia. Estudié una maestría en Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y años más tarde viajé a Alemania, en donde hice un doctorado en Ciencias Naturales en la Technische Universität München. Soy una apasionada por la biotecnología, área que investigo y en la cual consolidé un instituto de investigación en Colombia. Soy la primera mujer rectora de la Universidad Nacional de Colombia.



Estudié ciencia porque…



Siempre quise saber cómo eran las cosas, de qué están hechas y cómo funcionan. Cuando niña desarmaba mis juguetes para ver qué tenían por dentro y luego los volvía a armar para comprender el funcionamiento de cada parte. Así me enamoré de la ciencia, porque me di cuenta de que, a través de ella, uno se puede preguntar cosas, investigar y experimentar, hasta comprender, por ejemplo, cómo funciona cada célula de nuestro cuerpo. Esas experiencias van haciendo que uno quiera buscar más conocimiento para no quedarse estancado y para tener algo valioso que compartir con las demás personas.



(Lea también: ¿Por qué los libros huelen tan bien? La ciencia tiene la respuesta)



Ángela Restrepo Moreno

Inicié mi formación profesional en el Colegio Mayor de Antioquia con el título de tecnóloga médica, siendo una de las primeras mujeres en mi profesión. Años más tarde, me trasladé a Estados Unidos, donde realicé una maestría y un doctorado en Microbiología en la Universidad Tulane. Durante toda mi carrera profesional trabajé en el estudio de hongos que producen algunas enfermedades tropicales, así como su diagnóstico y tratamiento.



Como microbióloga, mi libro favorito es Cazadores de microbios de Paul de Kruif, y como lectora en general, Hamlet de William Shakespeare. En el tiempo libre me gusta ver buen cine (drama y biografía) y leer novelas de detectives.



Estudié ciencia porque…



Desde muy niña me sentí atraída por los microbios, dada la presencia de un instrumento dorado y negro en la farmacia-consultorio de mi abuelo, que las tías me decían que servía para ver “cosas chiquitas” que causaban enfermedades, las cuales él trataba de curar. Esas “cosas chiquitas”, me explicaban, se llamaban “microbios”.



(Vea: ¿Qué función tienen los hongos que habitan en nuestro intestino?)



Con el correr del tiempo, mi curiosidad me llevó a leer más sobre estos seres que no podían ser vistos con una mirada normal, sino que debían ser amplificados con el uso del microscopio. Así, de paso, fue que me encontré con la palabra ‘ciencia’.

Nubia Muñoz Calero

Estudié Medicina en la Universidad del Valle, en donde años más tarde también hice una especialización en Patología. Luego viajé a Estados Unidos y realicé una maestría en Salud Pública en la Johns Hopkins University.



Durante muchos años de mi vida he centrado mi investigación en el estudio del cáncer de cuello uterino, identificando el virus del papiloma humano como el principal responsable; gracias a lo cual fui nominada al Premio Nobel de Medicina en el 2008. En mi tiempo libre me gusta cocinar, ir a teatro y a cine. Además, estoy leyendo todas las obras de Albert Camus, escritor francés y premio nobel de Literatura.



(Además: ¿Cuál es el animal que más se parece a un dinosaurio?)





Estudié ciencia porque…



Cuando estudiaba Medicina en la Universidad del Valle, me gustaba mucho la medicina interna, pero como me deprimía mucho cuando se moría alguno de mis pacientes, decidí entonces dedicarme a la investigación. Con el fin de tener buenas bases para hacer investigación, hice la especialización de Patología en la Universidad del Valle y luego en Epidemiología del Cáncer en la Johns Hopkins, en Baltimore (Estados Unidos). Después, desarrollé toda mi carrera de investigadora en la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer (Iarc), en Lyon (Francia), que hace parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Carmenza Duque Beltrán

Me gradué en Química en la Universidad Nacional de Colombia y años más tarde viajé a Japón, en donde hice una especialización en Química Analítica Instrumental y luego un doctorado en Química, en el Tokyo Institute of Technology.



Durante la mayor parte de mi vida he investigado sobre la química de los productos naturales que hay en el mar y sus diversas aplicaciones. Mi libro favorito es 'El ascenso del hombre', escrito por J. Bronowski; también El cerebro y el mito del yo, por Rodolfo Llinás. Además de leer, en el tiempo libre me gusta escuchar música y soñar despierta.





Estudié ciencia porque…



Siempre me atrajo el poder descubrir los secretos de la madre naturaleza. De allí venimos y allá volveremos.



(Puede consultar: El bosque seco tropical más antiguo de Suramérica está en Colombia)

Susana Fiorentino Gómez

Soy bacterióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, hice una maestría en Inmunología en la Universidad de Antioquia y luego viajé a Francia para hacer un doctorado en Inmunología en la Universidad Pierre y Marie Curie.



He dedicado gran parte de mi carrera profesional a investigar sobre posibles tratamientos para el cáncer. Mi libro favorito es Bad Blood, que leí recientemente, y en el tiempo libre me gusta jugar tenis, montar a caballo, estar con mi familia, ir a la finca y ver el verde de la naturaleza.





Estudié ciencia porque…



Siempre, desde chiquita, soñé con ser científica.

Alexandra Olaya Castro

Soy licenciada en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Después estudié una maestría en Física Teórica en la Universidad de los Andes y finalmente viajé a Inglaterra, donde estudié un doctorado en Física en la Universidad de Oxford.



Hago mi investigación en el campo de la física cuántica biomolecular buscando puentes entre la biología y la física cuántica. Hay varios libros que me gustan mucho, pero he leído más de tres veces y en distintos momentos de mi vida Man’s Search for Meaning de Viktor Frankl. En el tiempo libre me gusta hacer algún tipo de ejercicio, ya sea correr, nadar, montar bicicleta, caminar o bailar. En plan más relajado, me gusta mucho el cine y el teatro y, cuando puedo, me gusta escalar montañas. He escalado el monte Fuji, en Japón, y el monte Kinabalu, en Malasia.



(También: Historias del Cosmos: el príncipe astrónomo de Afganistán)





Estudié ciencia porque…



Me gusta todo lo que parece contradecir la intuición y soy desde siempre una observadora de lo que pasa a mi alrededor. Descubrí que la física permite ver y resolver esas contradicciones y entender el mundo de una manera racional y sistemática.





MARCELA ARAGÓN - SANTIAGO VARGAS

Profesores de la Universidad Nacional

Encuentre también en Ciencia:

- Cada vez son más las mujeres que comienzan carreras científicas

- Las niñas colombianas ya están en el Space Center de la Nasa