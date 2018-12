Científicas colombianas piden inclusión y equidad en su labor

El camino para las mujeres en la ciencia ha estado lleno de piedras. Varias investigaciones sobre el tema dejan ver que sus trabajos son subvalorados, no les es fácil acceder a cargos importantes de liderazgo, la brecha salarial es significativa en comparación con los hombres, tienen baja representatividad en los cuerpos editoriales de revistas científicas o son víctimas de acoso sexual, matoneo y discriminación por parte de sus mismos colegas.

Según la Unesco, tan solo el 28 por ciento de los investigadores en el mundo son mujeres. En Colombia la realidad es igual de preocupante: cifras de organismos como el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), y de Colciencias, Aseguran que en el país hay 13.001 investigadores reconocidos, de los cuales 8.143 (62 %) son hombres y solo 4.858 (38 %) son mujeres. Los estereotipos de género acrecientan esa brecha.

En uno de los apartados del libro De animales a dioses, breve historia de la humanidad, del historiador israelí Yuval Noah Harari, se explica mejor la situación. “Parir ha sido siempre cosa de mujeres, porque los hombres carecen de útero. Pero alrededor de esta cuestión dura y universal, cada sociedad ha acumulado capa sobre capa de ideas y normas culturales que tienen poco que ver con la biología. Las sociedades asocian una serie de atributos a la masculinidad y a la feminidad que, en su mayor parte, carecen de una base biológica firme”.



Siendo conscientes de estas realidades, que no son exclusivas de Colombia, cinco biólogas (María Isabel Herrera, Adriana Herrera, María Alejandra Pinto, Ángela Medonza y Andrea Cáceres) decidieron darle vida al I Simposio Colombiano de Mujeres en la Ciencia, que se realizó ayer. El objetivo era visibilizar las voces de las mujeres alrededor de los retos que hay detrás de una participación equitativa en esta esfera.



Durante meses recopilaron experiencias por las que han tenido que pasar científicas colombianas en la academia. Frases como “¿No es muy peligroso que una niña como tú vaya a campo?”, “La investigación científica es muy difícil. Mejor dedíquese a ser feliz y a tener hijos”, “Sería importante que pusieran un autor hombre, para darles más validez a sus resultados” o “Usted es tan inteligente que parece hombre”, son los reprochables mensajes con los que se topan durante su profesión.



EL TIEMPO habló con una de las ponentes del Simposio; Bibiana Rojas, experta en biología evolutiva, quien estudia el papel de la coloración en las estrategias que usan los animales para defenderse de sus depredadores. La doctora de la Universidad Deakin (Australia) abordó el tema de la equidad desde una mirada intercultural.

¿Cuáles son los obstáculos para las mujeres en la ciencia?



Estudios demuestran que las mujeres tienden a tener menor reconocimiento por las cosas que hacen, no están representadas en posiciones de liderazgo como corresponde, sus propuestas de investigación pueden ser subvaloradas, se les apropian de sus ideas, o en casos son tratadas como ayudantes. También está el hecho de que cuando envían solicitudes para hacer un doctorado la mayoría de quienes reciben las solicitudes responden más a los hombres blancos que a las mujeres, negros, hispanos, indios y chinos, a las minorías.



¿La baja participación está asociada con estereotipos de género?



Sí, también ocurre por múltiples razones. La academia es piramidal, la base es amplia pero la cabeza es estrecha, y a eso súmele que existen sesgos inconscientes en los que las mujeres tienden a ser subvaloradas por patrones culturales. En América Latina los límites de la cultura machista son grises, y solo cuando salí del país me di cuenta de que lo que creía que era normal, estaba lejos de serlo. Incluso, esos estereotipos están desde la niñez, cuando te dan las muñecas y la cocinita en vez de legos, ábacos y robots.



¿Cuáles serían los retos?



Lo primero es ser conscientes de que hay un problema. Aceptar que hay cosas que no deben permitirse. Parar y reflexionar sobre nuestros cesgos es un excelente comienzo. Aprender a escucharnos entre nosotras y no desvirtuar las experiencias de otras.



Hay que garantizarles a que no tengan desventajas en la academia inherentes a su condición de madres. Hay países en los que los congresos tienen guarderías para que las mujeres se sientan tranquilas llevando a sus hijos o las becas de estudio incluyen dinero adicional para que la madre pueda llevar un acompañante, que puede ser su esposo que la apoya o una niñera. Se necesita que la ciencia les abra paso a las mujeres, con cuotas de igualdad.



¿De qué se siente orgullosa como mujer científica, latina?



De haber conseguido de la Academia de Finlandia el apoyo para empezar un grupo de investigación en ecología evolutiva y comportamental.

Algunas de las frases que enviaron científicas colombianas para el Simposio

"Lo que más me gustó de tu ponencia es que eres muy bonita"

"Yo no contrato mujeres para el doctorado porque si uno las grita se ponen a llorar"

"Habrías sido una gran científica, lástima que tuviste hijos"

"Me gusta tu argumento. Siento que estoy hablando con un hombre"

"La investigación científica es muy difícil. Mejor dedíquese a ser feliz y a tener hijos"

"Cabellos largos, ideas cortas"

"Sería importante que pusieran un autor hombre, para darle más validez a sus resultados"

"Menos mal ahora hay más físicas y así podemos recrear el ojo en los congresos"

REDACCIÓN CIENCIA

@TiempodeCiencia