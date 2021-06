China y Estados Unidos lideran inversión científica mundial

El gasto en ciencia y el número de investigadores en el mundo crecieron entre 2014 y 2018, pero con muchas disparidades, según la Unesco, que destaca que China y Estados Unidos afianzaron su liderazgo.



Esta es la principal conclusión del informe sobre la ciencia 2021 de la Unesco, que constata que el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) a escala mundial aumentó un 19 por ciento en ese periodo, en tanto que el número de investigadores se incrementó en un 13,7 por ciento.



El informe alerta de que Estados Unidos y China por sí solos son responsables de casi dos tercios de esa progresión (un 63 por ciento), mientras las cuatro quintas partes de los países van muy por detrás e invierten menos del 1 por ciento de su producto interior bruto (PIB) en investigación científica.



Si Estados Unidos invertía en 2018 el 2,84 por ciento de su PIB y China el 2,19 por ciento, Latinoamérica dedicaba de media apenas el 0,66 por ciento. La Unión Europea también se quedaba por detrás de las dos grandes potencias, con el 2,03 por ciento de su PIB en I+D.



Brasil, que en el informe se analiza separado del resto de Latinoamérica, gastó en I+D el 1,26 por ciento.



En el documento, titulado "The race against time for smarter development" (La carrera contrarreloj hacia un desarrollo más inteligente), la Unesco indica que la inteligencia artificial y la robótica son áreas particularmente dinámicas.



Solo en 2019 se publicaron casi 150.000 artículos sobre esos dos campos temáticos. Los países de ingresos medios y bajos aceleraron su contribución a esas publicaciones, al pasar de representar 12,8 por ciento en 2015 al 25,3 por ciento en 2019.



La Unesco hace hincapié en que "hay ámbitos decisivos de la investigación que sin embargo atraen inversiones mucho menores".



"En 2019 la investigación sobre la captación y el almacenamiento de carbono dieron lugar únicamente a 2.500 artículos, 60 veces menos que la inteligencia artificial", ejemplifica.



Asimismo, el campo de las energías sostenibles también está poco explorado, ya que en 2019 representó únicamente el 2,5 por ciento de las publicaciones mundiales.



"Los desafíos actuales –ya sean relacionados con el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la salud de los océanos o las pandemias– son ahora planetarios y, por tanto, precisan movilizar a científicos e investigadores del mundo entero”, subrayó la directora general de la Unesco, la francesa Audrey Azoulay.



Los autores del estudio señalan también la baja presencia femenina: únicamente el 22 por ciento de los efectivos empleados en inteligencia artificial son mujeres.



Eso -avisan- constituye "una traba que no es únicamente actual, sino también futura, porque no podemos dejar que la ciencia del futuro reproduzca o incluso amplifique las desigualdades de la sociedad".

América Latina

El capítulo siete del informe de la Unesco está dedicado a Latinoamérica. En él se señala por ejemplo que pese a que la idea de un sistema de innovación está ahora ampliamente integrada en las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación en la región, la demanda de conocimientos en el sector productivo sigue siendo baja.



Las empresas multilatinas, con presencia en más de un país, aunque han cobrado un papel más importante siguen sin estar estrechamente vinculadas con los sistemas nacionales de innovación y suelen utilizar los conocimientos existentes, en lugar de dedicarse a la investigación local.



Resalta también que un mayor número de países está formulando políticas propias basadas en la experimentación, en lugar de adaptar políticas elaboradas en el extranjero. Políticas que hacen énfasis en la innovación social en favor del desarrollo sostenible, e integran cada vez más los sistemas de conocimiento locales e indígenas.



Sin embargo, advierten que dicha la formulación de políticas sigue caracterizándose por cambios bruscos de dirección, que impiden la planificación a largo plazo, lo que puede socavar la confianza de los inversores y obstaculizar la innovación.



En el informe se destaca el programa Colombia Bio como ejemplo de la ciencia de la sostenibilidad como foco de investigación regional y se reconoce el aumento en el número de publicaciones científicas en las revistas más destacadas en todos los países latinoamericanos, a excepción de Cuba y Venezuela.



