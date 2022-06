El interés de los humanos por conocer si hay vida extraterrestre ha marcado el inicio de investigaciones a lo desconocido. Debido a la falta de pruebas contundentes, son muy pocas las personas que creen en dichos seres estelares. Sin embargo, hay quienes piensan lo contrario y han dedicado su vida a encontrar información sobre ellos.



A esta búsqueda se unió China, país el cual en 2020 informó que iba a usar el Sky Eye para conocer vidas fuera del planeta Tierra. No obstante, fue hasta este año que obtuvieron resultados, pues dicen haber detectado señales de civilizaciones extraterrestres.

Si bien es cierto que no hay pruebas de una vida intergaláctica, también es cierto que no se podría asegurar del todo que no existe. De hecho, el universo es inmenso y lo que queda por explorar tomaría más de 1.000 años por conocer.

Sin embargo, en un informe publicado en la revista ‘Science and Technology Daily’, que después fue eliminado, el hombre podría estar cada vez más cerca de un hallazgo sorprendente.

El artículo afirmaba que el Sky Eye, el radiotelescopio más grande del mundo que mide 500 metros de diámetro, había capturado señales electromagnéticas, las cuales podrían ser de estos seres.

(Lea más: Nasa y ESA cooperarán contra el cambio climático y explorar juntas la luna).

Facebook Twitter Linkedin

El radiotelescopio Fast está ubicado en la provincia de Guizhou (suroeste de China). Foto: Efe

Zhang Tonjie, científico jefe de un equipo de búsqueda de civilizaciones extraterrestres fundada por: la Universidad Normal de Beijing, el Observatorio Astronómico Nacional de la Academia de Ciencias de China y la Universidad de California, Berkeley, dio la información al citado medio sobre el descubrimiento y detalló que los científicos siguen investigando.

De hecho, el experto agregó que las señales percibidas por el Sky Eye podrían ser algún tipo de interferencia de radio.

"La posibilidad de que la señal sospechosa sea algún tipo de interferencia de radio también es muy alta, y debe confirmarse o descartarse más. Este puede ser un proceso largo", señaló.

(Siga leyendo: El robot centauro con el que Japón explorará la Luna).

¿Qué pasó con el artículo?

Como era de esperarse, el informe publicado por ‘Science and Technology Daily’, periódico oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China y que además está financiado por el régimen chino, causó revuelo en redes sociales. Es más, se volvió tendencia en Weibo.

En torno a la información, los internautas generaron una polémica y aunque no se conocen los motivos, el informe fue eliminado. Varios medios de comunicación señalan que el estado habría respaldado la decisión.

Sin embargo, la noticia ya había circulado en redes sociales y era de conocimiento público.

Más noticias

Científicos diseñan chips reconfigurables y almacenables como un Lego

Astrónomos pueden haber detectado un agujero negro que flota libremente

Mujer afirma ser un portal galáctico y hablar el idioma extraterrestre

El nuevo mensaje que enviará la Nasa a extraterrestres

Tendencias EL TIEMPO