En la lucha por combatir la pornografía, que es considerada como ilegal en China, científicos de la Universidad Jiaotong de Beijing, reportaron haber desarrollado un dispositivo capaz de detectar cuándo un hombre está viendo pornografía.



Según dio a conocer el medio South China Morning Post, se trata de un casco prototipo capaz de identificar las ondas cerebrales que se desencadenan por la exposición a contenido lascivo y ayudaría a las autoridades chinas a hacer cumplir las leyes que prohíben a los ciudadanos consumir este tipo de contenidos.



De acuerdo con el medio estadounidense New York Post, los investigadores probaron el casco en 15 estudiantes universitarios hombres que se sentaron frente a una pantalla de computadora mientras lo usaban en la cabeza.



Cada vez que se les mostraba a los participantes imágenes explícitas se activaba una alarma al reconocer las ondas cerebrales detectadas.



Xu Jianjun, director del departamento de ingeniería eléctrica de la Universidad Jiaotong de Beijing, publicó los resultados de sus hallazgos en el Journal of Electronic Measurement and Instrumentation.

Según manifiestan los investigadores que participaron en el proyecto, el dispositivo tiene una precisión del 80 por ciento y es capaz de filtrar otras señales que podrían desencadenar ondas cerebrales como emociones no relacionadas con la exposición a la pornografía.



Debido a que la pornografía es ilegal en China, los investigadores tuvieron dificultades para encontrar suficiente material para entrenar al dispositivo y las imágenes explícitas que lograron obtener fueron redactadas y censuradas para evitar infringir la ley.



