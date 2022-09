Científicos de la Universidad de St Andrews han demostrado que los chimpancés del bosque Budongo de Uganda tienen su propio estilo característico cuando tocan el tambor en los árboles.



Los árboles de la selva tropical están sostenidos por enormes raíces que forman un gran contrafuerte plano. Los chimpancés aprovechan estas raíces para tamborilear con sus manos y pies, enviando mensajes que recorren más de un kilómetro a través de los densos bosques húmedos.



El estudio, publicado en Animal Behaviour, muestra que los chimpancés machos tienen sus propios ritmos característicos, lo que les permite enviar información que revela quién está dónde y qué están haciendo.



La autora principal, la doctora Catherine Hobaiter, de la Facultad de Psicología de la Universidad, explicó en un comunicado: "A menudo podíamos reconocer quién tocaba el tambor cuando los oíamos, y era una manera fantástica de encontrar los diferentes chimpancés que buscábamos, así que si pudiéramos hacer estábamos seguros de que ellos también podían. Es maravilloso mostrar finalmente cómo funciona".



Curiosamente, no todos los tambores parecen llevar esta firma, solo los que se fabrican mientras viajan, lo que sugiere que los chimpancés tienen control sobre si revelar su identidad y ubicación a los demás.



El doctor Hobaiter agregó: "Una cosa que siempre ha sido un rompecabezas es por qué los chimpancés se saludan pero muy rara vez parecen decir adiós. Nuestros resultados podrían ayudar a explicar esto: los chimpancés rara vez están realmente fuera de contacto, incluso cuando están separados por kilómetros, estas señales de larga distancia les permiten mantenerse en contacto con quién está dónde.



"Es como si tuvieran sus propias redes sociales que les permiten registrarse durante el día".



La autora principal, la estudiante de doctorado Vesta Eleuteri, dijo: "Esto realmente se parece a las redes sociales de los chimpancés. De hecho, también descubrimos que los chimpancés tamborilean con más frecuencia cuando están solos o en pequeños grupos. Esto significa que tocan el tambor para saber dónde están los demás y decidir si unirse a ellos o no".



Las investigaciones muestran que los chimpancés usan diferentes patrones de ritmos: algunos individuos tienen un ritmo regular, como los bateristas de rock y blues, y otros tienen ritmos más sincopados o más variables, como el jazz. Combinan estos tambores con llamadas de larga distancia, llamadas pitidos, y diferentes machos también tamborilean en diferentes puntos de la llamada.



Eleuteri agregó: "Me sorprendió poder reconocer quién estaba tocando la batería después de unas pocas semanas en el bosque. Pero sus ritmos de percusión son tan distintivos que es fácil captarlos. Por ejemplo, Tristan, el John Bonham (Led Zeppelin) del bosque, hace percusiones muy rápidas con muchos ritmos uniformemente separados. ¡Su batería es tan rápida que apenas puedes ver sus manos!



"Ben, el macho alfa, también tiene un estilo peculiar: hace dos latidos muy seguidos separados por uno o dos latidos más distantes".



El equipo de investigación ahora planea estudiar las diferencias de grupo para verificar si existen diferentes "culturas" de percusión entre las diferentes poblaciones de chimpancés.



EUROPA PRESS

