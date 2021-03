¿Se resquebraja el modelo estándar de partículas elementales?

Desde el descubrimiento del electrón y el mundo del átomo, los físicos se empeñaron en entender la naturaleza de los bloques fundamentales de la naturaleza: las partículas elementales.



Hace poco más de 50 años se llegó al llamado modelo estándar de partículas, un modelo con un alto grado de predicción y precisión.

En esto modelo se relacionan tres fuerzas fundamentales y dos grandes grupos de partículas llamadas quarks y leptones. El modelo estándar ha sido motivo de orgullo por sus predicciones de los quarks pesados y el más importante, el del bosón de Higgs.



Sin embargo, el modelo no es perfecto, presenta una serie de problemas que indican que este no es la teoría final de las partículas elementales; entre los problemas está que no incluye la fuerza gravitacional y presenta muchos parámetros libres etc.



El punto ha sido que el modelo estándar parece no fallar, y no lo ha hecho en los últimos 50 años de trabajo y exploración en aceleradores alrededor del mundo.



Por esto el anuncio de esta semana del experimento LHCb, experimento del cual hago parte, es un aviso de la primera grieta en el fuerte andamiaje del modelo estándar que podría dar luces de nuevos descubrimientos.



El experimento LHCb se dedica a estudiar partículas compuestas llamadas mesones, pero en especial las que tienen quarks bottom o beauty (por eso la b en el nombre de LHCb). Estas partículas se producen por millones en las colisiones de protones que realiza el anillo colisionador de 27 Km de longitud que es el LHC, o gran colisionador de hadrones.



El experimento ha buscado en especial la desintegración de mesones B en otros mesones, más dos leptones. O sea, busca ver la forma como estos mesones terminan en leptones. Los Leptones son tres tipos: electrones, muones y tau. Aquí buscamos electrones y muones en estados finales.



Los muones son idénticos a los electrones, excepto por su masa, que es mucho mayor. El modelo estándar predice que la desintegración de los mesones en electrones ocurre a la misma taza que la desintegración en muones.



Es decir, no importa si hay estado final, electrón o muon es lo mismo en el modelo estándar. A esta propiedad se le llamó Universalidad leptónica. Bueno, el resultado anunciado indica que no es así, que la naturaleza parece preferir la desintegración en electrones que en muones; es decir, no se cumple la Universalidad leptónica, pieza clave del modelo estándar.



Esto parece indicar que estamos ante la primera gran falla del modelo estándar de partículas, y por eso el revuelo alrededor de este anuncio. Los físicos ya alistan las posibles alternativas que podrían explicar este nuevo fenómeno, entre esas, una nueva fuerza fundamental, o quizás un nuevo tipo de partículas sean los responsables de este comportamiento.



Analizan además las consecuencias de este fenómeno en la historia del Universo. Debemos esperar el reinicio del colisionador LHC en 2022 y ampliar el conjunto de datos experimentales para corroborar este anuncio hecho por la colaboración internacional LHCb; sin embargo, no cabe duda de que hay gran expectativa por el futuro en la física de partículas y por la forma como entendemos el Universo.



JAIRO ALEXIS RODRÍGUEZ Ph. D.

Profesor titular del departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia