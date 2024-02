El biólogo colombiano que ‘encantó’ a las abejas para la nueva serie de Disney

La historia del biólogo o bióloga que se decidió a tomar este camino en la ciencia después de ver un documental en televisión no es nueva. Sin embargo, ya embarcados en la vida de laboratorios y academia, no es tan frecuente encontrarse con alguno de ellos que, además de haber encontrado inspiración en este tipo de productos divulgativos, haya trabajado en uno de ellos como asesor científico.



Este es el caso de Carlos Alberto Hernández Vélez, un biólogo colombiano que, además de haberse dedicado durante años a estudiar a las particulares abejas euglosinas –también conocidas como abejas de las orquídeas–, trabajó de la mano de NatGeo y Disney Plus para contar la historia de estos insectos en uno de los capítulos de su nueva serie documental ‘Bichos: Una verdadera aventura en miniatura’.

(Le puede interesar: Estudiantes de física de Univalle buscan apoyo para participar en torneo en Suiza)

EL TIEMPO habló con el científico bogotano sobre cómo fue la experiencia en la que estas abejas de colores iridiscentes se convirtieron en 'intérpretes' gracias al conocimiento que sobre su comportamiento han recogido Hernández y sus colegas a través de sus investigaciones. También aborda la importancia que tiene la divulgación de la ciencia para advertir sobre la peligrosa pérdida de biodiversidad que también enfrentan los insectos: estudios señalan que más del 40 por ciento de las especies de insectos están disminuyendo y un tercio está en peligro de extinción.

Facebook Twitter Linkedin

Una abeja de las orquídeas en vuelo aparece en el episodio 'Bienvenidos a la jungla' de ‘Bichos: Una verdadera aventura en miniatura’. Foto: National Geographic/Jeremy Squire

¿Cómo surgió ese interés por la biología?

Desde pequeño crecí viendo documentales de naturaleza en National Geographic, los que pasaban por televisión, eso contribuyó. También mis papás que estudiaron ciencia me animaban y eso hizo que fuera natural para mí entrar a estudiar biología en la Universidad de los Andes.

Ahí terminé estudiando sobre insectos, haciendo un viaje a Costa Rica, y eso me permitió después colaborar con un egresado de mi universidad, Santiago Ramírez, que estaba haciendo un doctorado en estas abejas de las orquídeas en Harvard. Eso me dio fuerza para tomar la decisión de hacer la tesis y estudiarlas durante un año en los bosques de Colombia.

Ya después migré hacia la conservación y la antropología y el trabajo con los humanos, porque me di cuenta de que era urgente trabajar con ellos. Estudié Conservación de Biodiversidad en la Javeriana y ahora estoy haciendo un doctorado en Suecia sobre sostenibilidad con comunidades indígenas.

¿Por qué estudiar insectos y en específico este tipo de abejas?

Cuando vean el documental, van a entender por qué. Es muy difícil resistirse a las euglosinas, las abejas de las orquídeas. Son brillantes, metálicas, iridiscentes. Se parecen mucho a los robots, a los Transformers.

Todo lo que tienen contrasta con la idea clásica que uno tiene de una abeja que es amarilla con líneas negras, estas son verdes y azules. Que tienen reina, estas no tienen. Que producen miel, estas no producen. Que viven en colmenas gigantes, estas tienen nidos pequeños con madres e hijas. Que hay un zángano y una reina, aquí todos son machos y hembras se reproducen y los machos colectan perfumes para que funcionen como feromonas y las hembras sean atraídas a ellos.

Todo es increíble, su relación con las plantas las ha llevado a que haya una coevolución con las orquídeas. Son fascinantes, cuando las conocí no tuve otra opción que quedar enamorado de esas abejas y querer trabajarlas más.

¿Cómo llegó a colaborar con NatGeo y Disney Plus en esta serie?

Fue la intención de estos productores de documentales en tener nuevas historias interesantes, llamativas, secretas, en los trópicos del mundo, en América. Creo que inclusive Meryl Streep había sido la voz para un documental de Disney donde habían filmado a las abejas euglosinas hace mucho tiempo. Creo que se acordaron de esa historia y dijeron volvamos a mirarlas con nueva tecnología.

Cuando preguntaron otra vez por abejas de las orquídeas, encontraron a mis profesores, como Santiago Ramírez. Ellos les dijeron ‘nosotros trabajamos en eso, pero no tenemos tiempo para irnos con ustedes a filmar. Pero, hay un personaje en Colombia que sabe cómo hacerlo’ y me buscaron.

¿Qué tanto se conoce sobre estos animales?

En general la gente no las conoce mucho, las confunden a veces con moscas que son brillantes porque hay algunas que las imitan. Solo están en América. El rango más de arriba es México y lo más al sur que se han encontrado es en Argentina, pero en Colombia, Costa Rica y Panamá son los lugares donde más diversidad hay.

Nuestro país probablemente es uno de los lugares más diversos, tenemos varios expertos de abejas euglosinas o de abejas en general. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, está la profesora Guiomar Nates, tenemos a Santiago Ramírez, sin lugar a dudas, que ahora vive en Estados Unidos.

No es que se sepa montones, todavía hay mucho por resolver y se está avanzando en preguntas como ¿cómo se adaptan? ¿Cómo evolucionan con el tiempo? ¿Qué tantos perfumes necesita un macho para atraer a una hembra? ¿Cómo se forma una nueva especie? ¿Qué tanto depende la orquídea de la abeja? Hay especies que están en lugares perturbados y otras que están en lugares conservados.

(También: ¿Qué hace 'indestructibles' a los tardígrados, uno de los animales más resistentes?)

¿Cómo fue el trabajo junto a NatGeo y Disney para contar la historia de estos insectos?

Es una locura y un sueño hecho realidad que un biólogo que de chiquito creció viendo documentales de National Geographic ahora le digan venga y trabaje para nosotros. Lo primero es que, como conocía los picos de abundancia, de lluvia, de diversidad y su relación con las orquídeas, fue buscar las orquídeas que pudieran florecer cuando el equipo de filmación iba a ir a campo.

Facebook Twitter Linkedin

Una abeja de las orquídeas alimentándosela en un episodio de ‘Bichos: Una verdadera aventura en miniatura’. Foto: National Geographic/Jeremy Squire

Los retos logísticos son varios, porque es juntar al camarógrafo especializado, a los asistentes, las orquídeas, las abejas y a mí. En el caso de esta filmación, cuidé 60 plantas de dos especies de orquídeas durante el periodo de grabación y llevé los perfumes, que eran eucalipto y mentol, para ponerlos en el bosque y que llegaran los machos atraídos pensando que es una planta o que es una orquídea la que está produciendo esos perfumes. Así pudimos jugar con ellos un poquito para que interactuaran en frente a la cámara o no.

Lo que ustedes no ven es que yo cojo la abejita, la pongo en otro lado, la atraigo con un algodón. Nos movemos con la luz del sol, ponemos unas ramas, cambiamos otra cosa. Es un montón de trabajo detrás de cámara, porque cada vez que se hace una escena toca cambiar de lente para ir mucho más cerca o más lejos. Toma un montón de tiempo y requiere mucha paciencia y comunicación entre el equipo.

¿Dónde se grabó esto?

Esto fue grabado en la Reserva de Río Claro, en el Magdalena Medio. Un esfuerzo de conservación particular muy poderoso, rodeado de mineras de piedra caliza y mármol,que gracias a sus dueños desde los años 70 está conservada. Ahí está este tesoro, que entre otras cosas, alberga jaguares y agua limpia, guácharos y estas abejas. Sin embargo, estas abejas de las orquídeas las podemos encontrar en distintos lugares del país. Inclusive aquí en Villa de Leiva, donde vivo, el otro día me visitó una, no sé si es que quedo oliendo a algo, pero me visitan las abejas de vez en cuando.

¿Qué representó para usted la película Bichos (1998)?

Fue un buen ejercicio de esta misma intención, de llevar a la gente más cerca a los insectos y entender lo difícil que es vivir y ser estos seres, la enemistad entre algunos de ellos, y esa relación entre el individuo y la colonia, que inclusive el aporte pequeño de cada uno en la colonia es importante. Creo que ese fue uno de los mensajes más importantes de esa película que se retoma ahora en esta serie o en este capítulo en el que participo.

¿Cree que estos ejercicios de divulgación son importantes frente a problemáticas como la gran pérdida de diversidad que hoy sufren los insectos?

Facebook Twitter Linkedin

Una variedad de abeja euglosina de las orquídeas recoge aromas de una orquídea durante la producción del episodio "Bienvenidos a la jungla" de ‘Bichos: Una verdadera aventura en miniatura’. Foto: National Geographic/Katherine Hannaford

Por supuesto. Creo que a pesar de que los insectos son vistos con un aura negativa porque no son apreciados por la estética moderna, ya hace un rato hay una conciencia de que, por ejemplo, las abejas son polinizadoras del 80 o 90 por ciento de los cereales y frutas que comemos. En el caso de estas abejas de las orquídeas la dependencia es del bosque. Ellas ayudan a que el bosque y otros animales se alimenten de otros frutos que ellas ayudan a polinizar, de otras flores.

Entonces, sin lugar a dudas, este tipo de programas van a contribuir a esa línea de comprensión de la gente, de la importancia en conservación, ya no solo de las abejas amarillas que producen miel, sino de otras abejas que están escondidas en el bosque y que si no fuera por estas series no las conoceríamos. Sin lugar a dudas espero que el impacto sea fuerte, queremos que lo vea mucha gente.

¿Cuáles son esos proyectos de conservación que adelanta en Vaupés?

Pues uno de los intereses en el futuro es mostrar también el tema de cacería de subsistencia y el conocimiento indígena que regula ese uso. Llevan 14.000 años viviendo en las selvas amazónicas y desde la ciudad creemos que tenemos que enseñarles de conservación. Eso es un error grande y es porque todavía como colombianos no entendemos que en Colombia hay 116 grupos indígenas, hay mucho por conocer.

Lo que estamos trabajando actualmente es el conocimiento indígena que aporta a que la cacería de subsistencia sea sostenible. Porque no todo el mundo tiene una tienda al lado para comprar carne de ganado, que además deforesta. Es algo que no hemos pensado a profundidad: cuál es la manera más sostenible que el humano coma carne y una de esas formas en el Amazonas es la cacería sostenible.



MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACCIÓN CIENCIA

@malelolopezpl @TiempodeCiencia

Encuentre también en Ciencia