‘Gobiernos deben considerar la evidencia científica en sus decisiones’

Como parte de las actividades previas a la entrada en funcionamiento del nuevo ministerio de Ciencia –que debe empezar a regir desde enero del 2020–, la semana pasada se llevó a cabo, en Bogotá, un taller sobre asesoramiento científico, herramientas de la que deberá echar mano la nueva cartera a la hora de tomar decisiones y orientar políticas sustentadas en la evidencia científica.

El evento fue organizado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y la Red Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental (Ingsa, por sus siglas en inglés), y contó con la participación de expertos de países como Argentina, Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania.



Los académicos discutieron, entre otros temas, sobre los principios y estructura del asesoramiento científico, el papel de los sistemas de asesoramiento a los legisladores, los desafíos en la agenda del desarrollo sustentable y acerca del presente y futuro de la diplomacia científica.



Dentro de los asistentes al taller estuvo Carlos Abeledo, presidente del capítulo de Latinoamérica y el Caribe del Ingsa. Abeledo, doctor en Química Física de la Universidad de Northwestern y quien se desempeña como profesor de política científica y gestión de la investigación en la Universidad de Buenos Aires, le respondió a EL TIEMPO preguntas sobre el asesoramiento científico a los gobiernos.

¿En su opinión, cuáles deben ser las prioridades de un ministerio de Ciencias?

Los ministerios de ciencias tienen características especiales porque, en general, no están asociados a sectores socioeconómicos definidos, como podría ser el caso de los ministerios de agricultura, energía, industria, salud o comunicaciones, sectores que desarrollan actividades científicas y tecnológicas y pueden incluir institutos o centros científicos y tecnológicos específicos.



No todos los países tienen ministerios de Ciencia, pero los que tienen, lideran y coordinan el desarrollo científico y tecnológico y tienen la responsabilidad de formular las políticas públicas en coordinación con los ministerios de agricultura, educación, salud, industria, etc.



¿Cuál debe ser el perfil de los ministros de ciencia y tecnología?

Idealmente, un ministro de ciencia y tecnología debería tener conocimientos amplios del estado de la ciencia y tecnología, y una visión para el desarrollo futuro en el país. Como miembro del gabinete presidencial, debe gozar de la confianza del Presidente y mantener un buen diálogo con la comunidad científica, las universidades y las empresas que desarrollan tecnologías. Además, para que el ministerio pueda realizar diagnósticos y prospectivas y proponer políticas publicas para ciencia y tecnología, el ministro deberá estar apoyado por un cuerpo técnico con formación y gestión de políticas para ciencia y tecnología.



¿Puede mencionar ejemplos de países que tienen consejos asesores de ciencia y tecnología?



Los consejos asesores son importantes, precisamente, por las características intersectoriales de las políticas para el desarrollo científico y tecnológico. Hay dos tipos de consejos asesores de ciencia y tecnología. En países como Estados y Finlandia hay consejos interministeriales en los que participan los ministros de los sectores donde ciencia y tecnología tienen una importancia más relevante.



En el caso de Estados Unidos, en el National Science and Technology Council participan los ministros de energía, salud, defensa, comercio y agricultura y los presidentes de organismos científicos y tecnológicos como la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF, en inglés), el Instituto Nacional de Salud, el El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.



Además, la (NSF) tiene un consejo asesor (el Consejo Nacional de Ciencia) integrado por científicos y líderes de las principales universidades, así como tecnólogos y directivos de empresas tecnológicas.



En el caso de Nueva Zelanda, que tiene un sistema diferente, el ministerio de Ciencias tiene un Science Board de ocho miembros con experiencia y trayectoria relevante en universidades, institutos tecnológicos o empresas tecnológicas.

¿Por qué es importante el asesoramiento científico a los gobiernos?

​

Frecuentemente, los gobiernos tienen que adoptar políticas y tomar decisiones en temas controversiales en los que es necesario conocer las evidencias que sustentan las distintas alternativas. Como ejemplo podemos citar temas ambientales asociados a actividades humanas, como los impactos de la industria, la agricultura y la urbanización.



Sin lugar a dudas, el éxito en lograr una sociedad más justa y sostenible demandará crecientes aportes de innovación, creatividad y el aporte de conocimientos científicos. Sin embargo, la aplicación de los avances de la ciencia en el proceso de desarrollo no es un proceso lineal ni está desprovisto de polémicas y conflictos. La selección de soluciones demanda opciones y decisiones políticas.



¿Qué tipo de decisiones políticas deberían tener un respaldo científico?



Probablemente podremos coincidir más fácilmente sobre objetivos de desarrollo que sobre la elección de los caminos a tomar. Los debates actuales sobre las demandas futuras de energía, los costos y la sustentabilidad de los recursos energéticos y la conveniencia de minimizar impactos ambientales son un claro ejemplo de la complejidad de los debates que enfrentamos.



La relación entre ciencia y políticas públicas ha sido encarada de distintas maneras en los países de mayor desarrollo, que están implementando diversos mecanismos para facilitar el asesoramiento científico en las políticas públicas de los distintos sectores tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo.



Una de las misiones de Ingsa ha sido extender el conocimiento, la experiencia los desafíos y las complejidades del asesoramiento científico hacia los países desarrollo intermedio. Para ello se organizaron capítulos de Ingsa en África, Latinoamérica y el Caribe, Sudeste Asiático y divisiones específicas de diplomacia científica y de asesoramiento científico a legislaturas.



