Un astrónomo japonés capturó en video a un meteorito impactando en la Luna, lo que provocó un pequeño destello en el lado oscuro del astro. Las grabaciones fueron compartidas por la cuenta de Twitter @ dfuji1.

Daichi Fuji, curador del museo de la ciudad de Hiratsuka, registró el evento usando cámaras configuradas para monitorear la Luna. “¡Pude capturar el destello de impacto lunar más grande en mi historial de observación! Esta es una imagen del destello del impacto lunar que apareció a las 20:14:30.8 el 23 de febrero de 2023, tomada desde mi casa en Hiratsuka (reproducida a velocidad real)”, escribió en su tuit.



Asimismo, destacó que el brillo duró más de 1 segundo y explicó: “Dado que la Luna no tiene atmósfera, los meteoritos y las bolas de fuego no se pueden ver, y en el momento en que se forma un cráter, brilla”.



El astrónomo comentó que el meteorito cayó cerca del cráter Ideler L y este creó uno nuevo, cuyo diámetro puede superar los 10 metros. "Es probable que la cámara teleobjetivo LRO del Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA pueda detectar las huellas de la caída", afirmó.



Según el medio ‘Space.com’, los meteoritos viajan en promedio alrededor de 8,3 millas por segundo o 13,4 km/s. Como están a una alta velocidad, estos generan un calor intenso y crean cráteres, al mismo tiempo que emiten un destello brillante de luz visible. Estos impactos se pueden ver desde la tierra cuando son lo suficientemente grandes.



Vale la pena mencionar, que los meteoros chocan con la Tierra todos los días, sin embargo, la mayoría de ellos se queman por completo cuando entran en contacto con la atmósfera. En el caso de la luna, esta tiene una exosfera muy tenue, lo que significa que los meteoros que no alcanzan la superficie de la Tierra normalmente impactan en la luna, creando cráteres.



Capturar estos eventos astronómicos son de gran importancia, ya que ayudan a los científicos a conocer la tasa de impactos en la superficie lunar.

