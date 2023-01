Los cangrejos herradura son animales especiales por muchas razones, pero especialmente por una: además de existir hace más de 450 millones de años -al punto de ser considerados fósiles vivientes-, poseen en su interior uno de los mayores tesoros de la industria farmaceútica: la sangre azul.



Decir que la sangre azul es uno de los líquidos más preciados y, a la vez, uno de los más costosos, no es una exageración. De acuerdo con el medio digital estadounidense ‘Insider Business’, un galón puede llegar a costar 60 mil dólares o poco más de 270 millones de pesos colombianos. Una cifra insignificante si se compara con el número de vidas que puede llegar a salvar.

Mientras que la sangre humana debe su color a la riqueza en hierro; la coloración de la sangre de los cangrejos herradura está directamente asociada a su alto contenido de cobre presente en la hemocianina, una proteína que al entrar en contacto con el aire se oxida y produce el color característico de la sangre de esta especie.

Los cangrejos herradura generalmente se puede encontrar en aguas poco profundas, sobre fondos arenosos o fangosos. Foto: iStock

A simple vista, los cangrejos herradura pueden parecer una especie más, pero, afortunadamente para los humanos -y desafortunadamente para su existencia-, no lo son en absoluto. ¿Por qué su sangre los hace tan especiales, sobre todo, para la industria farmacéutica? A continuación, se lo contamos.

El cangrejo herradura, una cura viviente

Aunque llevan existiendo millones de años -de acuerdo con la enciclopedia Britannica, las formas similares a los cangrejos herradura de hoy en día se remontan al periodo Jurásico-, no fue hasta el año 1956 que pasaron de ser una especie más a adquirir atención en el campo médico.



Este cambio sustancial, según el portal ‘Big Thing’, ocurrió de la mano del patólogo Fred Bang de Woods Hole, quien desafió los límites de la ciencia al descubrir que la sangre del cangrejo herradura era especial, pues se coagulaba en masas fibrosas ante la presencia de algunos tipos de bacterias.

Los amebocitos son los encargados de la formación de coágulos en la sangre. Foto: iStock

Intrigado por el sorprendente sistema inmunológico de los cangrejos herradura, Bang decidió hacer una parada en Cabo Cod, una península en el noreste de EE. UU., para hacerse con algunas muestras de la especie. Una vez los tuvo en su poder, les inyectó bacterias del agua del mar. El resultado fue sorprendente: las heridas no se infectaban y, mucho menos, los mataban; todo lo contrario, su sangre se volvía como gelatina, de acuerdo con ‘BBC Mundo’.

El equipo investigativo de Bang, con todo lo que había observado, descubrió que el secreto estaba en la sangre azul, que se coagulaba con el propósito de inmovilizar la bacteria y sellar el paso del patógeno invasor al resto del cuerpo. Eventualmente, la respuesta que tanto habían estado esperando llegó con el hallazgo del amebocito.



Que los cangrejos herraduras hayan sobrevivido a un total de cinco eventos de extinción en todo el planeta -según ‘Big Thing-, no es una casualidad. Ese récord de supervivencia se debe, en gran parte, al único y antiguo sistema de defensa y reparación que poseen gracias a los amebocitos, los responsables de la formación del coágulo.



“La razón principal (de que los cangrejos herradura sean resistentes a las enfermedades y a los daños físicos extremos) se centra en un mecanismo de defensa inmunológico único y antiguo: un tipo especial de glóbulo llamado amebocitos, que hace que la sangre de los cangrejos se coagule en masas fibrosas cuando se encuentra con endotoxinas”, detalla el portal citado anteriormente.

El ejército de amebocitos presente en la sangre de los cangrejos herradura no solo combate y bloquea los agentes invasores externos, sino que también detecta sustancias potencialmente letales llamadas endotoxinas. Estas bacterias, de acuerdo con el portal ‘Nutrex’, hacen parte de la pared celular de las bacterias gramnegativas como, por ejemplo, la coli y la salmonella.

Hasta el momento, este sistema inmunológico constituye una gran ventaja para el cangrejo herradura, pero, ¿qué tiene que ver con los humanos? Aunque no parezca, tiene un gran impacto en la industria farmacéutica.

¿Por qué la sangre azul es tan importante en la industria farmaceútica?

Una vez Bang y su equipo pudieron descifrar el sistema inmunológico de los cangrejos herradura, su siguiente paso fue encontrarle uso en la prueba de lisado de amebocitos de Limulus que, posteriormente, se convirtió en la prueba estándar para la detección de la contaminación bacteriana y reemplazó a la controvertida prueba de pirógenos en conejos, en la que inyectaban fármacos y registraban la temperatura rectal de este tipo de mamíferos.



El lisado de amebocitos no es más que un reactivo para la detección y cuantificación in vitro de endotoxinas en el análisis de los productos finales de los medicamentos inyectables para humanos (incluidos productos biológicos), los medicamentos inyectables para animales y los productos sanitarios, según explica la empresa de biotecnología Associates of Cape Cod (Acciusa).

“Eso quiere decir que a cualquier cosa que va a ser introducida en un cuerpo humano se le hace esa prueba, desde medicamentos hasta los implantes quirúrgicos, como marcapasos y dispositivos protésicos, así como a los instrumentos con los que se hacen las operaciones”, detalla ‘BBC Mundo’.

La sangre azul de los cangrejos ayuda a detectar contaminación bacteriana en los productos médicos. Foto: iStock

En otras palabras, el lisado de amebocitos de Limulus es la prueba estándar por la que la mayoría de productos médicos son sometidos con el objetivo de detectar y prevenir cualquier contaminación bacteriana que puede suponer un riesgo para la salud.



Desde entonces, estos animales son llevados a laboratorios especializados en los que les extraen la sangre de una vena cercana al corazón, para después devolverlos al mar. Este proceso, a menudo, termina en la muerte de muchos de ellos en manos humanas.

“Capturar cangrejos y sacarles la sangre es un proceso prolongado y el lisado resultante cuesta más de 13 mil dólares -poco más de 59 millones de pesos colombianos- el litro”, detalla ‘National Geographic’.

El lado oscuro de la sangre azul

Si bien la extracción de la sangre azul resulta beneficiosa y útil para la industria farmacéutica, no lo es para la supervivencia de la especie. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, este animal, que se encuentra filogenéticamente más cerca de las arañas, no solo se encuentra en estado de vulnerabilidad ante las amenazas humanas, sino que cada vez más su número disminuye.

Y, para muestra de un botón: solo en 2020, casi 700.000 cangrejos herradura fueron capturados a lo largo de todo el litoral atlántico y llevados a laboratorios para ser desangrados. De esa cifra, más de 100.000 murieron, según una estimación de la Comisión de Pesca Marina de los Estados del Atlántico (ASMFC), citada por ‘National Geographic’.

Los ejemplares adultos miden hasta 50 centímetros de largo y tiene un cuerpo segmentado en forma de caparazón con en tres lóbulos. Foto: iStock

La disminución en número de cangrejos herradura afecta directamente la cadena trófica: las poblaciones de especies cuya fuente de alimento es este animal, como la lubina estriada o el lenguado, se desploman en muchas regiones.



Los huevos de los cangrejos herradura resultan especialmente beneficiosos para las aves limícolas migratorias, como los correlimos gordos y los vuelvepiedras comunes, que necesitan grandes cantidades de energía para realizar largos trayectos de viaje; sin embargo, ante la disminución de alimento, se ven desprovistas de combustible.

“En las últimas décadas, esta práctica, combinada con la sobreexplotación de los cangrejos como cebo de pesca, ha provocado el descenso de la especie”, concluye ‘National Geographic’.

VALERIA CASTRO VALENCIA

Tendencias EL TIEMPO