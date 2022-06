La vida ha cambiado por completo para 12 pacientes oncológicos que tuvieron resultados sorprendentes tras tomar el mismo medicamento: el cáncer desapareció.



Aunque se trata de un estudio pequeño, con solo 12 pacientes que padecían cáncer rectal, las pruebas revelan que la enfermedad desapareció y es indetectable mediante exámenes físicos, endoscopias, tomografías y resonancias magnéticas.

El estudio, patrocinado por la farmacéutica GlaxoSmithKline, fue publicado bajo el título 'Bloqueo de PD-1 en la reparación de desajustes: cáncer de recto localmente avanzado y deficiente' en la revista especializada 'New England Journal of Medicine'.



El autor del artículo es Luis A, Diaz Jr., médico del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, quien aseguró que no conoce ningún otro estudio en el que el tratamiento hubiera logrado eliminar por completo el cáncer en todos los pacientes.



Con él concuerda otro especialista que no hizo parte del estudio, Alan P, Venook, especialista en cáncer colorrectal de la Universidad de California en San Francisco. "Es algo inaudito”, dijo Venook.



El estudio señala que para estos pacientes "la quimioterapia neoadyuvante y la radiación seguidas de la resección quirúrgica del recto es un tratamiento estándar para el cáncer de recto localmente avanzado".



(Lea también: Síndrome poscovid, la pandemia silenciosa que empieza a estudiarse).



Esto quiere decir que quienes participaron en el estudio debían ser sometidos a tratamientos como quimioterapia, radioterapia o cirugía. Sin embargo, no tuvieron que someterse posteriormente a ellos porque sus tumores desaparecieron.

¿En que consistió el estudio?

O bien no trataron a suficientes pacientes o que, de algún modo, estos tipos de cáncer son diferentes FACEBOOK

TWITTER

El estudio señala que un subconjunto de cáncer de recto es causado por una deficiencia en la reparación de desajustes. "Debido a que el cáncer colorrectal deficiente en la reparación de errores responde al bloqueo de muerte programada 1 (PD-1) en el contexto de la enfermedad metastásica, se planteó la hipótesis de que el bloqueo de puntos de control podría ser eficaz en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado y deficiente en la reparación de errores", señala.



Los pacientes, con cáncer rectal en estadio II o III, tomaron dostarlimab, un anticuerpo monoclonal anti-PD-1, cada tres semanas durante seis meses.



Otro aspecto sorprendente del estudio es que ninguno de los pacientes tuvo reacciones adversas al medicamento. El dostarlimab es conocido como un inhibidor de puntos de control inmunitario y entre el 3 y el 5 % de quienes lo toman presentan complicaciones que provocan debilidad muscular y dificultad para tragar y masticar.



(Puede leer: Síndrome poscovid, la pandemia silenciosa que empieza a estudiarse).



Sobre esto, el especalista Venook aseguró que esto de debe a que “o bien no trataron a suficientes pacientes o que, de algún modo, estos tipos de cáncer son diferentes”.

Resultados y concluciones

Ningún paciente había recibido quimiorradioterapia ni se había sometido a cirugía FACEBOOK

TWITTER

Tras seis meses de seguimiento luego de haber terminado el tratamiento con dostarlimab, los 12 pacientes sometidos a este estudio siguen sin evidencia de tumor en los exámenes que les han practicado: resonancia magnética, 18 F-fluorodesoxiglucosa-tomografía por emisión de positrones, evaluación endoscópica, examen rectal digital o biopsia.



Además, el artículo asegura que hasta el momento en que fue publicado (5 de junio de 2022), "ningún paciente había recibido quimiorradioterapia ni se había sometido a cirugía, y no se habían informado casos de progresión o recurrencia durante el seguimiento".



Sin embargo, las conclusiones del estudio, aunque son sorprendentes y positivas, enfatizan que "se necesita un seguimiento más prolongado para evaluar la duración de la respuesta".



(Le puede interesar: Más de dos tercios de la población tiene anticuerpos covid, según OMS).



Hanna K. Sanoff, del Centro Oncológico Integral Lineberger de la Universidad de Carolina del Norte, no participó en el estudio pero hizo parte de una editorial que acompaña al artículo y aseguró que este resultado es “pequeño pero convincente”.



“Se sabe muy poco sobre la duración de tiempo necesario para averiguar si una respuesta clínica completa al dostarlimab equivale a una cura", señaló Sanoff en el editorial.





TENDENCIAS EL TIEMPO