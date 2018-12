El joven al que un trasplante de rostro le devolvió la sonrisa

La vida de Cameron Underwood cambió por completo desde que tuvo su trasplante de rostro ya que, según él relata, ya no recibe tantas "miradas y preguntas de extraños".

"Ya tengo una nariz, una boca y por lo tanto puedo sonreír, hablar y comer alimentos sólidos otra vez", dijo.

Cameron habló dos años después de dispararse en un intento de suicidio. Perdió la nariz, la mayor parte de la quijada inferior y todos menos uno de los dientes en el incidente de 2016.

Cameron, a la derecha, con sus familiares en año nuevo en 2016. Foto: Underwood Family

"Estoy muy agradecido de tener un trasplante de cara porque me ha dado una segunda oportunidad en la vida", dijo el joven de 26 años en una conferencia de prensa en Nueva York, Estados Unidos, el jueves.

"He podido retomar muchas de las actividades que amo, como estar al aire libre, practicar deportes y pasar tiempo con mis amigos y familiares".

"Espero volver pronto al trabajo y algún día comenzar una familia".

En enero de este año un personal médico de más de 100 personas realizó una cirugía de 25 horas en Cameron en el centro de salud Langone de la Universidad de Nueva York, y su recuperación se reveló esta semana. La operación se realizó tan solo 18 meses después del intento de suicidio de Cameron que, según el centro, es el período más corto entre lesión y cirugía en la historia de EE. UU.

Desde el primer trasplante de cara en 2005, más de 40 se han realizado en todo el mundo.

El caso de Cameron fue el período más corto entre lesión y cirugía en la historia de EE. UU. Foto: NYU Langone Health

La cirugía estuvo a cargo del doctor Eduardo D. Rodríguez, quien dijo que, junto con los avances médicos, fue la determinación de Cameron de sobrevivir lo que ayudó a que la cirugía fuera un éxito.

"Al final todo depende del paciente. Cameron hizo su parte y asumió los compromisos necesarios", dijo.

El trasplante de Cameron fue el tercero que realizó Rodriguez, quien aseguró que el tiempo relativamente corto en el que Cameron vivió con sus lesiones fue también un factor importante en su recuperación.

"Cameron no vivió con su lesión durante una década o más, como la mayoría de los otros receptores de trasplantes de cara", señaló.

"Como resultado, no tuvo que lidiar con muchos de los problemas psicosociales a largo plazo que a menudo conducen a problemas como depresión severa, abuso de sustancias y otras conductas potencialmente dañinas".

Durante la cirugía, el médico trasplantó y reconstruyó la mandíbula superior e inferior de Cameron, incluidos los 32 dientes y las encías. El techo y el piso de la boca, párpados inferiores y nariz fueron reemplazados y la lengua necesitó reconstrucción.

El centro informó que la operación fue el trasplante de cara más avanzado tecnológicamente y fue el primer uso de una máscara facial de donante impresa en 3D en Estados Unidos.

"Mi hijo está ayudando a Cameron a vivir una mejor vida"

El donante de rostro fue Will Fisher, de 23 años, quien fue campeón de ajedrez, aspirante a escritor y cineasta.

"La muerte de mi hijo fue una tragedia", contó Sally, la madre de Will.

"Estoy agradecida de que, al cumplir con su decisión, pudiéramos dar vida a otros. Y especialmente que Will y el doctor Rodríguez le hayan dado a Cameron y su familia la oportunidad de recuperar sus sueños".

"Ser parte de esta experiencia ha sido una fuente de fortaleza para mí durante un momento muy difícil".

"No creo que hubiera podido sobrevivir a la muerte de Will de no haber sido por Cameron. Cameron tiene toda su vida por delante, y me encanta la idea de que Willie lo esté ayudando a tener una vida mejor".

Durante su discurso en la conferencia de prensa del hospital, Cameron rindió homenaje a Will y al apoyo de la familia Fisher.

"Quiero que Sally y su familia sepan cuánto mi familia y yo apreciamos su regalo y que siempre vamos a honrar el legado de Will", dijo.

"Ha habido tantos avances asombrosos en la cirugía. Soy una prueba viviente de eso. Pero solo sucede gracias a personas especiales como Will y su familia".

Sally Fisher, madre del donante Will, dijo que no hubiera "sobrevivido" la pérdida de su hijo de no haber sido por Cameron. Foto: Getty Images / BBC Mundo