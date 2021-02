¿Qué es y para qué sirve una cámara hiperbárica?

Una de las técnicas médicas que han tomado reconocimiento en los últimos años, especialmente por su uso en el deporte es la utilización de las llamadas cámaras hiperbáricas.

La cámara hiperbárica es un instrumento médico que es usado en diferentes tratamientos para pacientes que presentan alguna deficiencia respiratoria o cardiovascular. Este instrumento permite mayor recepción de oxígeno en los pulmones, pues en ella la presión del aire se eleva hasta tres veces más que la presión del aire normal y, en estas condiciones, los pulmones pueden respirar más oxígeno.



(Vea también: Hombre murió luego de explosión en una clínica en Bogotá)



La utilización de una cámara hiperbárica se realiza bajo prescripción médica. En unas ocasiones se usa como único tratamiento y, en otras, se aplicará como parte de un tratamiento integral, junto a otras terapias o medicamentos.



Es un procedimiento que se realiza típicamente de forma ambulatoria, es decir, no necesita hospitalización del paciente.



Para la utilización de esta terapia se debe acudir a un centro médico especializado, donde hay personal capacitado para monitorear el tratamiento, que se hace en un habitáculo sellado, con ventanas transparentes en el que se introduce al paciente para recibir tratamientos de oxigenación.



El uso de esta técnica se ha popularizado en los últimos años en deportistas de alto rendimiento, pues ayudar a acortar el tiempo de recuperación de lesiones, mejorar el rendimiento deportivo o combatir la fatiga. No obstante, el tratamiento en los deportistas es supervisado por personal médico especializado.



Justamente, esta semana se conoció el caso de un hombre que, al parecer, estaba siendo sometido a un tratamiento con cámara hiperbárica en una clínica de Bogotá cuando el dispositivo habría explotado.



Según se conoció, cuando los médicos fueron a verificar, se percataron de que el hombre estaba sin signos vitales. Luego, le realizaron maniobras de reanimación durante 40 minutos, pero el paciente no respondió y lo declararon fallecido. La víctima fatal fue un hombre de 62 años. El incidente fue reportado a las 8:47 de la mañana.



EL TIEMPO