Los seres humanos tienen diferentes fases del sueño que se van repitiendo cíclicamente conforme va avanzando la noche. Este es un proceso por el que es necesario pasar para el buen desarrollo y mantenimiento del organismo, sobre todo en lo que tiene que ver con la relajación de los músculos.

Ahora bien, algunos animales también pasan por este proceso cíclico de descanso, pues no son ajenos a que el organismo realice sus actividades regenerativas gracias a los beneficios del buen dormir.



Los caballos son uno de los mamíferos con la capacidad de poder recurrir a estas manifestaciones cerebrales, aunque con la particularidad de que pueden dormir parados.



Una extraña postura de descanso que ha causado intriga en internautas y hasta en las personas que son propietarias de algunos potros. Le contamos por qué se da esto y si su particular manera de descansar se da toda la noche.

Fases del sueño

Como primera medida, es importante entender cómo funciona el proceso de sueño y sus diferentes fases. Para ello, debe entender que para medir estos parámetros se tienen en cuenta la actividad cerebral, el movimiento de los ojos y la tensión muscular, pues son los aspectos que más presentan cambios durante el descanso.



En este sentido, existen dos tipos de sueño: el sueño no REM, o de ondas lentas, y el sueño REM.

los caballos tienen la capacidad de dormir de pie debido a un proceso evolutivo que les desarrolló esta capacidad como un mecanismo de defensa Foto: iStock

El primero es el periodo cíclico que experimenta el ser mientras llega al sueño profundo y el segundo, es un estado más allá de dormir plácidamente, pues el cuerpo entra en una circunstancia de relajación total.



Ahora bien, en el sueño no REM las fases se desarrollan de la siguiente manera:



Fase 1: se presenta cuando el animal o la persona empiezan a dormirse. Aquí, el más mínimo ruido puede hacer que se despierten, pues todavía hay registro de actividad muscular y el cerebro aún no se ha acoplado al sistema de descanso.



Fase 2: el sueño comienza a ser profundo. Tanto los músculos como la actividad cerebral se empiezan a relajar. Según manifiesta el diario ‘El Español’, las ondas cerebrales Theta, las cuales alertan de cualquier peligro externo, empiezan a funcionar.



Fase 3 y 4: se caracteriza por las ondas cerebrales lentas al estar en un estado de sueño profundo. Si bien se encuentra en un estado aislado, la actividad corporal es más fuerte que en las otras dos fases. Aquí aparecen los sueños y terrores nocturnos.



(Puede leer: Descubren posible causa de la 'niebla mental' de algunos pacientes covid):



Después de este proceso llega el sueño REM, un estado cerebral que dura entre 70 a 90 minutos y que se puede presentar varias veces durante la noche. En este estado, los músculos están totalmente relajados, haciendo que la actividad cerebral se incremente, junto con un movimiento de ojos acelerado.



“Durante el sueño REM, el cerebro y el organismo se energizan y es cuando se sueña. Se considera que el sueño REM participa en el proceso de almacenamiento de recuerdos y aprendizaje y también ayuda a equilibrar el estado de ánimo”, dice el Instituto Nacional de Salud infantil y Desarrollo Humano de Estados Unidos en su página web.



“El sueño REM estimula las regiones del cerebro que se utilizan para el aprendizaje. Los estudios han demostrado que cuando las personas son privadas del sueño REM, no logran recordar lo que se les enseñó antes de irse a dormir”, agrega.

¿Por qué los caballos duermen de pie?

En ese orden de ideas, un caballo puede dormir de pie durante las cuatro primeras fases del sueño, pero le es imposible hacerlo durante el periodo denominado como REM, pues los músculos se relajan totalmente y no podría sostenerse por sí solo.



Por lo anterior, se dice que los caballos duermen de pie, pero sueñan acostados, un dicho que se ha popularizado entre los conocedores del patrón del sueño para referirse a la actividad cerebral.

Los caballos duermen acostados cuando entran en una fase de sueño profundo. Foto: iStock

Ahora, ¿por qué logran dormir de pie? Según lo que mencionan algunos expertos, los caballos tienen la capacidad de dormir de pie debido a un proceso evolutivo que les desarrolló esta capacidad como un mecanismo de defensa, ya que estos animales son considerados dentro de la escala animal como una presa.



(También: ¿El consumo de carne realmente nos hizo humanos?):



Entonces, dormir se vuelve un estado en el equino se encuentra en una condición de vulnerabilidad bastante riesgosa, por lo que a través de miles de años han adquirido esta habilidad para estar en guardia a cualquier situación de peligro.



Es por esto que un caballo solo tomará la decisión de acostarse si se encuentra totalmente seguros, o cuando entran en la etapa de sueño REM.

