Descubren al posible reptil más pequeño del mundo: 13,5 milímetros

Una nueva especie de camaleón descubierta en Madagascar, Brookesia nana, ha sido presentada en Scientific Reports como un nuevo competidor para ser el reptil más pequeño del mundo.



Le sugerimos: Este fue el primer primate que viajó al espacio hace 60 años



Con un tamaño corporal de macho adulto de 13,5 mm, los machos de Brookeisa nana son los reptiles adultos más pequeños de cualquier sexo, un caso espectacular de miniaturización extrema.

Hace nueve años, se informó sobre algunas nuevas especies de Brookesia del norte de Madagascar, la más pequeña de las cuales, B. micra, tenía solo 16 mm de tamaño corporal (medido desde el hocico hasta el respiradero).



Esto lo convirtió en uno de los amniotes más pequeños (vertebrados con un amnios en el huevo, es decir, reptiles y mamíferos, no peces y anfibios) en el mundo, compitiendo con algunas especies de gecko sphaerodactylid del Caribe, principalmente Sphaerodactylus ariasae de 16 mm de tamaño corporal. Brookeisa nana ha batido estas marcas por mñas de 2 milímetros.



De interés: Nuestros hábiles pulgares se remontan a dos millones de años



Por otro lado, una hembra de Brookesia nana midió 19,2 mm, que es más grande que las hembras de la especie Sphaerodactylus competidora. Entonces, mientras que los machos adultos de la nueva especie pueden ser los amniotes adultos más pequeños, las hembras adultas no lo son, explica en su blog el doctor Mark D. Scherz, herpetólogo y biologo evolutivo alemán.



Brookesia nana se encuentra en las selvas tropicales menguantes del macizo de Sorata en el norte de Madagascar. Estos bosques están bastante bien conectados (por el momento) con otros en el norte de Madagascar, por lo que este pequeño camaleón nuevo viola el patrón de las especies más pequeñas que se encuentran en islas pequeñas. Eso sugiere que algo más está permitiendo / haciendo que estos camaleones se miniaturicen.



A pesar de su pequeño tamaño, el holotipo masculino de B. nana tiene genitales bastante grandes. "Esto nos llevó a observar la relación entre los genitales y el tamaño corporal en los camaleones, lo que reveló un patrón interesante: las especies más pequeñas a menudo tienen los tamaños genitales proporcionalmente más grandes. Creemos que esto también podría estar relacionado con el dimorfismo del tamaño: si la hembra sigue siendo más grande que el macho, se impone una restricción a la reducción del tamaño genital masculino", explica Scherz.



Además: Ya hay fecha para el segundo vuelo de prueba de la cápsula Starliner



Este descubrimiento ayuda a arrojar un poco más de luz sobre algunas de las limitaciones físicas impuestas a los vertebrados que se reproducen sexualmente cuando exploran el extremo mínimo del espectro de tamaño corporal. Se conocen limitaciones similares relacionadas con el acoplamiento de los genitales de las arañas. "Lo que encuentro particularmente interesante es que este tipo de restricción no existe en animales miniaturizados que no tienen órganos reproductores intromitantes, como las ranas, donde la fertilización casi siempre es externa", agregó.



Europa Press

Más noticias de Ciencia

El matemático que por resolver un problema terminó creando dos mundos

De este tamaño salían las crías de tiranosaurio de sus huevos