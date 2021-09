El bosque seco tropical más antiguo de Suramérica está en Colombia

Cuando pensamos en fósiles en nuestra imaginación aparecen huesos de enormes dinosaurios. Pero estos no son los únicos rastros de épocas antiguas que permanecen enterrados bajo tierra: algunas hojas, semillas y polen también pueden convertirse en fósiles de interés para paleontólogos que buscan entre las rocas algo que les pueda dar pistas sobre cómo era la vida en ese momento.



Por eso, cuando en el 2013 fue posible hacer un rescate de restos fósiles de plantas gracias a las obras que adelantaba Isagen para la construcción de la represa de Hidrosogamoso, cerca de Bucaramanga—un proyecto que unió a esta empresa, al Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales y al Servicio Geológico Colombiano— las rocas expuestas se convirtieron en un tesoro para investigadores como Camila Martínez.

Facebook Twitter Linkedin

Camila Martínez es profesora de la Escuela de Ciencias de la Universidad Eafit y se ha especializado en estudiar el registro fósil de las plantas. Foto: Christian Ziegler

Esta profesora de la Escuela de Ciencias de la Universidad Eafit, quien se ha especializado en estudiar el registro fósil de las plantas, es la autora principal de un estudio recientemente publicado en la revista Global and Planetary Change, en el que se registra el hallazgo de la evidencia más temprana —y completa— de un bosque seco tropical en Colombia y en Suramérica.



Lea también: Con inteligencia artificial reconstruirán los frescos de Pompeya



En el 2013 Martínez se encontraba próxima a iniciar sus estudios de doctorado en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, gracias a una beca de Fulbright y Colciencias. Justo antes de irse se encontró con este proyecto y con esta flora antigua a la que le dedicaría los siguientes ocho años, aun desde el extranjero.



“Fue un proyecto pionero impulsado por Carlos Jaramillo, un científico del Smithsonian. Él es quien ha tenido la visión de aproximarse a estas empresas privadas y proponer este tipo de iniciativas, además tenía experiencia porque había desarrollado proyectos en el Cerrejón y aprovechando las obras que se realizan en esta mina para promover el estudio de miles de fósiles”, recuerda Martínez.



Precisamente la flora del Cerrejón, que con aproximadamente 58 millones de años es más antigua que la que encontraron en Santander, era el referente que tenían en mente los investigadores cuando hicieron los primeros acercamientos, por eso creían estar frente también a un antiguo bosque húmedo tropical, similar a los que hoy vemos en regiones como Amazonas o Chocó.



“Viendo que esta región en la que estábamos trabajando era un bosque húmedo, tal vez lo que esperábamos era encontrar rastros de este ecosistema”, comenta la investigadora. Por eso la sorpresa surgió en medio del grupo cuando empezaron a colectar, en lugar de las esperadas hojas grandes típicas de regiones más húmedas, unas más pequeñas.



(Además: Revelan causa de uno de los cambios climáticos más drásticos de la historia)



“Una de las características que usamos en paleobotánica para hacer inferencias acerca de cómo era un ecosistema en el pasado y su clima es mirar, por ejemplo, el tamaño de las hojas y su borde, si tiene dientecitos o si son más bien lisas. Eso es porque, si piensas en un bosque húmedo como el del Amazonas, te imaginas en la parte baja del bosque hojas más grandes, las cuales requieren de mucha humedad, en cambio en un bosque abierto y seco, las hojas se reducen porque de lo contrario las plantas perderían mucha agua a través de su superficie”, explica Martínez.

Facebook Twitter Linkedin

En 2013 fue posible hacer un rescate de restos fósiles de plantas gracias a las obras que adelantaba Hidrosogamoso para la construcción de la represa de Topocoro, cerca de Bucaramanga. Foto: Cortesía Camila Martínez

Por eso el hallazgo de hojas pequeñas ya era señal de algo inusual. Continuaron colectando material —más de 700 fósiles— y empezaron a encontrar, además de hojas, algunas muestras de semillas, frutos e incluso flores, a lo que se le sumaron cercar de 5.000 granos de polen, ese polvo microscópico que producen las plantas con semillas, que gracias a su capa exterior tan resistente se conserva muy bien a lo largo de los años, así sean millones.



Una herramienta muy importante para los paleontólogos pues al analizarlos en el laboratorio los granos de polen permiten también reconstruir la composición de la flora del pasado al determinar a qué familia de plantas puede pertenecer.

Armando el rompecabezas

Entre los hallazgos que más llamaron la atención de esta científica colombiana está un fruto alado que evolucionó para ser dispersado por el viento. Su análisis permitió identificar características que lo ubicaban dentro de un pequeño grupo de la gran familia de las leguminosas, al que también pertenecen plantas tan diversas que van desde las que producen granos que consumimos a diario como frijoles y lentejas, hasta grandes árboles como el samán y el guamo.



(También: Un fósil ayudaría a entender el origen de lagartos y serpientes)



Con la particularidad de que el grupo al que pertenece el fruto encontrado está casi en su totalidad compuesto por plantas que hoy solo viven en los bosques secos.

También se encontró con una semilla de la familia del maracuyá, la curuba y la granadilla —Passifloraceae— que también resulta ser el registro más antiguo de este grupo y habla de su evolución.



“Al final lo que hicimos fue dos análisis paralelos, uno en el que miramos el tamaño y el borde de las hojas, con eso estimamos la temperatura y la precipitación. Aparte, con las plantas que logramos identificar buscamos hoy en día en qué tipo de climas se encuentran y al superponer estos rangos inferimos como podría haber sido el clima del pasado”, detalla Martínez.



Algo que describe como un proceso en el que se recogen diferentes pistas que al unirlas les indicaban que este lugar que estaban estudiando era uno con menos lluvias y cuya composición se parecía a la que se ve actualmente en los bosque secos tropicales.

Semilla de la familia del maracuyá, la curuba y la granadilla —del género Passifloras— que también resulta ser el registro más antiguo de este grupo. Foto: Camila Martínez Analizar los estomas, o poros, de las hojas recolectadas hace parte de los estudios futuros que espera hacer la investigadora. Foto: Camila Martínez Entre los hallazgos que más llamaron la atención de esta científica colombiana está un fruto alado que evolucionó para ser dispersado por el viento. Foto: Camila Martínez Muestra de polen, ese polvo microscópico que producen las plantas con semillas, que gracias a su capa exterior tan resistente se conserva muy bien a lo largo de los años, así sean millones. Foto: Camila Martínez Para el estudio se recogieron más de 700 fósiles de hojas. Foto: Camila Martínez Este es un fósil de una flor que no se logró identificar en el estudio. Foto: Camila Martínez



Con alrededor de 40 millones de años de diferencia, este bosque sería algo así como el antepasado de esos ecosistemas que vemos hoy en el Caribe, los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, la región NorAndina en Santander y Norte de Santander, el valle del Patía, Arauca y Vichada en los Llanos. Un ecosistema muy valioso en el que evolucionaron y luego se domesticaron el tomate, el maíz y el frijol, productos que hoy son fundamentales en nuestra gastronomía nacional.



Los mismos bosques que hoy son uno de los ecosistemas más amenazados en el país. De acuerdo con el Instituto Humboldt, originalmente cubrían más de 9 millones de hectáreas del territorio nacional, de las cuales quedan en la actualidad apenas un 8 por ciento.



Esto se debe a que el bosque seco existe en zonas con suelos relativamente fértiles, que han sido altamente intervenidos para la producción agrícola y ganadera, la minería, el desarrollo urbano y el turismo. Una transformación que , según el Humboldt, es nefasta para la biodiversidad asociada este ecosistema y para los servicios que presta este bosque.



(Le recomendamos: Encuentran en Israel nueva especie de hombre prehistórico)



Pese a esta situación actual, estos estudios sobre su historia y evolución también son una muestra de la resiliencia de estos ecosistemas, que hasta no hace mucho los expertos creían que eran relativamente recientes. Hallazgos como el de la doctora Martínez y sus colaboradores habla también de cómo estos bosques se van adaptando a los cambios climáticos globales que han afectado todo el planeta.



“Siempre hablamos de que Colombia es un país megadiverso pero una pregunta fundamental que nos surge es por qué. Muchas de esas respuestas vienen de mirar al pasado. Cuando encontramos este tipo de evidencia que nos permite decir este registro tiene esta edad, nos da puntos de anclaje para reconstruir la evolución de este ecosistema”.

Facebook Twitter Linkedin

Una de las características que se usan en paleobotánica para hacer inferencias acerca de cómo era un ecosistema en el pasado y su clima es mirar, por ejemplo, el tamaño de las hojas y su borde. Foto: Camila Martínez

Aprender a vivir en un mundo más seco

El estudio le permitió a la investigadora concluir que estos fósiles recolectados en Santander representaban un bosque seco tropical con una edad entre los 47 y los 34 millones de años, es decir, el final del Eoceno. Una época que según explica Martínez es muy interesante porque al principio de ella el planeta estaba tan caliente que incluso en el norte de Estados Unidos habían bosques secos tropicales. Por eso este nuevo registro no es el más antiguo del mundo, pero sí el más antiguo de Suramérica.



Pero hacia finales del Eoceno el mundo comienza a enfriarse y se empiezan a formar los primeros casquetes polares, momento al que corresponde el hallazgo de este bosque seco. “Esto nos habla de cómo las plantas en este caso se adaptan y también me dice que si este ecosistema existe aquí en Colombia más o menos desde hace 40 millones de años es porque ha logrado adaptarse a muchísimos más cambios”, comenta.



(También: ¿Cuántos Tiranosaurios rex hubo? Esto calculan los científicos)



Aunque no se sabe con certeza y se necesitarían muchos más estudios para determinarlo, puede que estos cambios hayan llevado a que ciertas regiones tropicales, como zonas de Colombia, tuvieran menos lluvia a lo largo de cierta época del año. Algo a lo que las plantas se adaptaron y surgieron los bosques secos tropicales, que se caracterizan por periodos de tres a cinco meses donde llueve muy poco, aunque el resto del año reciba más agua.



Precisamente por ese periodo de sequía las plantas que habitan allí tienen unas adaptaciones importantes a estas condiciones. Información que, de acuerdo con la investigadora, podría ser clave para sobrellevar las transformaciones que se avecinan por los preocupantes y ya inevitables pronósticos del cambio climático moderno que estamos atravesando, como lo dejó ver el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC).



Aunque es clara en que puede no ser suficiente. “El cambio climático actual supone un reto inmenso para las plantas porque está ocurriendo a una tasa demasiado alta, que no tiene ningún precedente histórico incluso cuando miramos todos estos millones de años atrás. Esta es una aproximación que nos permite comenzar a entender al menos estos grupos de plantas que han vivido en condiciones como las que se espera que existan en pocos años. No sabemos si les dé tiempo suficiente para adaptarse, pero nos permite quizás anticiparnos un poco a lo que se viene”.



ALEJANDRA LÓPEZ

REDACTORA EL TIEMPO

@TiempodeCiencia

Encuentre también en Ciencia

Subastan documento manuscrito de Einstein sobre la teoría de la relatividad

¿Cuál es el animal que más se parece a un dinosaurio?

Con inteligencia artificial reconstruirán los frescos de Pompeya