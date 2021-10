Blue Origin lanzará al espacio al capitán Kirk. Así podrá verlo en vivo

Después de haber sido aplazado por fuertes vientos, finalmente hoy Blue Origin hará el lanzamiento de la misión número 18 de su nave New Shepard, la cual llevará a bordo a cuatro astronautas al espacio y de regreso: Chris Boshuizen, Glen de Vries, Audrey Powers y al actor William Shatner, recordado por interpretar al capitán James T. Kirk en la clásica serie de televisión de culto "Star Trek".



Según confirmó en su cuenta de Twitter la compañía de Jeff Bezos, el despegue desde el oeste de Texas está programado para las 9:00 a.m. y contará con un cubrimiento especial que iniciará desde las 7:30 a.m.



A través de BlueOrigin.com será posible seguir cómo Shatner se convierte en el primer actor del reparto de Star Trek en hacer el viaje a la "última frontera" de la vida real. Una serie que cuando se emitió por primera vez en 1966, los estadounidenses aún no habían pisado la Luna y la idea de que los humanos pudieran vivir y trabajar algún día en el espacio aún parecía remota.



"Pienso mantener mi nariz pegada a la ventana. Lo único que no quiero ver es un gremlin mirándome desde el otro lado", bromeó el actor canadiense en un video publicado por Blue Origin. A los 90 años, Shatner se convertirá también en la persona de más edad en llegar al espacio.



La decisión de Blue Origin de invitar a uno de los viajeros espaciales más emblemáticos de la ciencia ficción no es inocente: debería ayudar a mantener el interés del público en la carrera entre varias empresas privadas del sector.

En julio, el multimillonario británico Richard Branson voló a bordo de una nave espacial de Virgin Galactic, pocos días antes de que Jeff Bezos viajara en el primer vuelo tripulado del cohete New Shepard, el mismo que transportará a William Shatner.



Por su parte, SpaceX envió a cuatro turistas espaciales a la órbita terrestre por tres días en septiembre, una misión que fue objeto de una serie de Netflix.



"Llevar a una celebridad como William Shatner, que está relacionada con el espacio, aporta una especie de resurgimiento y crea atención mediática", dijo a la AFP Joe Czabovsky, experto en relaciones públicas de la Universidad de Carolina del Norte.

Serie pionera

La serie original de Star Trek se cerró después de tres temporadas, pero las secuelas y más de una docena de películas alimentaron posteriormente el fenómeno. En ella, el capitán Kirk comandaba una misión de cinco años para "explorar nuevos y extraños mundos, descubrir nuevas formas de vida, otras civilizaciones".

Su viaje real al espacio durará mucho menos: unos diez minutos en total, de los cuales cuatro serán en gravedad cero. La nave viajará justo por encima de la Línea de Karman, que marca el límite del espacio a 100 km de altitud, según la convención internacional.



La serie "Star Trek" dirigió la atención de Estados Unidos hacia la conquista del espacio, que entonces estaba en sus inicios, al tiempo que abordaba cuestiones sociales. El reparto era muy diverso en una época en la que Estados Unidos estaba en pleno movimiento por los derechos civiles.



En 1968, cuando William Shatner y la actriz afroamericana Nichelle Nichols se besaron, fue el primer beso entre una persona blanca y otra de color en la televisión estadounidense.





