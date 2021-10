Así fue el vuelo del capitán Kirk al espacio a bordo del cohete de Bezos

El actor William Shatner, que encarnó al capitán Kirk en la serie de ciencia ficción Star Trek, fue lanzado este miércoles al espacio a bordo del cohete New Shepard, desarrollado por la compañía Blue Origin, del multimillonario Jeff Bezos.



A sus 90 años Shatner se ha convertido en la persona de más edad que viaja al espacio. Junto a Shatner hay otros tres astronautas, dos hombres y una mujer, en el New Shepard, que partió desde el oeste de Texas (EE.UU.) con más de una hora de retraso según lo inicialmente previsto.



La misión New Shepard 18 despegó alrededor de las 9:50 a.m. (hora colombiana) y minutos después alcanzó una altitud de más de 104 kilómetros, superando así la Línea de Karman, que marca el límite del espacio a 100 kilómetros de altitud, según la convención internacional.



Alrededor de 10 minutos después, la cápsula iniciaría su descenso de nuevo a tierra con la tripulación, compuesta por Shatner, Chris Boshuizen, Glen de Vries y Audrey Powers. En el proceso de recuperación de la nave, los cuatro fueron recibidos por el mismo Jeff Bezos, quien abrió la compuerta de la cápsula y escuchó cómo fue la experiencia del actor al observar la Tierra desde el espacio.

Un vuelo simbólico

La decisión de Blue Origin de invitar a uno de los viajeros espaciales más emblemáticos de la ciencia ficción no es inocente: debería ayudar a mantener el interés del público en la carrera entre varias empresas privadas del sector.



En julio, el multimillonario británico Richard Branson voló a bordo de una nave espacial de Virgin Galactic, pocos días antes de que Jeff Bezos viajara en el primer vuelo tripulado del cohete New Shepard, el mismo que transportará a William Shatner.



Por su parte, SpaceX envió a cuatro turistas espaciales a la órbita terrestre por tres días en septiembre, una misión que fue objeto de una serie de Netflix.

