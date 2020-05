Biólogos logran reconstruir la historia evolutiva de los leones

Científicos del español Instituto de Biología Evolutiva (IBE-CSIC-UPF) y del GLOBE Institute de la Universidad de Copenhague (Dinamarca), liderados por el catalán Tomàs Marquès-Bonet, han logrado mediante un estudio genético del león de las cavernas reconstruir la compleja historia evolutiva de los leones.



El trabajo, que publica este lunes la revista "PNAS", ha combinado el análisis genómico de ejemplares extintos, incluyendo leones de las cavernas de 30.000 años, con el de ejemplares de león moderno para descifrar la jerarquía de las subespecies de

leones y los linajes que han llegado hasta la actualidad.

En el pasado, los leones fueron una de las especies de mamíferos más extendidas, con distintas poblaciones en África, Eurasia y América, pero en los últimos 200 años los

leones han disminuido en un 90 % y hoy solo viven en pequeñas poblaciones aisladas, principalmente en el sur y el este de África. También hay pequeñas poblaciones que persisten en África central, África occidental y en la Reserva Forestal Gir, en la península de Kathiawar (India).



(Lea también: El dinosaurio que cojeaba hace 150 millones de años )



Aunque está considerada una especie en peligro de extinción, hasta ahora no se había estudiado con profundidad su historia evolutiva, ni las posibles causas de las extinciones de algunas de las poblaciones de leones. El equipo del IBE-CSIC-UPF y de la Universidad de Copenhague ha utilizado el poder del ADN antiguo y el análisis de genomas completos para descifrar la historia evolutiva del rey de la selva.



Marc de Manuel, investigador postdoctoral del IBE y Ross Barnett del GLOBE Institute, ambos primeros autores del estudio, secuenciaron muestras paleontológicas de

leones de museo y permafrost (de hasta 30.000 años), junto con muestras modernas de

leones vivos para entender cómo evolucionaron y se propagaron los leones históricos.



Analizaron datos genómicos de 20 especímenes de león: dos leones extintos de las cavernas de 30.000 años de antigüedad (Panthera leo spelaea), 12 leones de poblaciones extintas de África y Oriente Medio (Panthera leo leo/panthera leo melanochaita) que vivieron entre 15 y 20 siglos atrás y 6 leones modernos de África e India.



(Lea también: 'Bestia loca', el fósil de un extraño mamífero de 66 millones de años)



Los datos genómicos han revelado que los leones modernos compartieron un ancestro común con el león de las cavernas -que vivió en el Pleistoceno- hace más de 500.000 años y que los dos linajes no se hibridaron posteriormente. "Es sorprendente que no encontráramos evidencias de intercambio genético entre los leones de las cavernas y ninguna de las poblaciones de leones actuales, sobre todo teniendo en cuenta lo habitual que es la hibridación entre otras especies de felinos", según De Manuel.



El análisis también reveló que los leones modernos provienen de dos linajes distintos que divergieron hace unos 70.000 años. El estudio recoge que los leones de la India prácticamente no tienen diversidad genética, posiblemente debido a los pocos ejemplares que viven en este país en la historia reciente y confirma que son nativos de la región y no traídos de África durante la época precolonial.



"Cada vez tenemos más evidencias genómicas de muestras del pasado, que combinadas con otras disciplinas, como por ejemplo la historia, iluminan hechos que de otra manera serían mucho más difíciles de resolver", ha resaltado Marquès-Bonet, director del IBE y co-responsable del estudio. "Los resultados de este estudio pueden arrojar luz en el desarrollo de planes de conservación y protección de la diversidad de esta especie cada vez más vulnerable", concluyó Marquès-Bonet.

EFE