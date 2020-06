Lo que necesita saber sobre la vacuna para la covid-19

Una de las preguntas que más me hacen en estos días es cuándo el mundo podrá volver a ser como era en diciembre antes de la pandemia de coronavirus. Mi respuesta es siempre la misma: cuando tengamos un medicamento casi perfecto para tratar el covid-19, o cuando casi todas las personas en el planeta hayan sido vacunadas contra el coronavirus.



Es improbable que lo primero ocurra pronto. Necesitaríamos un tratamiento milagroso que fuera al menos 95 por ciento efectivo para detener el brote. La mayoría de los candidatos a drogas no están cerca de eso. Podrían salvar muchas vidas, pero no son suficientes para que volvamos a la normalidad. Lo anterior nos deja como opción una vacuna.

La humanidad nunca ha tenido una tarea más urgente. Para volver a la normalidad, necesitamos desarrollar una vacuna segura y efectiva. Necesitamos hacer miles de millones de dosis, llevarlas a todas partes del mundo, y que todo esto suceda lo más rápido posible.



Eso suena desalentador, porque lo es. Nuestra fundación es el mayor financiador de vacunas en el mundo, pero esta coyuntura eclipsa cualquier cosa en la que hayamos trabajado antes. Requerirá un esfuerzo cooperativo global como el mundo nunca ha visto. Pero sé que se hará. Simplemente no hay alternativa.

El camino a la vacuna

El doctor Anthony Fauci ha dicho que cree que tomará alrededor de 18 meses desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Estoy de acuerdo con él, aunque podría ser tan poco como nueve meses o hasta dos años.



Aunque dieciocho meses puede parecer mucho tiempo, este sería el lapso más rápido en el que los científicos hayan creado una vacuna. El desarrollo generalmente toma alrededor de cinco años. Una vez se elige una enfermedad para atacar, se debe crear la vacuna y probarla en animales. Luego se comienza a testear la seguridad y la eficacia en humanos.



La seguridad y la eficacia son los dos objetivos más importantes. En cuanto a la primera, algunos efectos secundarios menores (como fiebre leve o dolor en el lugar de la inyección) pueden ser aceptables, pero no se desea inocular a las personas con algo que los enferma.

La eficacia mide qué tan bien protege la vacuna. Aunque lo ideal sería que todas tuvieran una eficacia del 100 por ciento, no es así. Por ejemplo, la vacuna contra la gripa tiene una efectividad de alrededor del 45 por ciento.



Para evaluar la seguridad y la eficacia, cada vacuna pasa por tres fases de ensayos: la primera es la prueba de seguridad. Un pequeño grupo de voluntarios sanos recibe la vacuna candidata.



Se prueban distintas dosis, con el fin de crear la respuesta inmune más fuerte ante la dosis efectiva más baja sin efectos secundarios graves.



La fase dos indica qué tan bien funciona la vacuna en las personas que la obtendrían. Esta vez, cientos de personas reciben la vacuna. Esta cohorte debe incluir personas de diferentes edades y estados de salud.



Luego, en la fase tres, se les suministra a miles de personas. Esta suele ser la fase más larga, porque ocurre en las llamadas “condiciones naturales de la enfermedad”, e incluye a un grupo grande de personas que probablemente ya corren el riesgo de contraer el patógeno objetivo, y luego se comprueba si la vacuna reduce la cantidad de estas que se enferman.

Este proceso funciona bien para la mayoría de las vacunas, pero no es adecuado en este momento. Cada día que podamos reducir este proceso marcará una gran diferencia para el mundo en términos de salvar vidas y reducir billones de dólares en daños económicos.



Los gobiernos y otras organizaciones (incluida nuestra fundación y una increíble alianza llamada Coalición para las innovaciones en preparación para epidemias) han dejado en claro que apoyarán todo lo que sea necesario para encontrar una vacuna.



Por lo tanto, los científicos pueden ahorrar tiempo haciendo varios de los pasos de desarrollo a la vez. Por ejemplo, el sector privado, los gobiernos y nuestra fundación comenzarán a identificar instalaciones para fabricar diferentes vacunas potenciales. Si algunas de esas instalaciones terminan sin usarse, está bien. Es un pequeño precio por pagar para avanzar en la producción.

Docenas de candidatos

Al 9 de abril, había 115 candidatos diferentes para convertirse en vacuna para el covid-19. Creo que ocho o diez de ellos parecen particularmente prometedores. (Sin embargo, nuestra fundación vigilará a todos los demás para ver si hemos perdido alguno que tenga algunas características positivas).



Es útil en este punto recordar cómo funciona el sistema inmunológico humano. Cuando un patógeno de la enfermedad ingresa a su cuerpo, su sistema inmunológico responde produciendo anticuerpos.



Estos anticuerpos se unen a sustancias llamadas antígenos en la superficie del microbio, lo cual envía una señal a su cuerpo para atacar. Su sistema mantiene un registro de cada microbio que haya derrotado, de modo que pueda reconocer y destruir rápidamente a los invasores antes de que lo enfermen.



Las vacunas eluden todo este proceso al enseñarle a su cuerpo cómo vencer un patógeno sin enfermarse. Los dos tipos más comunes son las vacunas inactivadas y vivas. Las vacunas inactivadas contienen patógenos que han sido eliminados. Las vacunas vivas, por otro lado, están hechas de patógenos vivos que se han debilitado (o “atenuado”). Son altamente efectivos, pero más propensos a los efectos secundarios.



Las vacunas inactivadas y vivas son lo que consideramos enfoques “tradicionales”. Hay varios candidatos a la vacuna covid-19 de ambos tipos, y por una buena razón: están bien establecidos. Sabemos cómo probarlos y fabricarlos.



La desventaja es que lleva mucho tiempo hacerlos. Hay una tonelada de material en cada dosis de una vacuna. La mayor parte de ese material es biológico, lo que significa que tienes que cultivarlo.

Hay más de 115 candidatos en la búsqueda de la vacuna para detener la pandemia por coronavirus. Foto: NICOLAS ASFOURI. AFP

Es por eso que estoy particularmente entusiasmado con dos nuevos enfoques que están tomando algunos de los candidatos: vacunas de ARN y ADN. Si uno de estos nuevos enfoques funciona, es probable que podamos llevar las dosis a todo el mundo mucho más rápido.



Nuestra fundación, tanto a través de nuestros propios fondos como a través de Cepi, ha estado apoyando el desarrollo de una plataforma de vacuna de ARN durante casi una década.



Estábamos planeando usarlo para fabricar vacunas para enfermedades que afectan a los pobres como la malaria, pero ahora parece una de las opciones más prometedoras para el coronavirus. El primer candidato para comenzar los ensayos en humanos fue una vacuna de ARN creada por una compañía llamada Moderna.

Así es como funciona una vacuna de ARN: en lugar de inyectar el antígeno de un patógeno en su cuerpo, se le da al cuerpo el código genético necesario para producir ese antígeno.



Cuando los antígenos aparecen en el exterior de sus células, su sistema inmunológico los ataca y aprende a derrotar a los futuros intrusos en el proceso. Básicamente, convierte su cuerpo en su propia unidad de fabricación de vacunas.

Puede que no sea perfecta

Debido a que las vacunas de ARN permiten que su cuerpo haga la mayor parte del trabajo, no requieren mucho material. Eso los hace mucho más rápidos de fabricar. Sin embargo, hay una trampa: todavía no sabemos con certeza si el ARN es una plataforma viable para las vacunas.



Dado que el covid sería la primera vacuna de ARN en salir, tenemos que demostrar que la plataforma en sí misma funciona y crea inmunidad. Es un poco como construir su sistema informático y su primer software al mismo tiempo.



Incluso, si una vacuna de ARN continúa siendo prometedora, aún debemos continuar buscando otras opciones. Todavía no sabemos cómo se verá la vacuna covid-19. Hasta que lo hagamos, tenemos que seguir adelante a la mayor cantidad de enfoques posibles.



La vacuna contra la viruela es la única vacuna que eliminó toda una enfermedad de la faz de la tierra, pero también es bastante brutal. Dejó una cicatriz en el brazo a quienes la recibieron.

Una de cada tres personas tuvo efectos secundarios lo suficientemente graves como para mantenerlos en casa, fuera de la escuela o del trabajo y un número pequeño, pero no insignificante, desarrolló reacciones más serias.



La vacuna contra la viruela estaba lejos de ser perfecta, pero hizo el trabajo. La vacuna que ahora se busca podría ser similar.



Como es posible que no tengamos tiempo para realizar estudios de varios años, tendremos que llevar a cabo ensayos de seguridad de fase 1 sólidos y asegurarnos de tener una buena evidencia en el “mundo real” de que la vacuna es completamente segura de usar.



Tenemos un poco más de margen de maniobra con la eficacia. Sospecho que una vacuna que sea al menos 70 por ciento efectiva será suficiente para detener el brote. Una vacuna eficaz al 60 por ciento es utilizable, pero aún podríamos ver algunos brotes localizados.



Es improbable que algo por debajo del 60 por ciento cree suficiente inmunidad colectiva para detener el virus.



El gran desafío será asegurarse de que la vacuna funcione bien en las personas mayores. Cuanto más viejo se es, menos eficaces suelen ser las vacunas. El sistema inmunitario, como el resto del cuerpo, envejece y es más lento para reconocer y atacar a los invasores.



Ese es un gran problema para una vacuna covid, ya que las personas mayores son las más vulnerables. Necesitamos asegurarnos de que estén protegidos.



La vacuna contra el herpes zóster, que también está dirigida a personas mayores, combate esto al aumentar su potencia. Es posible que hagamos algo similar, aunque podría tener más efectos secundarios.



Las autoridades sanitarias también podrían pedir a las personas mayores de cierta edad que reciban una dosis adicional.



Pero más allá de la seguridad y la eficacia, hay otros dos factores para considerar. Por ejemplo:

¿Cuántas dosis serán?

Una vacuna que solo se recibe una vez es más fácil y más rápida de administrar. Pero es posible que necesitemos una vacuna multidosis para obtener suficiente eficacia.

¿Cuánto dura?

Idealmente, la vacuna le brindará protección duradera. Pero podríamos terminar con una que solo evite que se enferme durante un par de meses (como la vacuna contra la gripe estacional, que protege durante aproximadamente seis meses). Si eso sucede, la vacuna a corto plazo podría usarse mientras trabajamos con una más duradera.

¿Cómo se almacenan?

Muchas vacunas comunes se mantienen a 4 °C. Eso es alrededor de la temperatura de su refrigerador promedio, por lo que el almacenamiento y el transporte son fáciles. Pero las vacunas de ARN deben almacenarse a temperaturas mucho más frías, tan bajas como -80 °C, lo que hará que llegar a ciertas partes del mundo sea más difícil.



Una vez resueltas estas cuestiones, sospecho que la vacuna contra el covid-19 se convertirá en parte del programa de inmunización de rutina del recién nacido.



Sin embargo, una vez la tengamos, aún habrá problemas por resolver. Necesitamos fabricar y distribuir al menos 7.000 millones de dosis. Nunca antes hemos entregado algo a todos los rincones del mundo.



Hay muchas cosas que no podemos entender sobre la fabricación y distribución de la vacuna hasta que sepamos con qué estamos trabajando exactamente. Por ejemplo, ¿podremos usar las fábricas de vacunas existentes para fabricar la vacuna contra la covid-19? Lo que podemos hacer ahora es construir diferentes tipos de fábricas de vacunas para prepararnos.



Esto costará miles de millones de dólares. Los gobiernos deben encontrar rápidamente un mecanismo para poner a disposición los fondos para esto. Nuestra fundación está trabajando actualmente con Cepi, la OMS y los gobiernos para determinar el financiamiento.



Parte de esas discusiones se centran en quién recibirá la vacuna y cuándo. La realidad es que no todos podrán recibir la vacuna al mismo tiempo. Tomará meses, o incluso años, crear 7.000 millones de dosis (o posiblemente 14.000 millones, si se trata de una vacuna multidosis), y deberíamos comenzar a distribuirlas tan pronto como el primer lote esté listo.



La mayoría de las personas está de acuerdo en que los trabajadores de salud deben recibir la vacuna primero. Pero, ¿quién seguiría? ¿Personas mayores? ¿Profesores? ¿Trabajadores en labores esenciales?



Que los países de bajos ingresos deberían ser algunos de los primeros en recibirla, porque las personas tendrán un riesgo mucho mayor de morir en esos lugares.



El covid-19 se extenderá mucho más rápido en los países pobres porque las medidas como el distanciamiento físico son más difíciles de implementar.

Más personas tienen una mala salud subyacente que las hace más vulnerables a las complicaciones, y los sistemas de salud débiles les harán más difícil recibir la atención que necesitan.



Poner la vacuna en países de bajos ingresos podría salvar millones de vidas. La buena noticia es que ya tenemos una organización con experiencia sobre cómo hacer esto en Gavi, la Alianza de Vacunas.



Con la mayoría de las vacunas, los fabricantes firman un acuerdo con el país donde se encuentran sus fábricas, para que ese país obtenga la primera dosis. No está claro si eso es lo que sucederá aquí.

La OMS y las autoridades sanitarias nacionales deberán desarrollar un plan de distribución una vez que comprendamos mejor con qué estamos trabajando.



Eventualmente, sin embargo, vamos a escalar esto para que la vacuna esté disponible para todos. Y luego, podremos volver a la normalidad y, con suerte, tomar decisiones que nos impidan volver a estar en esta situación.



Puede ser un poco difícil de ver en este momento, pero hay una luz al final del túnel. Estamos haciendo lo correcto para conseguir una vacuna lo más rápido posible. Mientras tanto, invito a las personas a seguir las pautas establecidas por sus autoridades locales. Nuestra capacidad para superar este brote dependerá de que todos hagan su parte para mantenerse a salvo.

BILL GATES* Publicado originalmente en el sitio web gatesnotes.com. Reproducido con autorización de su autor.