El Big Bang no sería el inicio del universo sino un momento en su evolución

Basándose en la teoría de la gravedad cuántica, el físico Bruno Bento, de la Universidad de Liverpool, y su auxiliar Stav Zalel, del Imperial College de Londres, utilizaron la teoría de conjuntos causales, para explicar que el Big Bang no fue el comienzo del universo, sino un momento particular en la evolución del mismo.



De acuerdo con Bento, el espacio y tiempo se descomponen en pequeñas fracciones separadas del espacio-tiempo. Así las cosas, llega un punto en el que esos trozos forman una unidad fundamental de espacio-tiempo.



Teniendo en cuenta dicho enfoque, los científicos descubrieron que el universo posiblemente no tuvo un comienzo, pues siempre existió en el pasado infinito y solo después le sucedió el Big Bang.

El espacio-tiempo hacen parte de las teorías actuales de la física, pero generalmente lo consideran continuo. El postulado de Bento, en cambio, considera que el espacio-tiempo se puede separar en una serie de fragmentos o 'átomos' del espacio-tiempo, que no pueden estar más cerca que el tamaño de cada fracción.



La revista 'Live Science' explica esta definición de la siguiente manera: "Si estás mirando tu pantalla leyendo esto, todo parece suave y continuo. Pero si tuvieras que mirar la misma pantalla a través de una lupa, es posible que veas los píxeles que dividen el espacio y descubrirás que es imposible acercar dos imágenes en tu pantalla más que un solo píxel".



En ese sentido, la proximidad espacial y temporal de un evento se reduce, idea que, aplicada al origen del universo, da a entender que: "Lo que percibimos como el Big Bang puede haber sido solo un momento particular en la evolución de este conjunto causal siempre existente y no el verdadero comienzo", explicó Bento a 'Live Science'.

