'La gente solo renunciará a lo que ya tiene si lo nuevo es mejor'

Una de las compañías tecnológicas más revolucionarias de la actualidad es, sin duda, Tesla. Propiedad del surafricano Elon Musk, Tesla, es pionera en la producción de carros eléctricos y autónomos, con un éxito inicial tal que llevó a otros gigantes de la industria, como General Motors y Nissan, a tomarse en serio esta nueva era de carros más tecnológicos y amigables con el medio ambiente.

Parte del éxito de Tesla se debe a la agresiva campaña que llevó a cabo la compañía cuando apenas empezaba a crecer por que sus empleados supieran asimilar la cultura de la organización. No era para menos: debían velar por que los valores corporativos no se desintegrarán en medio del vertiginoso crecimiento, cuando la empresa pasó de unos pocos cientos empleados a varias decenas de miles en cuestión de meses.



La responsable de esta estrategia fue Beth Davies, quien se desempeñó como directora de aprendizaje y desarrollo de la compañía. Davies hizo trabajos similares en exitosas empresas como Apple, Microsoft y Gap.



La responsable de esta estrategia fue Beth Davies, quien se desempeñó como directora de aprendizaje y desarrollo de la compañía. Davies hizo trabajos similares en exitosas empresas como Apple, Microsoft y Gap.



El evento está organizado por la consultora educativa internacional Alexandra Vaughan y tendrá lugar el miércoles 5 y jueves 6 de mayo de 2:00 p.m. - 6:00 p.m.



¿Cuál es su definición de innovación?



Para mí, la innovación es mejorar las cosas de formas nuevas e inesperadas. Lo que me entusiasma de la innovación es que es algo que todos pueden hacer, en todos los roles e industrias. No está reservado para ejecutivos o líderes senior, y no está reservado para inventores. Todos estamos rodeados de cosas que se pueden mejorar y ser creativos, innovar y mejorar las cosas.



En su opinión, ¿qué hace que una empresa sea innovadora?



Cuando estaba en Tesla, se utilizó una cita en los materiales de marketing de nuestro primer sedán, el Model S, que decía: "Su Model S comenzó con una pizarra en blanco y el desafío de repensar todo". Si una organización puede adoptar las ideas expresadas aquí, pueden ser innovadoras.



Entonces, ¿qué quiero decir? Primero, se debe tener la voluntad de tomar lo que se está haciendo y comenzar de nuevo con una pizarra en blanco: una hoja de papel en blanco. La idea es liberarse de las convenciones y suposiciones existentes. Resista toda tentación de justificar lo que está haciendo diciendo: 'Siempre se ha hecho de esta manera'. En su lugar, piense en cómo se puede y se debe hacer algo hoy utilizando toda la tecnología, herramientas, recursos, etc. modernos que tenemos disponibles.



En segundo lugar, se debe estar dispuesto a desafiarte a ti mismo para repensar todo. Nada es sagrado y nada es demasiado pequeño para reconsiderarlo. En Tesla, no era solo la tecnología de la batería lo que se estaba reconsiderando. Fueron pequeñas características de diseño como la ubicación del puerto de carga. Así fue como se vendió el coche. Era el papeleo para arrendar un vehículo. Era el manual del empleado. Cada área de la empresa reconsideró cómo se deberían hacer las cosas.



Creo que todas las empresas, escuelas y organizaciones benéficas pueden adoptar estas ideas y ser innovadoras.



¿Cuáles fueron las principales lecciones que aprendió después de trabajar para Tesla?



Una de las lecciones más importantes fue que si vas a presentar algo nuevo, tiene que ser mejor que lo que la gente ya hay. No puede ser tan bueno como lo que ya tienen y ciertamente no puede ser peor que lo que ya tienen. La única forma en que la gente renunciará a lo que ya tiene es si lo nuevo es mejor.



Esta fue la estrategia de Tesla al presentar el Model S. Desde el principio, fue un sedán mejor que un sedán tradicional. Era extraordinariamente seguro con calificaciones de prueba de choque de 5 estrellas en cada categoría. Era increíblemente espacioso, cabían cómodamente a 5 adultos y 2 niños. Y fue tecnológicamente avanzado. Alguien que decidiera cambiarse a un coche eléctrico no iba a renunciar a nada.



¿Y para Apple?



En Apple, aprendí mucho sobre la importancia de diseñar cuidadosamente la experiencia del cliente. Los clientes generan un poder tremendo. Cuando estén contentos, se volverán ferozmente leales y les contarán a los demás tanto la experiencia de compra como los productos. Esto ha sido cierto durante años, pero es aún más cierto ahora con las redes sociales.



Las experiencias excepcionales de los clientes no ocurren por accidente, ocurren por diseño. En Apple, todo lo que experimentó el cliente se pensó detenidamente. Desde desembalar un nuevo dispositivo hasta esperar en la fila el día en que se lanza un nuevo producto. Tienes que ponerte en el lugar de los clientes y ver y sentir todo lo que ellos verán y sentirán. Cada uno de estos momentos son oportunidades para deleitar al cliente y crear esa lealtad.



Elon Musk es probablemente el hombre más innovador del mundo. ¿Cuál cree que ha sido la clave de su éxito?



Lo veo muy impulsado por un propósito. Puede encontrar entrevistas que hizo cuando era joven hablando sobre la importancia de garantizar la supervivencia a largo plazo de la humanidad. Todas sus empresas se conectan a esto, ya sean productos de energía sostenible como vehículos eléctricos o exploración espacial para ver si los humanos pueden convertirse en una especie interplanetaria.



Está dispuesto a repensar todo y arriesgarlo todo para resolver estos desafíos.



¿Cuáles cree que son los principales desafíos a los que se enfrentan las organizaciones para ser innovadoras?



Dos cosas: piensan demasiado pequeño o demasiado grande. Demasiado pequeño sucede cuando las personas solo piensan en realizar mejoras incrementales cuando lo que se necesita es un replanteamiento completo. Demasiado pequeño también ocurre cuando las personas piensan que la innovación solo debe ser realizada por unas pocas personas en la organización, como ejecutivos o un equipo de innovación, en lugar de todos.



Ocurre algo demasiado grande cuando la gente piensa que la innovación se aplica solo a las cosas importantes en las que están trabajando, como un producto nuevo o un proceso central. La innovación debe ocurrir para estas cosas, pero también debe ocurrir en toda la organización.



Existe una cultura de innovación cuando todo el mundo está resolviendo problemas grandes y pequeños de formas nuevas y mejores.



